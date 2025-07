Golobova velika zmaga in dosežek: preglasoval še sam sebe

Piše: Spletni časopis

Naslov državnega Siol.net, da je velika zmaga Roberta Goloba, ko so njegovi poslanci ob referendumu o povišanju vlaganj v obrambo preglasovali vladno Levico, ki je poskušala doseči referendum, je dober opis dosežkov tokratne vlade in njene propagande. Pa tudi razlog, da bi morali resno razmisliti o ukinitvi in prepovedi državnega lastništva medijev, v državni lasti sta tudi STA in RTVS. To namreč niso več mediji, so slaboumna piar služba vladajočih. Velik dosežek vlade je zanje, če preglasuje sama sebe.

“Večina v DZ je državotvorno zaključila politikantske igre opozicije z nacionalno varnostjo.” To izjavo šefa vlade pa je objavil uradni portal vlade o razpletu glasovanja v parlamentu, kjer so poslanci Svobode, Demokratov in oba manjšinca preklicali referendum, ki ga je dosegla vladna Levica. Levica je tudi edina med strankami v drugo glasovala proti razveljavitvi referenduma. Pazite, premier in vladni UKOM sta referendum, ki ga je zahtevala vladna stranka, podprli pa pri prvem glasovanju vsi poslanci kar dveh vladnih strank, ob Levici še SD, označil za politikantsko igrico opozicije. Torej SDS in NSi. Ki v parlamentu nikakor nimata večine. Se nam premier in vlada lažeta ali samo delajo neumne? Oboje je hudo.

Kako neverjetno propagando nam ponujajo, kaže že dejstvo, da je opozicija v parlamentu glasovalno povsem nemočna. Le zakaj se mora premier v takšnem položaju tako zelo naprezati, da jo “premaga”? Iz opozicije so njegovi Svobodi v obeh glasovanjih demokrati Anžeta Logarja celo pomagali z glasovi proti referendumu, ki jih načeloma sploh ni potreboval.

Še bolj pa so se propagandno zaleteli na Siol.net, kjer je Robert Goloba izvedel kar dve čistki. Drugo najbrž, ker tudi po nastavitvi Mihaela Šuštaršiča novinarji tam še kar niso hoteli podpisovati propagandnih sporočil v slogu nekdanjih sodelavcev iz zdaj portala Necenzurirani Primoža Cirmana in Vesne Vuković. Ki jih je Golob s Klemnom Boštjančičem in Gorenjem, ko so delali za državni Siol.net, plačeval še pod mizo. Problem so zdaj po še drugi čistki rešili tako, da so za novinarko na hitro na ta državni portal v lasti Telekoma poslali piarovko iz vlade, ki je tudi ob preklicu referenduma dokazala, kakšna sramota je medij državnega Telekoma. Preglasovanje Levice, ki ima vsega štiri poslance, je razglasila za veliko zmago Roberta Goloba, ki ima kar 39 poslancev. Od 90 v DZ.

Kaj v ozadju tega veličastnega naslova je Bojan Požar opisal tako:

Vse je res. To, da preglasujejo sami sebe, je velikanski dosežek in zmaga. Najbrž največji sploh te vlade in koalicije.