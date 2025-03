Golobu več za reaktivce, še Borut Jamnik pa dobi dva luksuzna električna avtomobila

Piše: Spletni časopis

Za težko razdeljevanje državnega denarja v državni slovensko izvozni banki (SID) potrebujejo dva električna avtomobila za vodilne z ogrevanim volanom, ogrevanimi in hlajenimi masažnimi sedeži in ambientno osvetlitvijo v najmanj desetih barvah.

Za uživanje v umetniških dosežkih pa mora biti vgrajen zvočni sistem najmanj dvanajst zvočnikov s skupno močjo najmanj 600 W. To kaže razpis za nakup dveh luksuznih električnih vozil za vodilne, ki so ga objavili ta teden. SID banko vodi Borut Jamnik. Članica uprave je še Stanka Šarc Majdič.

Ker bosta avtomobila za zasebno rabo šefov, seveda ne sme manjkati niti kljuka za vlečenje prikolice. Odpiranje in zapiraje prtljažnika pa mora biti obvezno električno, da se vodilni ne bi preveč utrudili pri odpiranju in zapiranju teh vrat. Pa še bolj elegantno je tako.

Z nakupi tako opremljenih avtomobilov se izpolnjujejo nameni ustanovitve teh podjetij, ker se zadovoljujejo potrebe splošnega interesa:

Šef vlade Robert Golob pa je medtem povišal vrednost javnega naročila za najem zasebnih letal za svoje prevoze iz 120.000 evrov v dveh letih na 142.800 evrov. Da se mu z 120.000 evri ne bo izšlo, sem opozoril že leta 2023, ko je samo avgusta Golob porabil za najem zasebnih reaktivcev pri podjetjih Janez let in Flycom več kot Janez Janša pred tem v dveh letih. Pa je Janša takrat nekaj časa tudi predsedoval svetu EU. Letala Golob več potrebuje, so iz vlade pojasnili pred dvema letoma, ker je vladni ptič Falcon pogosto pokvarjen, rednih letalskih linij iz Ljubljane je malo, po vrhu pa imata predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič (Svoboda) pri uporabi Falcona prednost pred Golobom. Povišanje vsote so zdaj pojasnili tako:

“Pogodba, na katero se nanaša sprememba: OKVIRNI SPORAZUM št. C1411-23-100051 za najem poslovnega letala in OKVIRNI SPORAZUM št. C1411-23-100049 za najem poslovnega letala Opis sprememb: V času izvajanja okvirnih sporazumov je bilo več službenih potovanj predsednika vlade v tujino, ki ob sklenitvi osnovnih okvirnih sporazumov niso bila predvidena. Zaradi navedenega in zaradi pogostih rednih ali izrednih servisiranj vladnega letala Falcon je bila realizacija najema poslovnih letal višja od načrtovane. Poleg tega je bilo poslovno letalo dvakrat najeto za uporabo drugih državnih organov (MZEZ, MORS), ki so stroške najema KPV sicer refundirali, vendar so dodatno obremenili pogodbo in s tem omejili možnost najema poslovnih letal za potrebe PV.”

Ko gre za avtomobile (in ne reaktivce) si je propadla kandidatka Svobode na volitvah Mojca Kert, ki so jo pozneje nastavili na vrh državnega Borzena, ki od podjetja Star Solar našega premiera po precej zabeljeni ceni odkupuje elektriko iz sončnih panelov, dobičke pa premieru s tem sofinanciramo vsi državljani, nedavno kupila električno Škodo Enyaq Sportline, letnik 2024 pri podjetju Porsche za skoraj 54.000 evrov. Na vrhu državnega podjetja, ki skrbi za delitev državnih subvencij za proizvodnjo elektrike, je to nujno. Že prej sem poročal, da se je z električnimi avtomobili obogatil tudi vrh državnega GEN-I, iz katerega je na vrh vlade priletel Golob pa tudi Kertova, ki monopolno preprodajajo elektriko iz NEK. Čez novo leto so za svoje šefe kupili tri Tesle Model Y Long Range RWD za 160.890 evrov, tri Volkswagne ID.7 Tourer Pro 5All 220 kW za 157.800 evrov in dve vozili Hyundai Kona EV za 82.820 evrov.

Da za vodilne kupuje dva električna avtomobila še Jamnik v SID Banki s prav posebnimi zahtevami, so objavili tako: