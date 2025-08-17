Francesca Albanese, s katero se istoveti slovenska Levica, o posiljevanju izraelskih žensk s strani Hamasa: “In kaj potem?”

Piše: Celjski glasnik

Dejansko ne mine dan, da se slovenska Levica ne bi oglasila in Izrael označila za genocidno državo, ki naj bi izvajala vojna grozodejstva v Gazi.

Prav tako pa ne mine dan, da te njihove navedbe ne bi ljudje s pomočjo tujih informacij negirali in prikazali kako dejansko Hamas vojno nad lastnim narodom izkorišča za svoje privilegije. A v Sloveniji danes vse to kaže, kaj pomeni, če obvladuješ osrednje medije, ki prikazujejo samo eno plat medalje, o drugi pa molčijo.

Ženska je najprej zanikala, da so Hamasovci posiljevali izraelske ženske in dekleta. Ko je na koncu morala priznati, je dodala… "In kaj potem?" Prav tako je lagala, da je odvetnica – nima namreč pravosodnega izpita. Res odlično paše našim bumbarsocialistom. https://t.co/MSutT2BgS3 — Mitja Irsic (@MitjaIrsic) August 9, 2025

Levica se je svoj čas tudi zavzemala za boj proti lažnim novicam, danes pa sama rada širi le-te in izredno prireja resnico. Kot vse kaže ni nič drugače v primeru Francesce Albanese, ki jo v Levici označujejo za borko za mir in celo želijo zanjo Nobelovo nagrado. Pri tem pa zamolčijo nekatera pomembna dejstva, ki kažejo na njeno dejansko naravo.

