Golob se vrača, nas prepričuje iz vlade poslana “novinarka”, po agenciji, ki jo plačuje GEN-i, v mediju, kjer so izvedli dve čistki

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Kako je v Sloveniji vse mogoče, kaže današnja naslovnica državnega Siol.net, kjer predstavlja rezultate meritve javnega mnenja agencije Valicon, ki jo ob državnem Siol.net plačuje tudi Gen-I.

Kaj so ugotovili, pa piše piarovka obrambnega ministrstva Mateja Trunk Hrvatin, ki so jo letos na hitro prekomandirali na Siol.net za novinarko po tem, ko so tam izvedli že drugo čistko direktorja in odgovornega urednika in za direktorja nenadoma postavili prej sodelavca Damirja Črnčeca na obrambnem ministrstvu, ki so ga z novim letom tudi poslali na SDH, Rolanda Žela. SDH je lastnik Telekoma. Žel je bil direktor Siol.net (TSMedie) že v času vlade Marjana Šarca, ko je Siol.net plačeval “necenzurirane” novinarje Primoža Cirmana, med njimi tudi poznejšo generalno sekretarko Svobode Vesno Vuković. Pod mizo je podjetje slednje, ko je pisala za Siol.net, plačeval še GEN-I. Golob še do danes ni pojasnil, zakaj.

Golobova raziskava, ki nam jo predstavlja Golobova propagandistka, ki nam jo ponujajo kot neodvisno novinarko, kaže, da podpora SDS Janeza Janše močno upada in da gre Svobodi Roberta Goloba super. Vzpenja se. Odlično pa gre tudi Golobovim koalicijskim partnerjem. Slabo pa opoziciji. Edina težava je, da je bila hkrati objavljena raziskava Mediana za POP TV, ki ne velja za blizu SDS, ki kaže drugačne rezultate. Veliko manj propagandno prijetne za Goloba, ko išče kandidate in denar za bližajoče se volitve.

Takšna je videti propaganda za premiera na vrhu spletne strani medija, kjer je Golob kar dvakrat izvedel čistko in iz vlade za novinarje tja prerazporedil strokovnjake za propagiranje samega sebe in svoje stranke:

,

Primerjava rezultatov, če odračunamo tiste, ki se niso opredelili, kot to običajno počnem za vse raziskave, pokaže neverjetne razlike dveh raziskav, ki sta bili opravljeni skoraj hkrati. SDS bi po Golobovem Siol.net volilo skoraj deset odstotnih točk manj volivcev. Več pa SD, Resnico, Demokrate, Pirate in NSi. Po tej Siolovi meritvi bi v parlament namesto SLS prišli Pirati, bi pa za las pod pragom ostala Levica Aste Vrečko.

Kaj kažejo rezultati Valicona za Siol.net prikazujem le občasno, ker je jasno, da gre za neverodostojno meritev in propagandne članke vladi podrejenega portala. Podreditev so tam izvedli še veliko bolj sistematično kot na RTVS, kjer so tudi dvakrat zamenjali poslovnih vrh, enkrat pa tudi uredniškega, a tja vsaj še niso poslali za direktorje in novinarje piarovcev in funkcionarjev vlade.

Daljša primerjava meritev različnih agencij s propagandno Golobovega portala, je takšna:

Na Siolu po Valiconu objavljajo še dodatne rezultate le med opredeljeni volivci in običajnimi udeleženci volitev. Preračun le med opredeljenimi so, bi lahko sklepali, opravili tako, da so ugotovili še, kdo bo šel na volitve. V prvi za Golobove še bolj ugodni meritvi, so torej tudi tisti, ki sploh ne nameravajo voliti.

Po tem drugem prikazu je razplet precej drugačen, a spet bolj ugoden za vladne stranke kot po drugih meritvah. Levica in Vesna sta v parlamentu, izpadejo Pirati, na vrhu je SDS s 26, odstotki, sledi Svoboda s 21,2, SD se 9,5, Demokrati s 6,3, Resni.ca s 6,6, NSi s 6,5, Levica s 4,8, Vesna s 4,3, Pirati s 3,7…

Tako so to drugo prikazali: