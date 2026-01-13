Golob največji “luzer” tudi po Delu, Vrečkova, Prebilič in Kordiš izven DZ

Piše: Spletni časopis

Levica Aste Vrečko in Luke Meseca, Prerod Vladimirja Prebiliča in Mi, socialisti Mihe Kordiša bi ostali daleč izven parlamenta, je pokazala danes objavljena raziskava Mediane za Delo.

Bi pa v DZ pristale SNS Zmage Jelinčiča, Pirati Jasmina Feratovića, Demokrati Anžeta Logarja in Resni.ca Zorana Stevanovića. V primerjavi s prejšnjimi volitvami bi bila najbolj poražena Svoboda Roberta Goloba. Če upoštevamo združitev Svobode z LMŠ Marjana Šarca in SAB Alenke Bratušek po volitvah jih je skupaj volilo 40,8 odstotka volivcev, zdaj bi Svobodo po Mediani le še 24,2 odstotka. SDS Janeza Janše je pred štirimi leti volilo 23,5 odstotka volivcev, zdaj bi jo 28,2 odstotka. Največji skok v primerjavi s prejšnjimi volitvami bi dosegli Demokrati Anžeta Logarja, ki jih pred štirimi leti ni bilo, zdaj bi po Mediani za Delo zbrali pet odstotkov.

Če raziskavo Mediane za Delo primerjamo z zadnjo meritvijo, ki jo je konec lanskega leta izvedel Inštitut Janeza Evangelista Kreka, ki so ga ustanovili politiki NSi, bi po Delu krepko višji delež zbrala SDS, ki bi poskočila iz 25,2 na 28,2 odstotka, Svoboda iz 19,8 na 24,2 odstotka in Resni.ca iz 3,4 na 5,6 odstotka. Poskočili bi še Pirati iz štirih na 4,9 odstotka, pa tudi Mi, socialisti Mihe Kordiša iz 0,5 na 2,4 odstotka. Ceno za ta vzpon bi s padcem plačali Levica Aste Vrečko, ki bi ostala daleč pod pragom za vstop v DZ z vsega 2,8 odstotki (prej 7,5), SD Matjaža Hana, ki bi iz 11,1 padla na 8,7 odstotka, NSi Jerneja Vrtovca iz 9,5 na 5,2 odstotka, Demokrati iz 7,6 na pet odstotkov. Primerjava RC IJEK in Mediane za Delo je napačna in zavajajoča pri Levici in NSi. Obe sta namreč napovedali koalicijski nastop z manjšimi strankami na volitvah. RC IJEK že meri ti koaliciji, Mediana za Delo pa ne in vse stranke meri in prikazuje ločeno. Če deleže Levice in Vesne po Mediani seštejemo, kar se pri skupnem nastopu na volitvah praviloma ne zgodi, bi ta koalicija prišla v parlament. Podobno bi se precej višje, pred Resni.co, uvrstila tudi NSi, če ji prištejemo deleže SLS Tine Bregant in Fokusa Marka Lotriča. Primerjava zadnjih dveh meritev je takšna:

Opozorilo: Meritvam javnega mnenja ne smemo verjeti. Povsem so zgrešile ob obeh zadnjih referendumih in na evropskih volitvah. Vsakič, to je trikrat zapored, so udarile mimo v prid vladnih strank, torej levice. Za večino podjetij, ki izvajajo merjenja, je znano, da jih plačujejo tisti, ki jih merijo ali da so poslovno ali politično povezani s politiki vladnih strank.

Ko gre za daljše trende smo še naprej priča podobnemu položaju, ko je daleč spredaj SDS, sledi z že krepkim zaostankom Svoboda, vse ostale stranke so pa daleč zadaj.

V grafikah in članku v Spletnem časopisu so deleži podpore strankam preračunani tako, da so upoštevani le za stranke opredeljeni volivci. To omogoča primerjavo z volitvami in med raziskavami. Med opredeljene za stranke štejem tudi izbiro “druge” stranke. To so praviloma tiste, ki anketiranim niso ponujene, se jih pa sami spomnijo. Izvirni deleži podpore strankam različnih raziskav, kot so jih objavili mediji, ki so temelj za preračune, so objavljeni v preglednici (s klikom lahko vse preglednice povečate):

Vse podatke, ki so bili temelj za preračunavanje, navajam, ker to olajša razumevanje razlik med meritvami in omogoča tudi preverjanje, če je prišlo pri prenosu in obdelavah podatkov morebiti do napak.