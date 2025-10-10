Golobova vlada povzroča osuple poglede tudi na levici; poskusi demontaže pravne države vse bolj očitni

Piše: I. K., Nova24TV.si

Golobova vlada je že davno prestopila rubikon spodobne politike in s svojim kavbojskim stilom že od leta 2022 povzroča osuple poglede ne le na desnici, ampak tudi na normalnem delu levice. Bolj se mandat bliža koncu, vedno bolj očitni so poskusi demontaže postulatov pravne države. Po novem že kar aktivno napadajo institucije, kot so pred volitvami obljubili. Pred dnevi je predsednik KPK Robert Šumi predsedniku vlade napisal javno pismo. Ta mu je prek kabineta odgovoril v komaj verjetnem stilu večne žrtve, kjer je očitno, da sam sebe vidi ne le nad KPK, ampak nad vsemi državnimi institucijami. Premierja pa je začela napadati tudi njegova nekdanja lojalistka Urška Klakočar Zupančič.

Spomnimo naj, včeraj je Šumi pisal Golobu, rekoč, da so napadi, diskreditacije in manipulacije iz njegovega kroga dosegle nesprejemljivo raven. Poudaril je, da KPK vodi preiskave proti premierju po zakonu in enako kot v vseh drugih primerih. Sam se je iz ene preiskave izločil, njegova namestnika pa bosta odločala strokovno in neodvisno. Opozoril je, da takšni pritiski škodijo pravni državi in zaupanju v neodvisne institucije, ter poziva k spoštljivi javni komunikaciji.

Zdaj se je odzval kabinet predsednika vlade. A ne s pomirjujočim pismom sprave in pomiritve, pač pa z novim napadom.

“Z veliko mero začudenja spremljamo današnje javno pismo predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), ki vsebuje očitke o domnevnih političnih pritiskih na delo neodvisnega nadzornega organa. Ti očitki niso le brez stvarne osnove, temveč so tudi v popolnem nasprotju z dejanskim stanjem in dosedanjimi sistemskimi ukrepi te vlade za krepitev neodvisnosti KPK in boj proti korupciji,” so za začetek zapisali v kabinetu. Gre za izjavo, ki je povsem skregana z resničnostjo, saj je prav Golob sam začel izražati pomisleke o legitimnosti KPK, prav tako pa želijo njegovi “medijski čuvaji” v Odlazkovem portalu Necenzurirano KPK absurdno predstaviti kot nekakšen politično voden organ, prestreljen s kadri SDS, kar je seveda smešno.

Pismo pa nato povsem kontrira osnovnemu postulatu z začetka – češ da ni nobenih pritiskov na delo organa, saj v nadaljnjem tekstu KPK jasno obtožujejo korupcije in pristranskosti, rekoč:

“Žal je videti, da se je Komisija, namesto z zakonom namenjene ji vloge, osredotočila na druga, tudi izrazito politična vprašanja. Ob tem se poslužuje ravnanj, ki so po našem mnenju v nasprotju z njeno ne samo pravno, temveč širšo družbeno vlogo. Širjenje svojih pristojnosti v odnosu do vlade, izrazito piarovsko delovanje, medijsko izpostavljanje posameznikov, zoper katere vodi samo njej znane postopke, javno napačno in škodljivo objavljanje podatkov v ERAR-ju, neustrezno vodenje postopkov zoper predsednika vlade in ministre … Z vsem navedenim komisija škoduje posameznikom, ki jih tudi medijsko izredno izpostavlja, obenem pa s svojim nestrokovnim delom ruši ugled, s tem pa tudi vlogo institucije, ki naj bi ji bila integriteta vodilo. Tudi današnje pismo predsednika KPK daje vtis, da se KPK namesto odkrivanja korupcije ukvarja z dnevno-političnimi vprašanji.”

Gre torej za jasen napad na kredibilnost KPK, ki ga nič kaj subtilno proglašajo za politični organ. V nadaljevanju pa celo razglabljajo o metodah komisije.

Pismo porogljivo trdi, da Komisija zagotovo ni bila ustanovljena za večletno preučevanje dveh SMS sporočil med dvema politikoma, temveč za obravnavo resnih korupcijskih vprašanj, pomanjkanja takšne obravnave pa tudi pismo predsednika KPK, uperjeno v institucijo predsednika vlade, ne more nadomestiti.

Nato pa sledi češnja na vrhu torte, ko v kabinetu med vrsticami povedo: “Dali smo ti višjo plačo, ne se zafrkavat iz nas.. Takole so zapisali:

“Ta vlada vztrajno povečuje proračunska sredstva, namenjena delovanju KPK. Spomnimo tudi, da je v okviru plačne reforme, ki jo je pripravila ta vlada, predsednik KPK prejel eno najvišjih povišanj plače v celotnem javnem sektorju, kar 70-odstotno povišanje. Poleg tega je bila ravno na pobudo vlade dr. Roberta Goloba po dveh desetletjih sprejeta Resolucija o preprečevanju korupcije v RS, skupaj z akcijskim načrtom, kar predstavlja ključen strateški dokument na tem področju. Torej, gre za konkretne, merljive korake, ki dokazujejo, da si ta vlada oziroma njeni predstavniki prizadevajo za močne, neodvisne institucije, ki lahko nemoteno in učinkovito opravljajo svoje delo.”

A je mogoče še bolj jasno povedati, da si vlada s proračunskimi sredstvi “kupuje” institucije in pričakuje njihovo zvestobo.

Oglasila se je tudi Golobova nekdanja lojalistka Urška Klakočar Zupančič, ki je na socialnem omrežju Facebook zapisala sledeče:

“Spoštujem, da so mnenja o delovanju nadzornih institucij, kot je npr. Komisija za preprečevanje korupcije, različna. Lahko nam je všeč, lahko nam ni. Lahko menimo, da je sama sebi namen in da je pretirano moralizirajoča, lahko pa menimo, da je korektor politične kulture in da je učinkovita pri pregonu korupcije. Ne glede na naše mnenje pa ji moramo v demokratični družbi in pravni državi pokazati temeljno spoštovanje. Obračunavanje politike s KPK ni v skladu z mojimi vrednotami in načeli, zato se od takih dejanj distanciram. P. S. Tudi sama sem že bila v postopku pred KPK. Postopek je bil sicer ustavljen, ker kršitve integritete niso bile ugotovljene.”

Boji med levimi frakcijami

Seveda se v Sloveniji nič ne zgodi kar tako naključno oziroma iz strokovnih razlogov: KPK seveda je politični organ, predvsem za pregon desnih politikov, a na drugi strani je koristno orodje tudi za discipliniranje takih levih politikov, ki mislijo, da so postali pomembnejši od omrežja, ki ga je nastavilo. Nobeno naključje ni, da je KPK zadevo Bobnar v predalu držal tri leta in da so se celi izgovarjali, da je ne bodo preiskovali, ker gre za zadevo, kjer ima prednost policija (take razlage do slej niso dali še o nobeni drugi zadevi!). Prav tako ni naključje, da sta odločitvi škandala Kaligador in Bobnar prišli naenkrat v paketu.

Golobu leva omrežja jasno sporočajo: nisi glavni. Mi smo te postavili, in če ne boš priden, te bomo mi odstranili. Za navadnega državljana je tak “šov” le tiho spoznanje, da nam vladajo klike, ki so na moč podobne hudodelskim združbam, ki se borijo za prevlado na določenem teritoriju. Dobrih fantov v tej zgodbi ni.

Hkrati pa je jasno, da se ustvarjata dva pola znotraj leve politike: Prebiličev pol, ki sicer še nima Kučanovega blagoslova, in Golobov pol skupaj v paketu s staro Levico, ki ga ima. Kot v vojnah newyorških mafijskih družin gre tudi tukaj za prepletene politične, premoženjske in socialne odnose med udeleženci ter iskanje zavezništev pri enem ali drugem “capu”, ki bi rad po Kučanu postal “capo di tutti capi” slovenske kleptokratske levice.