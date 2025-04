“Golobov poziv k bojkotu referenduma je neustaven!”, opozarjajo skupaj upokojenci in opozicija

Piše: Ž. K. (nova24tv.si)

Golobov poziv k bojkotu prihajajočega referenduma je naletel na ostro kritiko opozicije in neparlamentarne stranke Glas upokojencev. Referendum o bogatih dodatkih za upokojeno umetniško elito bo hkrati tudi referendum proti aroganci Golobove vlade, kot napovedujejo predstavniki SDS. V stranki Glas upokojencev trdijo, da so Golobovi pozivi neustavni.

Kot je na novinarski konferenci povedal poslanec SDS Andrej Hoivik, stranka SDS poziv k bojkoti razume kot “dejstvo, da bi tudi volivci Svobode na referendumu glasovali proti zakonu.” Meni, da bo referendum hkrati tudi “referendum proti aroganci Golobove vlade”.

“Če bodo glasovali proti temu zakonu, bo na primer pater Marko Rupnik, ki je Prešernov nagrajenec, avtomatsko prejel to pokojnino,” je izpostavil kot primer. Slednjemu, kot trdi Hoivik, “ne leva ne desna vlada zdaj /…/ ne bi podelila teh dodatkov”.

Odzvala se je tudi poslanka NSi Iva Dimic, ki pravi: “Zanimivo je, da koalicija, ki je pred tremi leti pozivala ljudi na volitve kot neko obliko demokracije, zdaj pravi, da bodo bojkotirali.”

Glas upokojencev – Robert Golob s pozivi k bojkotu referenduma krši ustavo

Odzvali pa so se tudi v stranki Glas upokojencev. “Kot predsednica sveta stranke Glas upokojencev ostro protestiram zaradi izjave predsednika vlade dr. Roberta Goloba, ki je pozval k bojkotu referenduma – to je neustavno in nesprejemljivo!” je v izjavi za javnost zapisala predsednica sveta stranke Glas upokojencev Alenka Orel.

Kot so zapisali, je referendum ustavni institut demokracije, določen v 3., 62. in 90. členu ustave RS. Gre namreč za pravico državljank in državljanov, da soodločajo o zakonih, ki vplivajo na njihova življenja. S tem, ko oblast poziva k bojkotu referenduma, ko jih poziva, naj ne odločajo o zakonih, ki krojijo njihova življenja, odpravljajo temeljne demokratične vrednote.

“Zahtevam, da predsednik vlade nemudoma prekliče izjavo, se opraviči državljanom in v prihodnje spoštuje ustavni red,” so zapisali predstavniki Glasa upokojencev.

Trdijo, da si bodo tudi v primeru preklica bojkota pridržali pravico do vseh pravnih in političnih korakov, tudi tistih pred ustavnim sodiščem in mednarodno javnostjo. “Ljudstvo ima oblast. Ne izvršilna veja oblasti!” so zaključili.

Referendum bo 11. maja

Včeraj so v državnem zboru določili, da bo referendum potekal 11. maja. Na referendumu bodo državljani in državljanke odločali o izjemno visokih dodatkih za upokojene prejemnike umetniških nagrad. Stranka SDS, ki je tudi predlagala izvedbo referenduma, je glasno opozarjala, da so izredno visoki dodatki ponižujoči do množice upokojencev, ki se s težavo prebija iz meseca v mesec. Številni so opozorili tudi na to, da si Levica “kupuje” zvestobo umetniških elit, ki jih že tako podpirajo davkoplačevalci. Če zakon na referendumu ne bo padel, si lahko nagrajena elita umetnikov obeta dodatke k pokojnini med 1200 in 2400 evrov mesečno, kot je na zadnji seji odbora, pristojnega za kulturo, opozoril poslanec SDS Andrej Hoivik.

Medtem se velik del upokojencev komaj “prebija” skozi mesec. Letni dodatek v višini 150 evrov, ki jim ga je privoščila vlada Roberta Goloba, bo komaj pokril vse nove finančne obremenitve, ki jih bodo deležni. “Govorimo o zvišanju RTV-prispevka, govorimo o zvišanju obveznega zdravstvenega davka, za katerega je pravila vlada na začetku, da ga ukinja, in nenazadnje o obveznem davku na dolgotrajno oskrbo, ki se bo pričel od neto pokojnin tudi jemati s 1. julijem letošnjega leta,” je povedal poslanec SDS.