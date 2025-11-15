Golob iz smernic Policije izbrisal vse ukrepe, povezane s kriminalom dela romske populacije. Sindikat: Zgolj vprašanje časa nove tragedije

Piše: Moja Dolenjska

V Sindikatu policistov Slovenije so včeraj razkrili, da sta bila v času, ko je prišlo do umora Aleša Šutarja, na kraju v patrulji 2 policista. “Ravnala sta strokovno in zakonito,” ocena nadzorovalcev pa je bila, da sta bila nestrokovna. Sindikat dodaja, da bi se 99 odstotkov postopkov pred tem povsod po Sloveniji zaključilo tako, kot sta ravnala policista. Sta bila res kriva? Je direktor PU Novo mesto Juršič odstopil prostovoljno ali zgolj zaradi reševanja Roberta Goloba? To bomo kmalu videli. Zakaj je Golob takoj po izvolitvi leta 2022 iz smernic Policije izbrisal vse ukrepe, povezane s kriminalom dela romske populacije, ki jih je leta 2020 sprejela Janševa vlada?

Bodo Juršiča kazensko preganjali? Kmalu bo jasno, koliko je ura!

Ali se je direktor PU Novo mesto Igor Juršič čutil odgovornega ali je moral odstopiti? V Sindikatu policistov Slovenije navajajo, da se s tem ne ukvarjajo, da to ni njihova pristojnost. “Videli pa bomo, ali bo imenovan na višjo funkcijo v okviru Policije ali bo kazensko preganjan. To je merilo,” so zapisali in dodali: “Čakamo in pričakujemo odziv Direktorata za policijo in druge varnostne naloge (DPDVN),” ki deluje pod okriljem ministrstva za notranje zadeve.

Na območju PU Novo mesto manjka 221 policistov, sistem bo počepnil

V sindikatu opozarjajo na resno kadrovsko situacijo, ki smo ji priča na področju varnosti in urejanja notranjih zadev. Dodajajo, da je vprašanje, če se vodilni v vladi in policiji resnosti tega sploh zavedajo. Bojijo se, da bo ura streznitve prišla prepozno, stanje se zgolj poglablja.

V Policiji je bilo leta 2012 zaposlenih 7.111 ljudi, letos jih je 5.914, kar je 1.197 manj od sistematiziranih delovnih mest.

Na območju PU Novo mesto je bilo leta 2012 vseh zaposlenih 1.001, letos jih je 780 ali 221 manj.

S tem, da se je količina dela krepko povečala, primerjava z letom 2012 na tem področju sploh ni mogoča. Imamo nezakonite migracije, kjer je težišče ravno na območju PU Novo mesto, povečuje se romska problematika – če naštejemo zgolj ti dve področji.

Opozarjajo na številne pomanjkljivosti in na to, da so doslej opozarjali, pa jih vladi niso slišali. Minister v odhodu Boštjan Poklukar je obljubljal varnost in dodatne policiste, ki pa jih ni dovolj.

“Vlada pomena notranje varnosti v državi očitno ne ceni dovolj,” so dodali.

“Postavlja se tudi vprašanje, kdaj bo prišlo do nove tragedije in kdaj se bo zgodilo streljanje na šolah, v trgovskih centrih ali kjerkoli drugje v javnosti, brez konkretnega vzroka ali razloga.”

Ker si zdaj v Golobovi koaliciji (Svoboda, SD in Levica), predvsem pa v Svobodi vključno s predsednikom Robertom Golobom obupno in obupano prizadevajo za uveljavitev drugačne resnice od tega, kar se dogaja, spomnimo. Obrniti pozornost drugam, je njihov moto.

Iz smernic Policije izbrisani ukrepi

Nova Golobova vlada je iz smernic Policije izbrisala vse ukrepe, povezane s kriminalom dela romske populacije.

Prejšnja, Janševa, vlada je leta 2020 sprejela Smernice za obravnavo problematike dela romske populacije. Te so policiji dajale pooblastila za preventivne ukrepe proti kriminalu v romskih skupnostih – npr. večjo prisotnost na terenu, hitrejše intervencije pri ponavljajočih se prekrških in sodelovanje z lokalnimi skupnostmi. Cilj je bil preprečiti “spiralo nasilja”, zlasti v jugovzhodni Sloveniji.

Po volitvah aprila 2022 pa je Golobova vlada te smernice spremenila. Poudarjali so širše ukrepe (npr. integracijo, socialno pomoč), ki pa jih niso ne pripravili, ne sprejeli. Kar 4-krat so nato zavrnili tudi zakonske predloge županov JV Slovenije. Danes o tem molčijo, dejstvo je tudi, da je ta izbris ukrepov oslabil policijo in prispeval k porastu incidentov.

Podobne smernice, navodila, so Golobovi dali tudi centrom za socialno delo, zato pa smo danes, kjer smo!

Sindikat policistov Slovenije: Podcenjevanje opozoril SPS na resne kadrovske težave v službah Policije – poziv k takojšnjemu reševanju stanja