(FOTOGALERIJA) 6. srečanje podpornikov Nova24TV, PrvaTV1 in Demokracije; Biščak: Moralne pohabljence, ki nam danes vladajo, je treba poslati k vragu!; Berlec: Resnica prej ali slej pride na dan!; Tomašič: Sto metrov pred uspehom smo!

Danes poteka 6. srečanje podpornikov Nova24TV, PrvaTV in Demokracije. To se odvija na Turizmu Benetič v Vinici, ki se je pričelo ob 12. uri. Prizorišče je odprto od 10. ure dalje. Zaključek dogodka bo ob 17. uri. Lepo vabljeni!

Čeprav se je uradni program začel šele opoldne, je bio prizorišče že zgodaj dopoldne skoraj povsem napolnjeno. Številni obiskovalci iz vse Slovenije so prišli predčasno, kar dokazuje, da zanimanje za dogodek vsako leto raste. Vzdušje je pozitivno in pričakovanja visoka! Poskrbljeno je za hrano in pijačo, za dobro razpoloženje pa skrbijo tudi glasbeniki.

Jože Biščak: Moralne pohabljence, ki nam danes vladajo, je treba poslati k vragu!

Zbrane je nagovoril tudi Jože Biščak, voditelj oddaje Večer v Kavarni Hayek in urednik revije Demokracija magazin. Njegov govor objavljamo v celoti (z opombo, da se od nastopa v živo možna manjša odstopanja).

»Bogdaj, dobri ljudje, prijatelji. Vedno znova sem ganjen, ko vidim, da pridete na naša srečanja v tako lepem, velikem številu. Tudi danes. Zato smo vam vsi hvaležni. Hvala vam.

Še posebej zato, ker vemo, da stojite za nami, da ste z nami v tem našem boju za resnico in pravico. Zlobneži, ki so danes na oblasti, skupaj s pokvarjenimi nevladniki, ki niso drugega kot parazitke pijavke, nam vsakdan nagajajo in mečejo polena pod noge, nas ovirajo pri našem delu, preganjajo nas, tožijo in obsojajo. Izključno zato, ker poročamo o stvareh take kot so. Ne olepšujemo realnosti, ne manipuliramo, ne selekcioniramo novic, kot to počno naši kolegi v medijskem mainstreamu. In to je ena bistvenih razlik med nami in onimi tam na levi: mi verjamemo v tisto, kar vidimo, ljudje na levici pa vidijo tisto, v kar verjamejo. To jih moti.

Napovedana je tožba zoper Demokracijo. Zaradi naslovnice so bile tri poslanke Gibanja Svoboda domnevno užaljene. Ne bom izgovoril njihovih imen, ker si ne zaslužijo. Rekel bom samo to, pa bo o tem več povedal urednik Demokracije Metod Berlec, da so upodobljene na način, kakršne so – so totalitarke, diktatorke, njihovo delovanje je daleč od tega, čemur pravimo demokracija in svoboda.

Preganjajo Borisa Tomašiča. Razne inšpekcije, agencije in organi pregona so dobesedno podajajo kljuko. In najbrž ste gledali, kaj je z Borisom in mano na parlamentarni komisiji počela, neka oseba, ki ni skrivala želje, da se revija Demokracija in Nova24TV izbrišeta iz tega prostora. Jaz sem se takrat počutil kot v osemdesetih letih, ko me je zasliševala Udba.

Marko Puš, urednik spletne strani Nova24TV, pa bo tudi on najbrž več povedal, je bil obsojen na prvi stopnji. Za mene najbrž veste: na svoj 60. rojstni dan sem bil pravnomočno obsojen, da svoj 62. rojstvi dan, bilo je pred dobrim mesecem, se mi je iztekla dveletna pogojna kazen. Še danes ne vem, česa sem bil sploh kriv. Potem ko je tožilstvo modificiralo obtožnico, so rekli, da sem užalil ilegalne migrante. Zdaj pa jaz nekaj vas vprašam: kako lahko užalim človeka, ki ilegalno, brez dokumentom prestopi mejo moje domovine in s tem krši ozemeljsko suverenost. Jaz pravim: država, ki ne more varovati svojih mej, ni več suverena država. In ta vlada, še posebej zunanje ministrstvo, se s suverenostjo moje, vaše, naše domovine igra, za peščico pohval ta trop iz Gregorčičeve ulice v Ljubljani prodaja našo državo in hkrati dela vse, da bi nas dobre ljudi, ki nam je mar za naš jezik, tradicijo, kulturo in vero, ohromili. Ampak mi se ne bomo pustili, mar ne?

Hvala Bogu, da vse več ljudi končno odpira oči, da so vse glasnejši, da jih ni več strah naglas povedati, kaj jih teži in te moralne pohabljence, ki nam vladajo, je treba poslati k vragu. Mogoče je bilo prav, da so vladali. Jaz, če ne bi videl in doživel, ne bi verjel, kako lahko nesposobneži v treh letih uničijo vse, kar je v tej državi ostalo še dobrega. In zdaj je čas za upor. Najboljše se bomo uprli, da bomo na bližajočih se parlamentarnih volitvah glasovali za ljudi, ki bodo spoštovali svobodo govora, ekonomsko svobodo, pravno državo, demokratične postopke; ki bodo z znižanjem davkov razbremenili plače, ne bodo gradili stanovanj za ljudi iz vsepovsod, ki se v Sloveniji gredo socialni turizem, bodo poskrbeli, da bo izobraževalni sistem naše otroke učil ljubezni do slovenstva in domovine, da bo v tej državi spet red, da bo država varna in z njo njeni prebivalci in da bo vsakdo enak pred zakonom. In še nekaj. V ustavi imamo zapisano, da smo socialna država. Toda ta socialna država pripada Slovencem, ne migrantom.

Ta država, moja ljuba domovina Slovenija, je nastala leta 1991 in nikakor ne leta 1945, kot nas želijo prepričati lažni preroki. Izborili je niso dandanašnji zlikovci, ampak patrioti, pravi junaki osamosvojitvene vojne. Bodimo ponosni na to in na njih.

Dobri ljudje, dragi prijatelji, Bog vas blagoslovi, In Bog živi Slovenijo, prelepo našo domovino. Hvala vam še enkrat, hvala, da ste prišli. Hvala vam.«

Dr. Metod Berlec: Resnica prej ali slej pride na dan!

Zbrane je nagovoril tudi dr. Metod Berlec, glavni in odgovorni urednik revije Demokracija:

“Dragi prijatelji Nove24TV in Demokracije, lepo pozdravljeni! Dragi podporniki svobodnega in uravnoteženega medijskega prostora! Danes stojimo pred izzivom, ki ne zadeva le nas, temveč temelje naše slovenske družbe. Naša ustavna pravica do obveščenosti, svobodnega izražanja in pluralnosti mnenj se vse bolj sooča z omejitvami in grožnjami vladajočih, ki jih ne bi smelo biti. V teh časih, ko se neodvisni glasovi, neodvisni mediji soočamo s pritiski vladajočih, z grožnjami poslank, ki niti približno niso ponotranjile osnov demokracije, je naša naloga, da stopimo skupaj, okrepimo svojo prisotnost in zaščitimo pravico do svobodne besede. Svoboda medijev ni zgolj načelo, zapisano v ustavi – je temelj zdrave demokracije. Uravnotežen medijski prostor pomeni, da imajo vsi glasovi, vsa mnenja, možnost biti slišani, slišana, ne glede na to, ali se njihova sporočila skladajo z večinskim mnenjem ali ne.

Ko se soočamo s cenzuro ali poskusi utišanja alternativnih, opozicijskih pogledov, medijev, je to znak, da moramo ukrepati. Da moramo biti aktivni! Ne samo zaradi politike in slovenske družbe, temveč zaradi pravice vsakega državljana do celovite in objektivne obveščenosti. Zaradi obrambe slovenske demokracije! Vaša podpora je ključna! Brez vas ne bi bilo mogoče graditi močnega glasnika resnice, kot je televizija Nova24TV, spletni portal Nova24TV.si, revija Demokracija ter spletni portal Demokracija. Skupaj dokazujemo, da lahko pluralnost zmaguje nad enostranskostjo ter da je moč v enotnosti. Vsak deljeni prispevek, vsaka gledanost in vsaka spodbuda prispeva k trdnosti temeljev neodvisnega novinarstva. K medijski pluralnosti! Zato bodimo glasni! Bodimo aktivni! Širimo informacije, spodbujajmo dialog in nikoli ne dovolimo, da bi kdo utišal resnico! Kot so komunisti več desetletij poskušali prekriti svoj veliki zločin, povojne poboje v Kočevskem Rogu, Teharjih, Hudi jami in številnih moriščih širom naše slovenske zemlje. A resnica je vendarle prišla na dan! In še prihaja na dan! Z optimizmom in odločnostjo glejmo naprej – kajti prihodnost pripada tistim, ki verjamejo v svobodo! V resnico! In pravico! In si za to dnevno prizadevajo!

Hvala, ker ste del tega našega skupnega prizadevanja za boljši jutri! Hvala Vam, da nas podpirate! Da gledate televizijo Nova24TV, da ste naročniki, ali kupci revije Demokracija ter ostalih naših revij! Naša skupna moč, je moč resnice! Srečno, Slovenija!!!”

