Golob lahko zaposlenim pomaga s tem, da razbremeni stroške plač

Piše: Moja Dolenjska

Napoved predsednika vlade, da bo božičnica obvezna za vse, je zgolj bombonček pred volitvami. Če bi predsednik vlade zares želel pomagati zaposlenim, bi razbremenil stroške plač v Sloveniji in bi v začetku svojega mandata pustil že sprejeto postopno dvigovanje splošne davčne olajšave, kar bi vsem zaposlenim v državi omogočilo višje neto plače.

Državljani bi imeli torej danes v svojih žepih precej več kot znaša predlagana božičnica.

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) poudarjajo, da obrtniki in podjetniki podpirajo božičnico, a naj bo ta neobvezna in neobdavčena.

Na včerajšnji seji upravnega odbora so člani ostro obsodili namero predsednika vlade, ki je božičnico napovedal brez predhodnega soglasja socialnih partnerjev. Sklenili so, da bo v primeru uvedbe obvezne božičnice OZS izstopila iz Ekonomsko-socialnega sveta, ne izključujejo pa niti možnosti državljanske nepokorščine.

V OZS navajajo, da bi Golob lahko pomagal zaposlenim s tem, da bi razbremenil plače, ne pa uvedel obvezne božičnice. Po njihovem mnenju gre pri tem početju tudi za hujskanje zaposlenih proti svojim delodajalcem.

Opozarjajo, da že zdaj dajo božičnice tisti, ki lahko, dejstvo pa je, da so zaradi previsokih davčnih obremenitev vse manj konkurenčni. Dodajajo, da bo veliko podjetij imelo zaradi obvezne božičnice izgube, nekateri bodo šli celo v stečaj, to je dejstvo. So za božičnico, ki pa naj bo neobvezna in neobdavčena. “Podjetniki naj jo dajo tistim zaposlenim, ki pripomorejo k dobrim rezultatom podjetja, ne pa vsem povprek,” opozarjajo.

Golobovo napoved so ocenili kot “zgolj predvolilno potezo. Zato, ker si nekdo želi biti še nadaljnja štiri leta na oblasti, je pripravljen žrtvovati celo generacijo podjetnikov. Na koncu bodo vse te božičnice plačali državljani skozi višje cene hrane, storitev, vrtcev.

Opozarjajo, da predsednik vlade ponuja volivcem bombončke, ki pa jih ne bo plačal iz svojega žepa. Ljudje se ne zavedajo, da bi lahko predsednik vlade preprosto pustil že v prejšnji vladi sprejeto splošno davčno olajšavo, kar bi vsem zaposlenim v Sloveniji vsako leto prineslo višje neto prihodke.