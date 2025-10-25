Golobova koalicija zavrnila predlog, da bi učenci, ki ne znajo slovensko, najprej obiskovali poseben pouk slovenščine

Piše: Moja Dolenjska

“To je noro. Nihče ne bi smel v Sloveniji obiskovati obveznega pouka, če ne razume slovensko. Sedanja Golobova koalicija (Svoboda, SD in Levica) je zavrnila razumski predlog, da bi učenci, ki ne znajo slovensko, najprej obiskovali poseben pouk slovenščine in se potem vključili v redno izobraževanje.

Bilo bi bolje zanje, za učitelje in za slovenske učence, ki so sedaj nujno prikrajšani dvakrat. Učitelji se morajo več ukvarjati z drugimi, splošni nivo znanja pa nujno pade. Hkrati se v razredih oblikujejo skupine različno govorečih učencev, kar zagotovo ne prispeva k organskemu vključevanju tujcev v naš način življenja. Posledice so negativne in nevarne.

Naslednje leto bomo to popravili, hkrati pa zaostrili imigrantsko politiko ter jo prilagodili našim potrebam namesto zasledovanju levičarskih ciljev po čim večjem uvozu novih volivcev na račun davkoplačevalcev.”

Tako je sporočil Janez Janša, predsednik Slovenske demokratske stranke (SDS).

Ravnateljica osnovne šole v Žalcu Andreja Špajzer je staršem tujih otrok poslala sporočilo v albanskem jeziku, hkrati je v javnosti povedala, da približno petina učencev na šoli ne govori slovenščine. Sporočilo v albanskem jeziku se ji zato ne zdi sporno, čeprav je uradni jezik v Sloveniji slovenščina in bi morala to tudi zagovarjati.

Komentarji na sporočilo ravnateljice na X so:

Golobova vlada je izrazito protislovenska vlada in namerno uničuje Slovenijo.

Postopki v OŠ so uradni postopki in tozadevno je uradni jezik v teh postopkih pač slovenščina.

Resna težava, ki negativno vpliva na hitrost napredovanja slovenskih otrok.

To je napad na Slovenijo.

Mojca Škrinjar, nekdanja ravnateljica, je med drugim zapisala: “Na sramotilnem stebru bi v tem primeru moral biti minister za šolstvo, ne ravnateljica. … Izobraževalni sistem ne dopušča, da bi učence tujce napotili v vmesno obdobje, program, kjer bi se najprej naučili slovenščine, nato pa vpisali v naslednji razred/letnik. Za tem dejstvom se skriva veliko hujša namera kot nespretnost ravnateljice.” (Vir)

Ena od uporabnic X pa je zapisala: “Tako je v Ameriki, ker so migracije zelo velike. Moja vnuka sta, kljub temu, da sta nekaj angleščine obvladala, prvo leto morala, skupaj z drugimi otroci iz tujine, biti v razredu, ker je bil poudarek na učenju angleškega jezika. Tukaj se pa učitelji učijo albanščine! Noro!”

Objava Janeza Janše na X je dostopna na povezavi: (21) Janez Janša on X