Golob toliko padal Palestincem kot Maljevac stanovanj mladim. Nič!

Piše: Spletni časopis

“11. junija sta Golob in Fajonova Združenim Narodom oznanila, da bo naša država za Gazo organizirala zbiranje padal za dostavo pomoči iz zraka. Ker te potrebe vsak dan naraščajo; je nastopil trenutek, ko je naša majhna in odločna državica končno dobila priložnost za konkreten, ne-verbalni prispevek k blaženju krize. In tako smo danes izvedeli, da je dvojec Golob-Fajon za dostavo humanitarne pomoči Gazi zbral natanko toliko obljubljenih padal, kolikor je dvojec Mesec-Maljevec zgradil obljubljenih neprofitnih najemnih stanovanj. 0 (z besedo: nič).”

Tako je na omrežju X Tomaž Štih opozoril, da je naša vlada, ko gre za Palestino izjemno velikodušna v besedah, predvolilnih spektaklih, dejanski doseg naše politike pa je enak ničli.

Kot še marsikje.