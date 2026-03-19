Glede pomanjkanja goriv je treba ukrepati takoj, škoda namreč narašča iz ure v uro!

Piše: C. R.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) in Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) sta na ministrstvi za okolje, podnebje in energijo ter gospodarstvo, turizem in šport naslovili poziv k takojšnjemu ukrepanju zaradi, kot pravijo, kritičnih motenj pri oskrbi s pogonskimi gorivi. Stanje ogroža delovanje sektorja prometa in logistike, so opozorili.

Po opozorilih zbornic se prevozniki v zadnjih dneh soočajo z vse pogostejšim pomanjkanjem goriva oziroma z omejitvami, ki že ogrožajo izvajanje osnovnih prevozov. “Takšno stanje neposredno ogroža delovanje prometnega sektorja in širšega gospodarstva, ki je v veliki meri odvisno od zanesljive in nemotene logistike,” so v sporočilu za javnost zapisali v OZS.

“Razmere na terenu so kritične. Na številnih lokacijah prevozniki že danes ne morejo več natočiti goriva, kar pomeni, da se sistem ustavlja pred našimi očmi. Če država ne ukrepa takoj, lahko v zelo kratkem času pride do dejanskega kolapsa oskrbovalnih verig,” je opozoril predsednik sekcije za promet pri OZS Peter Pišek.

Po njegovih besedah gre za razmere, ki presegajo običajne tržne motnje. “To ni več motnja – to je kriza. In ta kriza ni več problem prevoznikov, ampak problem države. Brez goriva ni transporta, brez transporta ni hrane, ni zdravil in ni delujočega gospodarstva,” je ocenil.

Nastale razmere namreč povzročajo zamude, zvišujejo stroške, motijo oskrbovalne verige ter ogrožajo izvajanje dejavnosti, ključnih za delovanje države in zaščito javnega interesa.

Razmere na terenu so po navedbah obeh zbornic izjemno napete. Prevozniki naj bi tako poročali o vse večji negotovosti in opozarjali, da bi bili ob nadaljevanju motenj lahko prisiljeni ustaviti delovanje.

“To bi lahko povzročilo resne motnje v oskrbi države in vodilo do blokad, ki si jih nihče ne želi, vendar ob neukrepanju postajajo vse bolj realna možnost,” so posvarili.

“Prevozniki zagotavljamo hrbtenico gospodarstva. Če obstanemo mi, obstane država. Zato pričakujemo hiter, konkreten in učinkovit odziv države,” je Pišek sklenil poziv vladi k takojšnjemu ukrepanju.

Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, ki je posledica ameriško-izraelskega napada na Iran, je močno narasla cena nafte. Pred zadnjo spremembo cen reguliranih naftnih derivatov, ko je država z znižanjem trošarin preprečila občutnejši dvig pogonskih goriv, in po njej je povpraševanje po gorivu v Sloveniji, ki je cenejše kot v soseščini, močno povečano. Domačemu povpraševanju se je v obmejnih krajih pridružilo tudi povpraševanje tujcev, predvsem Avstrijcev in Italijanov.

Zaradi tega na bencinskih servisih po državi prihaja do občasnih motenj v oskrbi. Vlada je pred dnevi za stabilizacijo razmer napovedala sprostitev državnih rezerv naftnih derivatov, a so trgovci to zavrnili, češ da je zalog naftnih derivatov dovolj, težave so le v logistiki.

Sta pa Mol Slovenija in Shell Adria na svojih servisih v sredo uvedla omejitve točenja goriva. Na servisih Mol in Ina je omejitev za posamezne fizične osebe postavljena na 30 litrov, za pravne osebe oz. tovornjake pa na 200 litrov. Na Shellovih pa je meja za osebna postavljena na 100 litrov, za tovornjake pa ne velja.

Ministra Bojan Kumer in Klemen Boštjančič sta medtem v sredo preventivno napovedala, da bo vlada pred novim izračunom cen naftnih derivatov prihodnji teden korenito posegla v trošarine in dajatev za izpuste CO2, vseeno pa je pričakovati podražitev pogonskih goriv in kurilnega olja. Cena litra dizla se bo v torek predvidoma zvišala za 12 centov, podobno tudi kurilnega olja, za nekaj manj pa 95-oktanskega bencina. Brez ukrepanja države bi bil dvig dvakrat tolikšen.