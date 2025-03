Golob namerava na volitve z zdravstvom, pokojninami in stanovanji

Piše: Peter Jančič, Spletni časopis

“Govorili smo o javnem in dostopnem zdravstvu, o vzdržnem pokojninskem sistemu in o stanovanjih za mlade,” je po srečanju za zaprtimi vrati poslancev in ministrov Svobode, SD in Levice na Brdu pri Kranju sporočil Robert Golob in o ciljih na teh področjih sporočil: »Gre za skupne cilje, ki jih lahko izvedemo do konca tega mandata, in izvedli jih bomo skupaj. To je tista najboljša popotnica, s katero se lahko potem tudi koalicija suvereno poda na naslednje volitve v potrditev drugega mandata.«

Kot sem poročal je doslej, ko gre za pokojninsko reformo, koalicija uzakonila astronomske privilegije za umetniško elito, podobne astronomske dodatke k pokojninam so pred sedmimi leti že uzakonili za športnike in športne funkcionarje. O dodatkih za umetnike bo najverjetneje referendum. SDS končuje zbiranje podpisov zanj. A to ni bila glavna tema tiskovne konference. Pri zdravstveni reformi pa je bil najbolj odmeven dogodek odstavitev ministra Danijela Bešiča Loredana, ki jo je vodil. Tudi to ni bila glavna tema.

Brdo pri Kranju, srečanje vrha koalicije Foto: Nebojša Tejić/STA za KPV

Premier je, kot so sporočili iz njegovega kabineta, ob zdravstvu spomnil na zaveze vrha koalicije septembra lani, ko je bilo govora o ukrepih o dostopnosti in kakovosti storitev v javnem zdravstvu. “V vmesnem času smo te napovedi uresničili. Sprejet je bil zakon o kakovosti storitev v javnem zdravstvenem sistemu in je v parlamentarnem postopku. Tik pred sprejetjem je zakon o zdravstveni dejavnosti, ki bo korenito posegel v sedanjo ureditev na način razmejitve med javnim zdravstvenim sistemom in zasebnimi ponudniki storitev.”

Koalicija se je seznanila tudi s pogajanji na področju pokojninske reforme, ko so po oceni Goloba v sklepni fazi: »Namen celotne pokojninske reforme je skrb za vzdržno javno finančno blagajno, pa tudi, da novim upokojencem, ki se bodo upokojevali v naslednjih letih, omogočimo čim bolj dostojne pokojnine. Eden od načinov, kako bomo to dosegli, je tudi višanje odmernega odstotka,« je povedal premier. Dodal je, da ne bo podaljšanja delovne dobe, ki ostaja 40 let.

Pri napovedih o višanja odmernega odstotka je dobro biti previden, če bo povezano z dodatnimi spremembami, denimo, podaljšanjem časa dela, ki se upošteva za izračun. Odmerjena pokojnina se lahko v tem primeru celo zniža. Pri takšnih spremembah pa so vedno tudi dileme pravičnosti za tiste, ki so jim bile pokojnine že prej odmerjene.

Brdo pri Kranju Foto: Nebojša Tejić/STA za KPV

Koalicija je razpravljala še o gradnji najemnih stanovanj, je sporočil povedal premier in napovedal, da bodo projekti javnosti predstavljeni sproti. »Kar nas navdaja z optimizmom, je, da vidimo, da je v resnici vsak mesec na voljo več možnih potencialnih projektov,« je dejal premier in izrazil prepričanje, da to ne bo le stvar tega mandata, ampak bodo glavni rezultati v drugem mandatu. »Vzporedno s tem se pripravlja tudi stanovanjska zakonodaja, ki bo prihodnji teden poslana v javno razpravo, aprila pa tudi potrjena na vladi,« je napovedal premier.