Golobovi vladi teče voda v grlo: Ob božičnici še eno populistično darilo, namreč podaljšanje veljavnosti vinjet

Piše: Spletni časopis

Vlada v parlament pošilja interventni zakon, s katerim bodo podaljšali veljavnost vinjet za štiri mesece. Veljalo bo za tiste vinjete, ki bodo veljavne 1. decembra 2025. To je na obisku vlade v Pomurju sporočil podpredsednik vlade Matej Arčon, poročata POP TV in Siol.net. To je že drugo predvolilno darilo zadnje čase, ki so ga iz vlade napovedali. Pred tem je premier Robert Golob napovedal, da bodo vsi zaposleni decembra dobili božičnico. Zakona, ki bi to določil, pa še niso predlagali.

Arčon je povedal, da zakon o podaljšanju veljavnosti vinjet, ki jih poslej ne bi bilo več treba plačevati za hitro cesto med Koprom in Škofijami, česar se bodo razveselili predvsem prebivalci Italije, ki potujejo na Hrvaško, že na poti v parlament, ki ga bo sprejemal interventno. Potrjevanje zakonov, ko za to ni nobenih razumnih razlogov, razen vladnega aktivizma in šlamparij, po hitrih in nujnih postopkih in to na izrednih sejah DZ, je značilnost vladanja Roberta Goloba.

Na volitve je ta vlada prišla z zagotovilom njenih prvakov v kampanji, da naslednja leta ne bodo širili avtocest, kjer bi bili že dolgo nujni trije pasovi, ali sicer širile cestne infrastrukture. In to obljubo so izpolnili. Zaradi tega so na avtocestah redno velikanski zastoji. To povzroča veliko škodo državljanom in podjetjem, tudi mednarodno, ker smo država, ki je zaradi lege zelo pomembna za mednarodni transport in potovanja ljudi.

Avtoceste, obljube, da ne bo širitve Vir: X

Za rabo in tudi širitev cest plačujemo vsi, tako državljani kot prevozniki, tudi tuji prevozniki in turisti, vlada pa je denar raje usmerila v druge namene. Ustanovila je, denimo, kar pet novih ministrstev za zgubljanje časa in javnega denarja.

Odprava vinjet med Koprom in Škofijami bo darilo v kampanji pred volitvami poslanki SD Meira Hot in poslancu italijanske narodne skupnosti Felice Ziza, ki to s Primorske predlagata, doslej je vlada temu nasprotovala.

Iz SD so že sporočili, da je to “zmaga za slovensko Istro in njene prebivalce“.

Kako bodo izvedli to spremembo, so iz vlade pojasnili s tem sporočilom:

“Vlada je naložila ministrstvu za infrastrukturo, da uredi prekategorizacijo hitrih cest H5 in H6 v kategorijo glavne ceste, ki se določi kot izbirna cestninska cesta. Tak ukrep bi omogočil, da bi bila bodoča glavna cesta, ki bi nasledila hitri cesti, še naprej v upravljanju in vzdrževanju družbe DARS kot upravljavca cestninskih cest, pri čemer bi bila kot izbirna cestninska cesta cestninjena izključno za tovorna vozila, torej za vozila nad 3.500 kg največje dovoljene mase. Uporaba odseka ceste med Škofijami in Izolo bo tako odslej za osebna vozila brezplačna, kar bo razbremenilo lokalne ceste in naselja, ki so sedaj pogosto preobremenjena. Ukrep prekategorizacije začne veljati 1. januarja 2026 in je predviden kot začasen ukrep do izgradnje hitre ceste Koper – Dragonja.”

Veljavnosti vinjet, kjer pa bo nujna sprememba zakona in ne le interna vladna odločitev, uradno ne bodo podaljšali za štiri mesece zaradi nabiranja točk v predvolilnih kampanji, ki bodo najpozneje aprila prihodnje leto, verjetno pa že prej. Razlog so pojasnili tako: “Zaradi bistvenega povečanja prometa, rekordnih investicij, zastojev in zaradi kakovosti uporabe avtocest se veljavnost vinjet podaljšuje za štiri mesece za tiste vinjete, ki bodo veljavne 1. decembra 2025.”

Arčon je zatrdil, da bo za podaljšanje vinjet poskrbel DARS, vodstvo si je tam nastavila Svoboda s povsem političnim kadrovanjem. Po zagotovilih Arčona, ta operacija uporabnikov avtocest ne bo nič stala.

V SD sicer menijo, da namerava vlada tudi hitro cesto na Primorskem oprostiti plačevanje s spremembo zakona in ne le odločitvijo ministrstva. Tako so to napovedali:

“Zmaga za slovensko Istro in njene prebivalce

Predlagani zakon, s katerim se s 1. januarjem 2026 hitri cesti H5 in H6 prekategorizirata v glavno cesto, na kateri bo cestninjenje osebnih vozil ukinjeno, razumem kot veliko zmago za prebivalke in prebivalce slovenske Istre. Gre za odločitev, ki neposredno izboljšuje kakovost življenja ljudi v naši regiji, zmanjšuje prometne zastoje in prinaša bolj pošteno ureditev za vse, ki se vsak dan vozijo na odsekih cest H5 in H6.”