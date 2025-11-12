Golobova Tamara nad NSi s policijo, sodstvom in KPK

Piše: Spletni časopis

Po obtožbi Stojana Petriča, Darija Južne in Janeza Škrabca, da so iz svojih podjetij korumpirali stranko NSi z nakazili na Inštitut Janeza Evangelista Kreka, kjer bi naj politiki te stranke pridobivali finančne koristi, ker so bili plačani za delo za ta inštitut, Kolektor bi naj nakazal 66.000 evrov, Riko 55.000 evrov in podjetja Južne 37.000 evrov, je Tamara Vonta (Svoboda), ki vodi preiskavo medijev, ki so kritični do vladnih strank, danes javnost obvestila, da ji NSi povzroča težave, ker ji pred volitvami noče predati dokumentacije, ki bi lahko bila še bolj obremenilna za politike NSi. Vonta zahteva, da sodišče NSi zaseže dokumentacijo zanjo še pred volitvami.

Policiji, v kateri je njen šef Robert Golob izvedel več čistk, da bi si jo podredil, pa je poslala prijavo suma zlorabe položaja nekdanjega šefa DARS Valentina Hajdinjaka, ki ga presenetljivo Svoboda takoj po prevzemu oblasti ni odstavila, takrat jim je namreč NSi še pomagala onemogočiti, da bi SDS kot največja opozicijska stranka v parlamentu prevzela vodenje nadzora vlade, kar je bila običajna praksa v zadnjih desetletjih, SDS pa so onemogočili tudi, da bi takrat sprožila preiskovanja 103.000 evrov nakazil iz GEN-I podjetju Vesne Vuković, ki je ob začetku posla pisala za državni Siol.net, velikanskih nakazil iz GEN-I na Kosovo, pa tudi za milijon evrov preveč izplačanih plač in nagrad Golobu. Korupcije Vonta obtožuje tudi podjetje T-2, ugotovila pa je še, da bi naj glavni tajnik NSi Robert Ilc kršil zakon o integriteti in o tem svojem sumu obvestila KPK. O vsem skupaj pa, ker smo pred volitvami in že v kampanji, je – seveda – posebej obvestila medije.

Iz medija Nova24TV so pred dnevi opozorili, da je Vonta proti njim sprožila sodne postopke in opozorili, da zakon zahteva, da se mora iz preiskovalne komisije poslanec, če je v sodnem ali podobnem sporu s preiskovancem, izločiti. Poslansko skupino Svobode sem prosil za odziv, ali vidijo težave v tem, da njihova predsednica preiskovalne komisije, ki preiskuje zasebna medijska podjetja, ki so kritična do vlade, hkrati ta ista medijska podjetja tudi toži. Doslej na vprašanje še niso odgovorili.

Najnovejše sporočilo Tamare Vonta o NSi je takšno:

“Preiskovalna komisija Državnega zbora Republike Slovenije je v preteklih dneh policiji kot pristojnemu organu predala prijavo v zvezi z domnevno zlorabo položaja Valentina Hajdinjaka ter domnevnim obvodnim financiranjem politične stranke Nova Slovenija – Krščanski demokrati (NSi) preko domnevno prenapihnjenih pogodb z družbo T-2 d. o. o.in domnevno obvodnim financiranjem politične stranke Nova Slovenija – Krščanski demokrati (NSi) preko domnevno prenapihnjenih pogodb z družbo T-2 d. o. o. Komisija se je seznanila tudi z dopisom odvetnika Valentina Bajuka, s katerim ta po pooblastilu stranke NSi in njenega predsednika Jerneja Vrtovca zavrača predložitev dokumentacije, ki jo komisija nujno potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja. Zavrnitev predložitve dokumentacije, povezane z domnevnim financiranjem stranke preko zasebnih gospodarskih subjektov, ki so prejemali javna sredstva v času ministrovanja kadrov NSi, komisija ocenjuje kot: • poskus oviranja njenega dela, • morebitno politično kalkulacijo, da bo zaradi skorajšnjega izteka mandata komisije postopek sodnega zasega neuspešen. Kljub časovni omejitvi je komisija po posvetovanju ugotovila, da obstaja realna možnost, da bo sodišče o sodnem zasegu odločilo še pred iztekom mandata. Zato komisija predlaga vložitev zahteve za sodni zaseg dokumentacije, ki jo stranka NSi zavrača predložiti. Gre za dokumentacijo, povezano s pogodbami in obračuni ur med politično stranko NSi in naslednjimi samostojnimi podjetniki: • samostojnim podjetnikom, ki opravlja funkcijo glavnega tajnika, • samostojnim podjetnikom, ki opravlja funkcijo namestnika glavnega tajnika, • samostojnim podjetnikom, ki opravlja funkcijo mednarodnega tajnika, • samostojnima podjetnikoma, ki opravljata funkcijo svetovalcev za odnose z javnostmi NSi. Zavrnitev predložitve dokumentacije še posebej preseneča, saj sta tako Aleksander Reberšek kot tudi Robert Ilc v medijih večkrat javno poudarila, da Nova Slovenija nima nobenega problema z razkrivanjem poslovanja stranke pristojnim organom, kar preiskovalna komisija, ki preiskuje financiranje političnih strank, nedvoumno je, ter da so njihova finančna poslovanja pod budnim očesom Računskega sodišča. Ob tem sta celo na javnih nastopih s seboj nosila revizijsko poročilo Računskega sodišča kot dokaz transparentnosti delovanja stranke. Komisija pa opozarja, da ima namen opraviti temeljitejši pregled, kot ga običajno izvede Računsko sodišče, ki se zaradi kadrovskih omejitev pri svojih nadzorih pogosto zanaša le na pregled vzorca. Z vidika očitkov o domnevnem političnem obračunu, ki jih komisija v celoti zavrača, je zato najprimerneje, da o zadevi odloči sodišče. Zaključena preiskava v primeru Občine Škofljica Čeprav preiskovalna komisija zaenkrat še ne more zaključiti preiskave v zvezi z domnevnim obvodnim financiranjem stranke NSi, je uspela zaključiti preiskavo v delu, kjer so naslovniki s komisijo sodelovali, in sicer v primeru Občine Škofljica. Na podlagi zbrane dokumentacije je komisija ugotovila, da sta: • Robert Ilc, glavni tajnik NSi, občinski svetnik in podžupan Občine Škofljica, • ter Inštitut IJEK, katerega ustanovitelj in član upravnega odbora je prav tako Robert Ilc, domnevno zagrešila več zaporednih kršitev 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Robert Ilc je kot občinski funkcionar omogočil, da se je denar iz občinskega proračuna, namenjen svetniškim skupinam, preusmerjal v Inštitut IJEK, ki ga je sam ustanovil in v njem sodeloval kot član upravnega odbora. Preiskava kaže, da je IJEK prejemal sredstva na podlagi računov za storitve, kot so »raziskave javnega mnenja«, kar pomeni, da je Ilc pravni osebi, s katero je bil neposredno povezan, omogočil nezakonito pridobitev občinskih sredstev, kar je v nasprotju z določili 35. člena ZIntPK. Obstaja tudi utemeljen sum, da je bil Robert Ilc preko nakazil inštituta na svoj s.p. končni prejemnik dela teh sredstev. Zato smo primer predali pristojnemu organu – KPK.”