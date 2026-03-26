Golob za vlado narodne neenotnosti, a drugo največjo stranko bi izključil

Piše: Spletni časopis

»Glede na zaostrene razmere v svetu in vse glasnejše napovedi o prihajajoči gospodarski krizi Slovenija danes bolj kot kadar koli potrebuje povezovanje in sodelovanje, široko koalicijo oz. vlado narodne enotnosti.”

To je predsednik Svobode Robert Golob sporočil pred današnjim pogovorom, na katerega pa ni povabil na volitvah ob Svobodi daleč najuspešnejše stranke, to je SDS Janeza Janše, ki jo je po še nedokončnih podatkih volilo 326.036 volivcev. Svobodo 333.973 volivcev. Golob je na pogovor povabil le pet manjših strank, ki jih je vse skupaj volilo 394.188 volivcev. Že ob začetku iskanja vlade narodne enotnosti je torej izločil ob njegovi edini res veliko stranko. To je nenavaden pristop. Edinstven za iskanje vlad narodne enotnosti v modernem svetu. Golob slovi po nenavadnem razumevanju besed, ki je pogosto natančno obratno od običajnega. Svoje čudaško ravnanje, ko se zavzema za vlado narodne neenotnosti, je pojasnil s tem, da bi naj po njegovem SDS ne bila demokratična stranka.

Ideje o “narodni enotnosti Svobode z manjšimi strankami” pa je danes deloma prekrižal še Anže Logar, ki je povedal, da Demokrati niso pripravljeni sodelovati v vladi z Levico Aste Vrečko in Luke Meseca. Težava premiera je, da je njegova koalicija Svoboda, SD in Levica izgubila volitve, namesto 53 imajo le še 40 sedežev v parlamentu in zaradi tega nujne potrebuje okrepitev v obliki Demokratov, Resni.ce ali NSi, da bi ohranil oblast, za kar je nujnih 46 glasov v DZ. Z Levico ima težave tudi Resni.ca Zorana Stevanovića.

Da jih k Golobu na iskanje vlade narodne neenotnosti sploh ne bo, pa so sporočili iz NSi. Tako: “V zadnjih štirih letih smo bili priča maščevalni in razdiralni politiki vlade, ki je kljub opozorilom teptala in z davki ter predpisi stiskala obrtnike, podjetnike, zdravnike, kmete in vse ostale, ki so pokazali, da želijo delati. V skupni listi NSi, SLS, FOKUS žal ne vidimo osnove, ki bi nas z Gibanjem Svoboda povezovalo v vrednotah in programskih izhodiščih. Jutrišnjega srečanja se zato ne bomo udeležili.”

Je pa danes le bila seja Sveta za nacionalno varnost, ki se je ukvarjala tudi z posledicami vojne na Bližnjem vzhodu, ko so ljudje na črpalkah že pred časom ostali brez goriv. Pred tem sta bili dva Golobovi predvolilni zlorabi sekretariata tega sveta, prva zaradi težav z objavami Goloba na Instagramu, kar bi naj ogrožalo svobodo govora in poštenost volitev, druga zaradi objav posnetkov o korupciji v državi, kar bi naj ogrožalo nacionalno varnost in bi naj pomenilo nedovoljen vpliv na volitve iz tujine. Iz seje sveta je premier danes objavil takšen posnetek:

Ljubljana, vlada.

Iz vlade so po srečanju, na katerega je Golob namesto, da bi povabil le predsednika največje opozicijske strankeJaneza Janšo (kot je to običajno), povabil kar vse šefe strank, tudi Zorana Stevanovića, ki še niti ni poslanec, sporočili, da je SOVA nesporno potrdila tuje vplive na potek demokratičnih volitev v Sloveniji in “predstavila konkretno delovanje paraobveščevalne agencije iz tujine in prav tako stike s slovenskimi subjekti.” Ime te agencije in vsebino njenega konkretnega delovanja pa so javnosti že spet povsem zamolčali.

Janez Janša je po seji povzel, da so poslušali podobne ocene o tujih vplivih kot jih je pred volitvami izrekala že Nika Kovač, a se strinjal, da so vplivi iz tujine verjetno bili. Zaradi tega vplivanja si je po njegovem mnenju vlada premislila in se ni pridružila tožbi Južne Afrike proti Izraelu zaradi genocida. Da se je to zgodilo zaradi pritiskov, je javno že pred volitvami sporočila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon. Izrael je vlado za odločitev, da se ni pridružila fabriciranim obtožbam, pohvalil.

Janša je še opozoril, da je na seji sveta za nacionalno varnost nastala zadrega, ko je bilo postavljeno vprašanje, kdo je posnel Vesno Vuković in Andreja Ribiča, ki sta bila posneta doma in ne v tujini in že pred precej časa. Opozoril pa je še, da Sova ni zanikala, da bi imela že leto in pol najeto stanovanje nasproti centrale stranke SDS za vohunjenje za opozicijo. Janša je opozoril še: “Denar za konspirativke (tajne lokacije), takšne in drugačne, ni problem, saj posebni sklad (črni fond) SOVA vodi kar – partnerka direktorja Joška Kadivnika.“