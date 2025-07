Golobova totalna vojna proti zdravnikov sprožila napad na zdravnico na Ptuju

Piše: Domen Mezeg

“V Zdravniški zbornici Slovenije ostro obsojamo še en nasilen dogodek v zdravstvu, tokrat v ZD Ptuj, kjer je bila fizično napadena zdravnica med opravljanjem svojega dela. Zbornica je že kontaktirala ZD Ptuj in za napadeno zdravnico ponudila vso strokovno in psihološko podporo, ki jo kot Zdravniška zbornica lahko zagotovimo,” so sporočili. Do incidenta je prišlo v času, ko Golobova vlada bije totalno vojno zoper zdravnike, tudi na škodo pacientov.

Sveta vojna premierja Roberta Goloba in provladnih NVO-jev (Glasu ljudstva) proti zdravnikom se že kaže pri delu zdravnikov, saj so deležni tudi fizičnih napadov. Nazadnje se je takšen pripetil v ZD Ptuj, kjer je bila napadena zdravnica med opravljanjem svojega dela. Zbornica je bila z dogodkom že seznanjena in napadeni zdravnici ponudila vso strokovno in psihološko pomoč.

Energijo naj se usmeri tja, kjer so spremembe potrebne

V Zbornici priznavajo, da se zdravniki pogosto znajdejo v položaju “vzmeti” med težavami pacientov in sistemskimi težavami v zdravstvu, ki pa jih tudi sami občutijo in si jih želijo rešiti. Ob tem v Zbornici poudarjajo, da nasilje nikdar ne privede do sprememb, energijo pa je potrebno usmeriti tja, kjer so spremembe potrebne. Govora je o sistemskih izboljšavah, dialogu in spoštovanju, kakršno koli nasilje pa škodi vsem. Na škodi sta tako zdravnik kot tudi pacient, saj je prekinjen odnos zaupanja, situacija pa povzroča dodaten nepotreben stres.

Golob je “totalno vojno” napovedal že leta 2022 preko ministra Bešič Loredana

“Prav zaradi porasta fizičnega in verbalnega nasilja nad zdravstvenimi delavci smo lani v Zdravniški zbornici Slovenije skupaj z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije in Lekarniško zbornico v DZ vložili predlog spremembe Kazenskega zakonika, s katerim smo želeli vzpostaviti posebno kaznivo dejanje napada na zdravstvenega delavca med opravljanjem njegovega dela,” so še zapisali v Zdravniški zbornici.

Ob tem jih žalosti, da njihova pobuda med poslanci ni bila sprejeta. Spomnimo, da je Golob “totalno vojno” zdravnikom napovedal že preko bivšega zdravstvenega ministra Danijela Bešiča Loredana, in sicer že leta 2022.