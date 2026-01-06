Gaber Golobova zanika nepotizem: Kolumne so po vabilu simpatične novinarke

Piše: Spletni časopis

“Pisanje kolumne sem sprejela kot izziv po povabilu simpatične novinarke Dela, ki je želela v branje pritegniti tudi mojo generacijo ter zanjo pomembne teme.”

Tako se je od lani soproga premiera Tina Gaber Golob odzvala na odločitev dolgoletne šefice vladnega protokola v času različnih vlad Ksenije Benedetti, da po sedmih letih za revijo Onaplus ne bo več pisala kolumn. “Odločitve, ki lahko ustvarjajo vtis povezanosti uredniških vsebin s političnimi razmerji ali osebnimi vlogami v sferi oblasti, po mojem prepričanju slabijo zaupanje v medijsko avtonomijo.” je Benedettijeva pojasnila, da se ne strinja z odločitvijo urednika časopisne hiše Delo, ki je pisanje kolumne dodelil soprogi premiera. Delo je v lasti Kolektorja Stojana Petriča, ki je eden največjih prejemnikov državnega denarja na razpisih na področju medijev, infrastrukture, pa tudi zdravstva.

O kolumnah ne odločajo simpatične novinarke

O tem, kdo bo pisal kolumne, v medijih ne odločajo “simpatične novinarke” kot to skuša pojasniti soproga premierja. To je odločitev odgovornih urednikov, lahko pa tudi lastnikov, ki te urednike izbirajo. Vem, ker sem bil odgovorni urednik več medijev. Tudi Dela. Je pa simpatična novinarka lahko prenašalka odločitve višje sile.

Tina Gaber se je v celoti odzvala tako: “Spoštujem odločitev gospe Benedetti in upam, da se bova kdaj imeli priložnost spoznati tudi osebno. Pisanje kolumne sem sprejela kot izziv po povabilu simpatične novinarke Dela, ki je želela v branje pritegniti tudi mojo generacijo ter zanjo pomembne teme. Odločitve o tem, katere kolumne so odklenjene ali zaklenjene, so v pristojnosti uredništva, na te postopke nimam vpliva, niti se nanje ne spoznam. V svetu, ki je že tako prežet z negativnostjo in razdori, ostajam pri prepričanju, da ženske največ naredimo druga za drugo z medsebojno podporo in spoštovanjem. Navsezadnje moja generacija žensk stoji na temeljih številnih močnih žensk, ki so pred nami odpirale prostor, zato je toliko pomembneje, da smo druga drugi veter v krila.”

V Spletnem časopisu sem opozoril, da je plačevanje aktivistov, politikov vladnih strank in njihovih družinskih članov za novinarsko delo v vladi podrejenih medijih ali v takšnih, ki pridobivajo velike prihodke od države, značilnost vladanja Roberta Goloba. Nekdanja odlična novinarka in urednica na Večeru Miša Vugrinec je opozorila: “Si predstavljate tak razplet z neko drugo kombinacijo?! Mediji bi pregoreli, POP TV bi nam vsak dan postregel s kakšno “pikantno” podrobnostjo, društvo novinarjev bi se oglasilo najmanj s protestnim pismom, nikogaršnji hlapci bi … Ja, kaj pa zdaj?”

Zlorabe oblasti v medijih so široka praksa

Kot primer, da je takšno ravnanje pravilo in ne izjema, sem ob Gabrovi navedel ravnanje v uredništvu Siol.net, kamor so za propagando za Goloba zaposlili prej piarovko obrambnega ministrstva Mateja Trunk Hrvatin, kolumne pa tam ob aktivistki levice Niki Kovač piše tudi donedavni državni sekretar Damir Črnčec, ki so ga pred letom iz vlade prerazporedili na SDH, ki je lastnik Telekoma in s tem Siol.net.

Nikakor pa to niso edini primeri. Najbolj razvpit je najbrž Marcel Štefančič iz Mladine, ki je pred prejšnjimi volitvami zlorabil voditeljsko vlogo v Studiu City na RTV Slovenija za propagando za Goloba mimo zakonskih in uredniških pravil, se s tem javno hvalil in celo pozival k temu vse drug novinarje z znamenito oceno, da bi naj bilo aktivistov za Goloba med novinarji “jebeno več”. Zaradi takšnega ravnanja je vodstvo prekinilo sodelovanje z njim, a je Golob napovedal, da mu bo uslugo povrnil in mu jo po volitvah tudi je. Ta novinar Mladine je dobil posebno oddajo, RTV Slovenija pa dodaten proračunski denar.