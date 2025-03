Golobov Star Solar ima v Italiji račun pri Lidiji Glavini

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

V Spletnem časopisu sem opozoril, da prenovljena aplikacija Erar kaže, da ima podjetje v lasti predsednika vlade Roberta Goloba Star Solar odprt Račun pri BANCA DI CIVIDALE S.P.A. v Italiji.

Že prej je bilo ta podatek mogoče najti na Ajpes. Račun je bil odprt leta 2019, ko je bila uradno lastnica in direktorica podjetja Star Solar še bivša Golobova soproga Jana Nemec Golob. Podatek ni zanimiv le zaradi tega, ker je premier trdil, da v tujini nima računov in da so mu ga v Romuniji na Banki Raiffeisen leta 2018 na njegovo ime odprli s krajo identitete, kar je ugotovil šele ob volitvah leta 2022. Še bolj je zanimivo, ker v banki, kjer ima premierovo podjetje odprt račun, najdemo zanimivo z Golobom povezano direktorico: Lidijo Glavino. Na spletu v Italiji pa med podatki o karieri Glavine manjka podatek, da je bila zaposlena tudi v predstavništvu GEN-I v Italiji, kjer jo je zaposlil Golob leta 2019. Podatki o Glavini so v Italiji objavljeni tako:

Glavino je na vrh Slovenskega državnega holdinga (SDH) z ne najbolj jasnimi referencami leta 2017 “uvozila” iz Italije vlada Mira Cerarja. Brez resnih referenc, po domače. Funkcija ji je prinesla tudi nadzorništvo na državnem Telekomu. Odstavili pa so jo z vrha SDH v času vlade Marjana Šarca, nadzorni svet SDH je o tem, da mora oditi in kako se bo to zgodilo, odločal na izredni seji 27. 3. 2019, ko so takratni predsednik nadzornikov Igor Kržan, Janez Vipotnik, Duško Kos in Karmen Dietner potrdili sporazum o predčasnem prenehanju mandata predsednice uprave SDH. Uradno je odstopila prostovoljno. Neuradno je morala odstopiti zaradi menjave oblasti, ker je manjšinsko vlado prevzel Šarec. S sporazumom so se nadzorniki takrat zavezali, da bodo do 31. 5. 2020 Glavino zaposlili kot svetovalko uprave, in sicer s plačo predsednice uprave 10.975 evra, pravico do avtomobila, plačilom goriva, telefona, prenosnega računalnika, prostorov za delo…

V sporazumu Glavine z nadzornim svetom je bila tudi določba, da če si najde delo drugje že v letu 2019, ji pripade odpravnina v enkratnem znesku v višini neizplačanih plač do konca obdobja zaposlitve. Zakaj je bil sprejet sporazum, ki omogoča odpravnino ob hitri zaposlitvi, se je pokazalo čez dobre tri mesece, bilo je julija 2019, ko so iz SDH sporočili, da Glavina ni več zaposlena pri njih in da ji “pripada izplačilo odpravnine v višini preostalih še neizplačanih plač do konca tega leta”. Po sporazumu, ki so ga podpisali 15. 7. 2019, je 5. 8. 2019 dobila 5.705 evrov plače za 12 dni svetovalnega dela za SDH v juliju 2019 in še 54.774 evrov odpravnine “za neizplačane plače do konca leta”.

Dva tedna po obvestilu, da Glavina ni več v službi na SDH in da dobi tudi odpravnino, je odjeknila vest, da je Glavina dobila delo v državnem podjetju GEN-I, ki ga je takrat vodil Golob, in sicer, kot se je pokazalo, v italijanski podružnici. Če to opišemo: po odstopu s položaja predsednice uprave upravljavca državnih podjetij na sredi mandata je bila na hitro zaposlena kot svetovalka s plačo predsednice uprave, potem se je pa prezaposlila v državni GEN-I, ki je sodil pod SDH, kjer so bile plače vodilnih, denimo Goloba, tudi petkrat višje od njene takratne, a je za prezaposlitev dobila še odpravnino SDH v višini 54.774 evrov.

Direktorica v GEN-I je bila Lidija Glavina še kar nekaj časa, kaže letno poročilu za 2023

“Odpravnina”, ki jo je dobila na SDH, je presegala takratne mesečne bruto plače Goloba, zaradi katerih je ministrstvo za gospodarstvo sprožilo prekrškovne postopke, nagrada Golobu (in njegovim sodelavcem) je bila namreč daleč čez omejitve, ki jih je za direktorje državnih podjetij določal zakon Mateja Lahovnika. Goloba bi lahko doletelo celo “vračanje”. A se to ni zgodilo. Pri velikih podjetjih z veliko denarja za odvetnike in vplivom na oblast najdejo luknje v zapletenih slovenskih zakonih. Iz GENI so sporočili, da je za to, da zakonske omejitve zanje ne veljajo, krivo gospodarsko ministrstvo, ki ga je v času vlade Mira Cerarja vodil Zdravko Počivalšek, ker je leta 2015 odločilo, da se omejitve za državne direktorje ne nanašajo na Goloba in GENI, ker bi naj to bilo zasebno podjetje.