Piše: Moja Dolenjska, C. R.

Na območju Dolenjske se je zaradi izrazite nestabilnosti in ugodnih dinamičnih pogojev oblikovala zelo močna nevihta, ki je lokalno prinesla tudi točo.

Neurje s točo je bilo izrazito v Novem mestu, kjer je v desetih minutah padlo 34,5 milimetrov dežja, veter je pihal hitrostjo 90 kilometrov na uro.

Voda je poplavila nekatere ceste, Šolski center je pod vodo. Podobno tudi dvorana Leona Štuklja. Na šmihelskem pokopališču je tri drevesa vrglo na grobove, poplavljena je tudi okolica doma za starejše. Takšnega neurja s točo domačini ne pomnijo že dolgo.

Novo mesto je popoldne zajelo neurje z močnim vetrom, nalivi in točo. Gasilsko-reševalni center Novo mesto skupaj z vsemi 18 prostovoljnimi gasilskimi društvi Mestne občine Novo mesto trenutno izvaja več kot 110 intervencij in stanje na terenu uspešno obvladujejo. V stiku s službami in prisoten na terenu je tudi župan Gregor Macedoni, so sporočili z občine. V neurju je bilo poškodovanih več gospodarskih in stanovanjskih objektov na območju Žabje vasi, Drske in Šmihela, meteorna voda je zalila Športno dvorano Leona Štuklja, novo negovalno bolnišnico Julija in prostore Šolskega centra Novo mesto. Razkrilo je tudi del strehe Osnovne šole Drska. Za šolarje oziroma vse prisotne v šoli je bilo pravočasno poskrbljeno, zaradi sanacije objekta pa jutri, 17. septembra 2025, pouk na Osnovni šoli Drska ne bo potekal. O organizaciji pouka v prihodnjih dneh bodo starši učencev Osnovne šole Drska in Šolskega centra Novo mesto obveščeni prek sistema eAsistent. Zaradi varovanja premoženja so v Novem mestu uspešno zaprosili za aktivacijo sistema državne Civilne zaščite. Najpogostejše intervencije gasilskih enot so trenutno črpanje vode iz objektov, odstranjevanje naplavin, prekrivanje razkritih objektov, čiščenje cest in odstranjevanje podrtih dreves. Na Mestni občini Novo mesto za tekoč potek intervencij občane in občanke naprošajo, da se izogibajo poplavljenim območjem, ne vozijo po zalitih cestah ter dosledno upoštevajo navodila pristojnih služb. O dogajanju na terenu bo Mestna občina Novo mesto sproti obveščala na spletni strani in družbenih omrežjih. Na območju Novega mesta so zaradi poplavljenih cestišč zaprte nekatere ceste in ulice, nastali so zastoji, poroča prometno-informacijski center. Voznike zato opozarjajo, naj vozijo previdno. V desetih minutah je padlo 34,5 milimetrov dežja, veter je pihal hitrostjo 90 kilometrov na uro. Fotografije osnovne šole na Drski v Novem mestu:

Fotografije: