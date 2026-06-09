Golobova vlada na zadnji seji davkoplačevalce oropala kar sredi belega dne

Piše: Celjski glasnik

Zadnja štiri leta smo lahko davkoplačevalci gledali politiko, ki je na vsaki seji izvajala šolske primere, kako od davkoplačevalcev pobrati največ denarja oziroma denar davkoplačevalcev preusmeriti za svoje izbrane projekte.

Tej svoji praksi se vlada Roberta Goloba ni izneverila niti na svoji zadnji seji in našla nekakšen projekt za sofinanciranje novinarskih delovnih mest.

Kako nas davkoplačevalce ropajo pri belem dnevu, brez sramu. https://t.co/87V0iXH72t — Boštjan M. Turk (@m_bostjan) June 3, 2026

Pri tem se je vsekakor potrebno zavedati, kakšno novinarstvo in novinarska delovna mesta je zagovarjala Golobova vlada. Saj so namreč celo do nacionalnega medija prišli z idejo ter dejanji po tem, da ustvarijo namesto novinarjev, družbeno-politične delavce, ki bodo služili njihovi politiki. Tako so na svoji zadnji seji šli še korak dlje in izdali načrt za razvojne programe sofinanciranja novinarskega dela.

Na takšno vehementno delo se je odzval tudi dr. Boštjan M. Turk, ki je ob tem poslal jasno sporočilo: “Kako nas oropajo davkoplačevalce sredi belega dne, brez sramu.” Tako smo priča še enemu projekti s katerim skuša Golobova vlada čim bolj izčrpati delovnega državljana, da bi izobrazila ljudi, ki bi jim na naslednjih volitvah zopet pomagali na oblast!?