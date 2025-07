Golobov prijatelj v celjski bolnišnici očitno lobiral za zaposlitev nečaka

Piše: Moja Dolenjska

Čeprav so v Gibanju Svoboda ob izbruhu afere aprila zatrjevali, da poslovnež Tomaž Subotič, ki ga je vlada imenovala v nadzorne svete dveh zdravstvenih zavodov (v enega izmed njih takoj po tem, ko je v njegovi vili brezplačno dopustoval premier Robert Golob), od imenovanja ni imel nobenih koristi, se vse bolj kaže nasprotno.

Prejšnji teden je namreč POP TV objavila sms-sporočila, ki govorijo o tem, da je Subotič prek svoje funkcije v Splošni bolnišnici Celje urejal službo svojemu nečaku Luku Kitaku Subotiću oziroma se dogovarjal o finančnih okoliščinah njegove zaposlitve. Nečak se je v bolnišnici zaposlil lanskega decembra, v času, ko je bil njegov stric njen glavni nadzornik.

Splošna bolnišnica Celje je namreč konec decembra kot strokovnega sodelavca za javna naročila, kakovost in varnost dela zaposlila Luko Kitaka Subotića, nečaka Tomaža Subotiča, ki je bil takrat dve leti predsednik sveta te iste celjske bolnišnice. V bolnišnici so takrat zatrjevali, da je bil Kitak Subotić med 54 kandidati izbran, ker da je izkazal strokovno znanje in izjemne komunikacijske veščine.

A sporočila, ki so jih pridobili na POP TV, očitno kažejo, da je za njegovo zaposlitev lobiral njegov stric, predsednik sveta bolnišnice. Subotič se je, tako izhaja iz sporočil, ki so jih objavili, namreč že pol leta pred zaposlitvijo, konec lanskega junija, o plači svojega nečaka dogovarjal s pomočnico direktorja za pravno in kadrovsko področje Andrejko Presker Borinc.

“Luka, dolgo sem govoril s Preskarjevo. Včeraj na sestanku ni bila sama in zato ti predajam zaupne informacije in pišem ob tem še babi, mami in Kaji, da podprejo. Torej, imam besedo, če boš vsaj prvi mesec ‘ok’, da boš napredoval za šest razredov. To je dodatno 350 do 400 evrov! Tega ni mogla reči pred drugimi. Poudarila je, da si še mlad in da bi bilo dobro, da čim prej vpišeš magistrski študij in potem še dodatne štiri razrede. To pa je zelo lepa plača. Torej vzemi v Bolnici,” je zapisano v enem od sporočil Subotiča svojemu nečaku.

Luka Kitak Subotić je na slednje odgovoril: “Hvala Tomaž za trud in skrb. Ponovno si se izkazal in sem vesel, da te imam. Ja, če je temu tako, to bistveno spremeni situacijo. Sem pa malo skeptičen, če preskok petih plačilnih razredov res nanese takšno vsoto (350 do 400 evrov).” Njegov stric pa mu na sporočilo odpiše le, naj podpiše, saj ima veliko dela.

Po informacijah POP TV je Kitak Subotić ponudbo svojega strica sprva zavrnil, nanjo pa pristal pol leta kasneje, ko se je v celjski bolnišnici lanskega decembra tudi zaposlil v nabavnem oddelku, ki razpolaga z okoli 40 milijoni evrov letno.

Čeprav sporočila dokaj jasno kažejo, da se je Subotič dogovarjal za nečakovo zaposlitev in plačo, v bolnišnici vse skupaj zanikajo. “Andrejka Presker Borinc se ni nikoli pogovarjala s Tomažem Subotičem ne o zaposlitvi ne o napredovanju Luke Kitaka Subotića. G. Kitak Subotić je bil izbran na podlagi javnega razpisa za delovno mesto Strokovni sodelavec (javna naročila, kakovost, varno delo) VII1, na katerega je SB Celje prejela 54 prijav kandidatov ter 4 najustreznejše povabila na ustni razgovor. Razgovore s kandidati je opravila tričlanska komisija, ki je po svojem mnenju izbrala najustreznejšega kandidata. G. Kitak Subotić je v SB Celje zaposlen za določen čas in ves čas uvrščen v 18. plačilni razred (in ni napredoval 5 plačilnih razredov – kot naj bi izhajalo iz domnevnega sporočila g. Subotiča), torej izhodiščni plačni razred brez kakršnih koli napredovanj, kar je skladno z njegovo izobrazbo in delovnim mestom, na katerega se je prijavil in na katerega je bil izbran,” so iz Splošne bolnišnice Celje sporočili za POP TV.

Sodbo naj si vsak ustvari sam.