(FOTO) Nova politična zloraba ZRC SAZU: palestinska zastava z direktorjevega okna

Piše: Gašper Blažič

Skoraj več ne mine dan, da ne bi kateri od pripadnikov akademske sfere v javnost poslal kakšno sporočilo o tem, kako zelo podpira Palestino.

Od bralca smo tako dobili fotografijo, ki kaže na prisotnost palestinske zastave na zgradbi, v kateri sicer deluje Znanstveno-raziskovalni center (ZRC) SAZU. Ki sicer že dolgo velja za akademsko izpostavo levice. Kar pravzaprav ni presenečenje glede na dejstvo, da omenjeno ustanovo že dolga leta vodi dr. Oto Luthar, eden najbolj vidnih predstavnikov levice v akademski sferi. ZRC je pod njegovim vodstvom postal tako rekoč “politična stranka iz ozadja”, saj se je že večkrat znašel v nečastni vlogi političnega aktivista.

Kot pravijo naši viri, naj bi palestinska zastava visela prav z okna Lutharjeve pisarne.

Zanimivo pri tem je, da je Luthar pred dobrimi dvajsetimi leti sodeloval v neki zgodovinski raziskavi glede pregona in deportacije Judov na slovenskem ozemlju. A vendarle velja spomniti, da so levičarji ob raznih obletnicah holokavsta potočili ogromno krokodiljih solz …