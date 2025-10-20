Golobovi predvolilni bombončki brez učinka na javno mnenje

Piše: Moja Dolenjska

Predvolilni bombončki, ki jih v javnost ob vsakem obisku vlade v regijah v zadnjem času v javnost lansira predsednik vlade Robert Golob, na javno mnenje nimajo učinka. Ocena dela vlade se namreč po anketi, ki jo je za Dnevnik naredila agencija Ninamedia, že tri mesece zapored poslabšuje. Tudi podpora Gibanju Svoboda je padla.

Da vlada dela slabo, je po anketi prepričanih že 57 odstotkov vprašanih, medtem ko jih meni, da dela dobro, le 36 odstotkov. Še avgusta je bilo takih 41 odstotkov.

Med strankami s 23,1 odstotka glasov vodi SDS (mesec prej 22,6), Gibanje Svoboda ima 15,4-odstotno podporo (mesec prej 17,1). Na tretjem mestu je s 6,6 odstotka SD, sledijo Demokrati (5,6), NSi (5,3) in Levica (4,9). Ostale stranke imajo manj kot 1,1-odstotno podporo.