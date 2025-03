Golob je lagal, ko je govoril, da bodo letos začeli graditi 2000 stanovanj, »do volitev še več«

Piše: Vida Kocjan

Predsednik vlade Robert Golob se je v državnem zboru znova zlagal, ko je izjavil, da bodo v letošnjem letu v Sloveniji začeli graditi 2000 javnih najemnih stanovanj. Lagal je tudi, ko je glede stanovanjske problematike govoril o delu prejšnje, Janševe vlade.

Golob je odgovarjal na poslansko vprašanje poslanca Andreja Poglajna (SDS), povezano s stanovanjsko problematiko. Poslanec ga je spomnil, da je Golobova vlada sprva obljubljala graditev 30 tisoč neprofitnih najemnih stanovanj, nato pa 3000 javnih najemnih stanovanj letno. Nič od tega se ni zgodilo. Stanovanjski sklad RS je namreč v letih 2023 in 2024 zgradil po manj kot 400 stanovanj. Hkrati je poslanec na družbenem omrežju X izpostavil, da ima Stanovanjski sklad RS objavljenih 15 projektov, ki bi omogočili okoli 1980 novih stanovanj, vendar pa je realizacija osmih projektov oziroma 1289 stanovanj postavljena v leta po 2027 in 2028. Poglajen je pred tem pridobil tudi podatke z ministrstva za solidarno prihodnost, ki ga vodi Simon Maljevac (Levica), ustanovitelj Inštituta 8. marec. Maljevac je potrdil navedbe Stanovanjskega sklada RS, da je osem projektov pomaknjenih v čas po letih 2027 in 2028. Za katere projekte gre, preverite v grafiki.

Vsega skupaj bore malo

O tem, da je Golob zavajal, pričajo tudi javno objavljeni podatki Stanovanjskega sklada RS. Ta ima na svoji spletni strani objavljene številke po posameznih mestih. Skupno gre za 1986 stanovanj, ki naj bi bila v fazi priprave, graditve ali nakupa. Vendar pa podrobnejši pogled pokaže, da so v omenjeno številko vključena tudi že zgrajena stanovanja v Novem mestu. Gre za 103 stanovanja, njihove ključe pa sklad že izroča prihodnjim najemnikov.

Za 702 stanovanji (od 955), ki naj bi jih gradili v letu 2026, sploh še ni jasno, kdaj jih bodo začeli graditi. Na to, da je projekt Rožna dolina v Novi Gorici začasno celo ustavljen, so opozorili v mediju Žurnal24. Predlog za ustavitev graditve je namreč pred dvema letoma dala novogoriška občina.

Tudi sicer so podatki o graditvi stanovanj in s tem povezanih načrtih borni. Stanovanjski sklad je tako 12. februarja letos objavil, da so podpisali pogodbo v višini 1,2 milijona evrov za graditev 126 javnih najemnih stanovanj v Celju. Konec novembra 2024 so v Lendavi postavili temeljni kamen za 40 novih javnih najemnih stanovanj.

Sredi oktobra 2024 pa so temeljni kamen za stanovanjsko sosesko Partizan, to je 46 novih najemnih stanovanj, postavili na Jesenicah.

Takrat so poročali, da je projekt na Jesenicah eden od dvanajstih, ki jih Stanovanjski sklad RS izvaja s 120 milijoni evrov kredita Razvojne banke Sveta Evrope. Za nekatere projekte je sklad pridobil tudi 32 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz mehanizma EU za okrevanje in odpornost, skoraj 100 milijonov evrov pa zagotavlja iz lastnih virov.

Sklad do konca leta 2026 napovedal skupno 1700 stanovanj

S skupaj 250 milijoni bo sklad po vsej Sloveniji do konca leta 2026 zgradil okoli 1700 stanovanj, so dejali 17. oktobra 2024. Vse to pa je daleč od tega, kar je prejšnji teden v državnem zboru govoril Robert Golob.

Osnove za to, kar se gradi danes, so bile postavljene že v času prejšnje (Janševe) vlade, ko je stanovanjska graditev spadala pod resor, ki ga je vodil Andrej Vizjak. Ta je marca 2022 ob koncu dveletnega mandata med dosežki ministrstva izpostavil »prenovo stanovanjske politike, povečan fond najemnih stanovanj s poudarkom na ranljivejših skupinah«. Prejšnja vlada je tudi sprejela spremembo stanovanjske politike, kjer je večjo pozornost namenila mladim in mladim družinam. Prvenstveno je namreč povečala fond najemnih stanovanj, vzpostavljati je začela sistemski vir za graditev stanovanj in za dvig namenskih proračunskih sredstev za to. Vizjak je takrat dejal: »Pod okrilje ministrstva namreč sodi tudi področje stanovanjske gradnje in v teh dveh letih smo realizirali ter zastavili projekte za prek 5000 dodatnih javnih najemnih stanovanj. Pri tem smo uvedli tudi t. i. javno najemno službo, ko lahko zasebniki dajo svoja prazna stanovanja na razpolago, pri čemer ohranjajo pravno in tudi finančno varnost, saj Stanovanjski sklad RS v njihovem imenu, na njihov račun, oddaja ta stanovanja naprej in skrbi, da je vse pravno korektno in da pride tudi do plačila najemnine. Skratka, tudi na področju zagotavljanja stanovanj, zlasti za mlade in tudi druge ranljive skupine, smo zagotovili bistveno povečanje sredstev in tudi projektov.«

Prejšnja vlada je sprejela oz. posodobila tudi nacionalni stanovanjski načrt, katerega cilj je bil med drugim zgraditev 5000 novih najemnih stanovanj, skupno okoli 13 tisoč v štirih letih (od 2021 do 2025). Številka 13 tisoč stanovanj iz časa Janševe vlade vključuje tako graditev novih stanovanjskih enot kot tudi obnovo obstoječih objektov, ki bodo ustrezali sodobnim standardom. Program se je osredotočal tudi na graditev stanovanj za socialno ogrožene skupine, mlade družine in druge ranljive skupine prebivalcev. Poseben poudarek je bil na zagotavljanju okoli 2000 subvencioniranih stanovanj v tem obdobju. Poleg novih stanovanj je bila načrtovana tudi obnova starejših stanovanjskih enot z vključitvijo energetsko učinkovitih rešitev. Ta dejavnost prav tako pomaga k izboljšanju kakovosti stanovanj, čeprav to ni neposredno povezano z novimi stanovanji.

Da bo šlamastika še večja, pa vlada Roberta Goloba novega nacionalnega stanovanjskega načrta sploh ni pripravila, kar so posredno potrdili tudi v vladnem uradu za komuniciranje.

Poudarek za konec

Golobova koalicija (Gibanje Svoboda, SD in Levica) je tudi ta uspeh Janševe vlade izničila, sama pa ni naredila nič. Resor stanovanjske graditve so prepustili novoustanovljenemu ministrstvu za solidarno prihodnost, vodenje kot nagrado za levičarski aktivizem pa nedoraslemu Simonu Maljevcu oziroma Levici. Poslanec Poglajen je v državnem zboru predlagal, da bi o odgovoru predsednika vlade Goloba v zvezi s stanovanjsko problematiko opravili javno razpravo. Koalicijski poslanci so to z 49 glasovi proti zavrnili.

Poslanec Poglajen Golobu: »Po tisoč dneh bi pričakovali vsaj kakšno položeno opeko, vendar ni tako«

Andrej Poglajen, poslanec (SDS): »Ob nastopu vaše vlade, ki jo vodite, smo mladi poslušali obljube, kako boste zgradili 30 tisoč neprofitnih najemniških stanovanj. Omenjeni cilj ste ljudem prodajali kot enega ključnih elementov vzpostavitve ministrstva za solidarno prihodnost. In kakšen je rezultat treh let in več sto milijonov evrov? Ministrstvo je analiziralo, načrtovalo in obiskovalo stanovanjske sklade po Sloveniji brez kakršnegakoli posluha za lokalno skupnost. Sledil je vrh koalicije na Brdu pri Kranju 1. februarja 2023, kjer so znova obrnili ploščo in ob tem dejali: sedaj je treba ukrepati odločno, in to z vsemi silami. Ta odločnost vlade se je pokazala že na novinarski konferenci, ko člani vaše ministrske ekipe niso vedeli, za koliko stanovanj ste se sploh odločili. Na koncu je padla obljuba o vzpostavitvi mehanizma za 30 tisoč, za 3 tisoč najemnih stanovanj vsako leto po letu 2026. Ko je bilo sto dni vlade, je eden od vaših ministrov (Luka Mesec, op. av.) dejal: »Lopate imamo že pripravljene.« Po tisočih dneh bi pričakovali vsaj kakšno položeno opeko, vendar ni tako. Spoštovani predsednik vlade, če dnevno lažete in zavajate vi, resnico razkrijejo številke.« Sklad je v letih 2023 in 2024 zgradil manj kot 400 stanovanj na leto, od tega več kot polovico iz Načrta EU za okrevanje in odpornost iz časa vlade Janeza Janše.