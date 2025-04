Golobova vlada uničuje zdravstvo, posledice vse hujše: v izolski bolnišnici se je zgodila šokantna strokovna napaka

Piše: C. R.

Je Golobova vlada našla še en razlog več, da poveča pritisk na zdravnike? V Splošni bolnišnici (SB) Izola so marca mladoletni bolnici operirali napačno koleno, poroča portal Regional Obala.

V bolnišnici so informacijo o operaciji napačnega kolena za portal potrdili in dodali, da bodo vsa pojasnila možna po zaključenem strokovnem nadzoru.

Z ministrstva za zdravje so sporočili, da so v SB Izola ukrepali skladno s protokolom. Ministrstvu so namreč poročali o opozorilnem nevarnem dogodku in uvedli interni strokovni nadzor.

“Z namenom izboljšanja protokolov obveščanja, nadzora in ukrepanja v primeru opozorilnih nevarnih dogodkov in drugih neželenih dogodkov ter za boljšo vzpostavitev sistema vodenja kakovosti je bil sprejet zakon o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu,” so ob tem poudarili na ministrstvu.

Spomnili so, da je vlada na podlagi zakona konec marca sprejela sklep o ustanovitvi Javne agencije RS za kakovost v zdravstvu. Agencija bo med drugim natančno določila vrste in način spremljanja opozorilnih nevarnih dogodkov v zdravstvu in sistemske ukrepe ter priporočila za preprečevanje teh dogodkov.

No, razmere v praksi pa kažejo, da izboljšav ni. Kvečjemu nasprotno.