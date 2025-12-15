Golob krepko za SDS, pa še ob partnerje

Piše: Spletni časopis

Svoboda Roberta Goloba z 22,3 odstotki ostaja daleč za SDS Janeza Janše s 27.

Povrhu pa Golob ostaja še brez partnerjev na levi, ker bi iz parlamenta, če bi bile volitve ta teden, gladko izpadla koalicija Levice Aste Vrečko z Vesno Urške Zgojznik, pa tudi Prerod Vladimirja Prebiliča. Prerod bi bil vsaj blizu praga. Le s SD Matjaža Hana na levi, ki bi jo volilo 8,4 odstotka volivcev, Golob ne bi imel niti najmanjšega upanja za večino v DZ za nadaljevanje vladanja. To je pokazala meritev Mediane, ki jo je sinoči objavil POP TV. Povrhu sta se v primerjavi z meritvijo Mediane pred tednom za Delo precej okrepili stranki Demokrati Anžeta Logarja in NSi Jerneja Vrtovca.

Golob lahko upa, da meritve povsem udarjajo mimo, kot so vse povsem zgrešila ob obeh zadnjih referendumih in na evropskih volitvah. Težava je le, da so trikrat udarile mimo v prid vladnih strank (levice) in ne obratno. Zdi se, da si je Golob težave skuhal, ker se poskuša na vsak način približati SDS in za ta namen žrtvuje partnerje, ki jih propagandno potaplja. SDS pa celo na ta način ne uspe ujeti. Leve in skrajno leve stranke so v veliki krizi tudi v številnih drugih evropskih državah.

Kje se lomi levica?

Levici in Vesni pred volitvami kaže na popoln polom, ostali bi daleč pod pragom za vstop v parlament, skupaj pa bi zbrali manj kot je kdajkoli zadnje čase zbrala Levica sama, je pokazala Mediana. Povezava Levice in Vesne bi zaostala za Prerodom, ki bi zbral 3,9 odstotkov, Pirati s 3,7 in celo za SLS Tine Bregant s 3,3 odstotki. Levica in Vesna bi skupaj zbrali le tri odstotke. To je krepko manj kot bi po meritvi za Delo pred tednom zbrala Levica sama s 4,8 odstotka. Mediana je za Delo ti dve stranki, čeprav sta že davno napovedali skupen nastop, še merila ločeno. Z leve bi razpletu, ki ga je pokazala meritev Mediane za POP TV včeraj, v državni zboru prišli le Svoboda in SD.

Tako so stranke na levi (brez Svobode) nihale zadnje čase in se z izjemo SD vse znašle pod pragom:

Ob SDS in Svobodi bi v DZ prišle še štiri stranke: SD s 8,4, Demokrati Anžeta Logarja s 6,9, NSi Jerneja Vrtovca s 6,6 in Resnica Zorana Stevanovića s 4,6.

Vzpon Demokratov, NSi in Piratov

Primerjave z meritvijo pred tednom kažejo močan upad Levice in Vesne, SNS Zmaga Jelinčiča, pa tudi Resni.ce, ki pa ostaja v DZ. Pridobili so Demokrati in NSi, pa tudi Prerod, ki se je približal pragu, pa Pirati.

Bolj dolgoročne primerjave več agencij kažejo, da je SDS daleč spredaj, vladajoča Svoboda precej zaostaja, že kar daleč zadaj pa je velika skupina strank, ki so lahko prihodnja leta pomembne ali pa ostanejo pod pragom. Odvisno bo tudi od uspešnosti povezovanj in kampanj v prihodnjih mesecih.

V grafikah in članku v Spletnem časopisu so deleži podpore strankam preračunani tako, da so upoštevani le za stranke opredeljeni volivci. To omogoča primerjavo z volitvami in med raziskavami. Med opredeljene za stranke štejem tudi izbiro “druge” stranke. To so praviloma tiste, ki anketiranim niso ponujene, se jih pa sami spomnijo. Izvirni deleži podpore strankam različnih raziskav, kot so jih objavili mediji, ki so temelj za preračune, so objavljeni v preglednici (s klikom lahko vse preglednice povečate):

Vse podatke, ki so bili temelj za preračunavanje, navajam, ker to olajša razumevanje razlik med meritvami in omogoča tudi preverjanje, če je prišlo pri prenosu in obdelavah podatkov morebiti do napak.