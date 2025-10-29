(FOTO) Nepregledna množica na Glavnem trgu, predstavitve županov, svetnikov, žvižgi za Goloba, ki je povsem prestrašen veliko obljubljal, na koncu pa strahopetno pobegnil

Piše: Moja Dolenjska

Na Glavnem trgu v Novem mestu, kjer se bo ob 17. uri začela izredna seja občinskega sveta, pred stavbo rotovža pa protestni shod, se ljudje ob 16. uri že počasi zbirajo. Oblečeni so v črne majice s fotografijo Aleša Šutarja, žrtve romskega nasilja. Želel je zaščititi sina, pa je očetovsko skrb plačal s svojim življenjem.

Po doslej znanih podatkih bo pogreb pokojnega Aleša (Acota) v četrtek, 30. oktobra, ob 15. uri na pokopališču v Srebrničah. Žara bo od 12. ure dalje v tamkajšnji vežici

Na seji pričakujejo tudi predsednika in ostale člane vlade. Sejo občinskega sveta lahko zbrani na Glavnem trgu v živo spremljajo prek velikega zaslona.

Lokali so bili odprti samo do 16h.

Ob 16.25: Trg se počasi polni.

Po naših podatkih pričakujejo, da se bo Robert Golob množici izognil skozi zadnja vrata rotovža. (Podobno kot v nedeljo).

Okoliški parkirni prostori, precej oddaljeni, so polni. Registrske številke (os. avtomobili, kombiji) od vse povsod, ljudje hitijo proti Kandijskemu mostu in Glavnemu trgu.

Iz avtomobilov izstopajo po štirje, pet. Ljudem je res prekipelo.

Ob 16.55: Na Glavnem trgu že okoli 10.000 ljudi in še prihajajo. Nepregledna množica.

Ob 17. izredno sejo v živo prenaša Nova24

Zvonijo zvonovi, shrljivo. Poročajo, da je na trgu polovica Novega mesta.

Ob 17.: Nagovor župana Gregorja Macedonija . Minuta molka za umrlega Aleša Šutarja. Župan spomni tudi na Posavje in večkrat ponovi: Dovolj je! Oblečen v belo majico s tem napisom.

. Minuta molka za umrlega Aleša Šutarja. Župan spomni tudi na Posavje in večkrat ponovi: Dovolj je! Oblečen v belo majico s tem napisom. Župan opozori, da so župani 11 občin oktobra 2022 v državni zbor predložili spremembe štirih zakonov. Koalicija je to vse zavračala. Tri leta in 1 dan po tem je tragično preminul Aco. Slovenija po njegovi smrti ne bo nikoli več enaka.

Ob 17.17: Župan napove, da bodo vabljeni na njihovo željo zbrane nagovorili po tem, ko bodo slišali ostale župane in svetnike.

Jože Simončič , župan občine Šentjernej: Razmere se poslabšujejo iz dneva v dan. V občini je cca 300 Romov, skupno število prebivalcev pa je okoli 7500. Opozarja, da so bili v vladi nazadnje na ponižujoč način odpravljeni. Opozarja na kršenje: lastninske pravice, Romi dobivajo le pogojne kazni, kršitev enakosti pred zakonom, problematika socialnih transferjev. V občini rojevajo 13- in 14-letne deklice. Živijo v naseljih, ki so popolnoma opremljena (npr. Trdinova ulica). Ne hodijo v službe, redki dokončajo osnovno šolo, nekateri se vozijo v dragih avtomobilih. Občani plačujejo davke in zahtevajo, ne prosijo, ureditev razmer. Zahtevajo varnost. Dovolj je! Ta tragična smrt ne sme biti zaman!

, župan občine Šentjernej: Razmere se poslabšujejo iz dneva v dan. V občini je cca 300 Romov, skupno število prebivalcev pa je okoli 7500. Opozarja, da so bili v vladi nazadnje na ponižujoč način odpravljeni. Opozarja na kršenje: lastninske pravice, Romi dobivajo le pogojne kazni, kršitev enakosti pred zakonom, problematika socialnih transferjev. V občini rojevajo 13- in 14-letne deklice. Živijo v naseljih, ki so popolnoma opremljena (npr. Trdinova ulica). Ne hodijo v službe, redki dokončajo osnovno šolo, nekateri se vozijo v dragih avtomobilih. Občani plačujejo davke in zahtevajo, ne prosijo, ureditev razmer. Zahtevajo varnost. Dovolj je! Ta tragična smrt ne sme biti zaman! Gregor Košir , župan občine Kočevje: V občini edini izvajajo program za zaposlitev romskega prebivalstva. Zaposlenih pa je le cca pet ljudi. Zanimanja za to ni. Porast kriminalnih aktivnosti, kaznivih dejanj. Akterji pa se prosto sprehajajo po mestu. Opozarja na problematiko pogojnih kazni. Tisti, ki dela, ima težave, ker jim odtegujejo kazni in globe, prejemnikom socialnih transferjev ne.

, župan občine Kočevje: V občini edini izvajajo program za zaposlitev romskega prebivalstva. Zaposlenih pa je le cca pet ljudi. Zanimanja za to ni. Porast kriminalnih aktivnosti, kaznivih dejanj. Akterji pa se prosto sprehajajo po mestu. Opozarja na problematiko pogojnih kazni. Tisti, ki dela, ima težave, ker jim odtegujejo kazni in globe, prejemnikom socialnih transferjev ne. Samo Pogorelc , župan občine Ribnica: Z vsem, kar so povedali predhodniki, se strinja. Ne govorimo o romski problematiki, pač pa o nasilju. Varnost. Ljudje se bojijo za svoja življenja. Zato pogosto kaznivih dejanj ne prijavijo. Omeni predloge županov in težko delo policistov. Opozarja na drage avtomobile storilcev kaznivih dejanj. Ukinitev brezplačne pravne pomoči. Višje kazni. Nekaznovanost. Ukinitev socialne pomoči tistim, ki ne spoštujejo zakonodaje. Ureditev je odgovornost države. Zahtevajo interventne zakone za JV Slovenijo in Posavje ter hitro ukrepanje. Država naj zaščiti svoje državljane. Pred zakonom nismo vsi enaki. To je treba urediti. Opozori na nujnost varnosti, učinkovito pravosodje. Dovolj je. Čas je za odločno ukrepanje. Dovolje je!

, župan občine Ribnica: Z vsem, kar so povedali predhodniki, se strinja. Ne govorimo o romski problematiki, pač pa o nasilju. Varnost. Ljudje se bojijo za svoja življenja. Zato pogosto kaznivih dejanj ne prijavijo. Omeni predloge županov in težko delo policistov. Opozarja na drage avtomobile storilcev kaznivih dejanj. Ukinitev brezplačne pravne pomoči. Višje kazni. Nekaznovanost. Ukinitev socialne pomoči tistim, ki ne spoštujejo zakonodaje. Ureditev je odgovornost države. Zahtevajo interventne zakone za JV Slovenijo in Posavje ter hitro ukrepanje. Država naj zaščiti svoje državljane. Pred zakonom nismo vsi enaki. To je treba urediti. Opozori na nujnost varnosti, učinkovito pravosodje. Dovolj je. Čas je za odločno ukrepanje. Dovolje je! Ivan Molan , župan občine Brežice: V imenu posavskih občin iskreno sožalje. Varnostne težave so naše, ne glede na to, iz katere občine je občan. Pri nas beležimo napade na osnovnošolce, sodnega epiloga še vedno ni. Napadajo policiste, reševalce, gasilce. Opozarja na kraje. Posledice? Ni jih. Večino kraj ljudje ne prijavljajo več, ker se bojijo maščevanja. Opozori tudi na težave znotraj romske skupnosti, kjer so na udaru tisti, ki si želijo urediti in urediti življenje. V občini opozarjamo in predlagamo ukrepe, aktualna vlada nas zavrača. Večino kriminala izvajajo premožni Romi. Nihče ne preverja njihovega finančnega stanja. V prejšnji vladi so bili pripravljeni ukrepi, vlada nam je prisluhnila. Župani smo pred 3 leti predlagali spremembo zakonodaje, danes vlada priznava, da je bila v tem času njihova politika zgrešena. Župani zahtevamo, da to popravite in uredite. Omeni Luko Mesca, ministra za delo, družino in socialne delo. Njegova politika podpira nedelo in kriminal. Župani zahtevajo sistemske rešitve.

, župan občine Brežice: V imenu posavskih občin iskreno sožalje. Varnostne težave so naše, ne glede na to, iz katere občine je občan. Pri nas beležimo napade na osnovnošolce, sodnega epiloga še vedno ni. Napadajo policiste, reševalce, gasilce. Opozarja na kraje. Posledice? Ni jih. Večino kraj ljudje ne prijavljajo več, ker se bojijo maščevanja. Opozori tudi na težave znotraj romske skupnosti, kjer so na udaru tisti, ki si želijo urediti in urediti življenje. V občini opozarjamo in predlagamo ukrepe, aktualna vlada nas zavrača. Večino kriminala izvajajo premožni Romi. Nihče ne preverja njihovega finančnega stanja. V prejšnji vladi so bili pripravljeni ukrepi, vlada nam je prisluhnila. Župani smo pred 3 leti predlagali spremembo zakonodaje, danes vlada priznava, da je bila v tem času njihova politika zgrešena. Župani zahtevamo, da to popravite in uredite. Omeni Luko Mesca, ministra za delo, družino in socialne delo. Njegova politika podpira nedelo in kriminal. Župani zahtevajo sistemske rešitve. Martina Legan Janžekovič , županja občine Metlika: Danes ne govorimo o politiki, ampak o ljudeh. Državljani se danes počutimo ogrožene. Naraščajoče nasilje in kriminal. Niso vsi Romi enaki. Nekateri želijo živeti v varnosti in sodelovanju. Opozori na staro (delovno, pridno) in novo generacijo Romov. Mlajše generacije so postale predrzne, živijo z miselnostjo, da jim tako ali tako nihče nič ne more. Delo jim ne predstavlja vrednoto. Pove izjavo enega od prebivalcev romskega naselja v občini: Kaj vam pa je, govorite o otrokih, dobim več tisoč evrov socialne pomoči. Ne bom delal. Kazni ne plačujejo. Ob krajah na poljih ljudje odvrnejo pogled. Pri skrunitvah pokopališč ljudje rečejo: Kaj pa naj? Oni lahko. Policija se ukvarja z migranti. Kje je pravna država, kje je zaščita vseh nas. Zahtevamo ureditev razmer, našteje. Dovolj je. Župani smo že večkrat opozarjali, da sistem ne deluje. Večkrat smo bili zasmehovani. Danes kličemo k odgovornosti. Zahtevamo. Skrajno sprevrženo in nizkotno. Našteje očitke, ki so jih bili deležni od vladajočih. Dovolj je! Čas je, da se zbudimo! Zahtevamo varnost in enakost pred zakonom. Za vse. Dovolj je!

, županja občine Metlika: Danes ne govorimo o politiki, ampak o ljudeh. Državljani se danes počutimo ogrožene. Naraščajoče nasilje in kriminal. Niso vsi Romi enaki. Nekateri želijo živeti v varnosti in sodelovanju. Opozori na staro (delovno, pridno) in novo generacijo Romov. Mlajše generacije so postale predrzne, živijo z miselnostjo, da jim tako ali tako nihče nič ne more. Delo jim ne predstavlja vrednoto. Pove izjavo enega od prebivalcev romskega naselja v občini: Kaj vam pa je, govorite o otrokih, dobim več tisoč evrov socialne pomoči. Ne bom delal. Kazni ne plačujejo. Ob krajah na poljih ljudje odvrnejo pogled. Pri skrunitvah pokopališč ljudje rečejo: Kaj pa naj? Oni lahko. Policija se ukvarja z migranti. Kje je pravna država, kje je zaščita vseh nas. Zahtevamo ureditev razmer, našteje. Dovolj je. Župani smo že večkrat opozarjali, da sistem ne deluje. Večkrat smo bili zasmehovani. Danes kličemo k odgovornosti. Zahtevamo. Skrajno sprevrženo in nizkotno. Našteje očitke, ki so jih bili deležni od vladajočih. Dovolj je! Čas je, da se zbudimo! Zahtevamo varnost in enakost pred zakonom. Za vse. Dovolj je! Mateja Povhe , županja občine Trebnje: Razmere so prešle vse okvirje. … Želim, da vsem sporočite: Tega je konec!

, županja občine Trebnje: Razmere so prešle vse okvirje. … Želim, da vsem sporočite: Tega je konec! Dušan Krštinc, župan občine Straža: Krade se podnevi, vsem pred očmi. Občutek varnosti izginja. Policisti delo opravijo, sodnega epiloga ni. To je težava. Od države pričakujemo hitro ukrepanje. Dolgove je treba poravnati, tako kot večinsko ostali državljani. Zakon mora veljati za vse enako. Upamo, da bo predsednik vlade z ekipo predstavil ustrezne ukrepe. Vsi državljani si zaslužimo enak občutek varnosti, ne glede na to, v kateri regiji živimo. Če drugače ne bo šlo, bomo naredili Inštitut 9. marec. Pripeljali se bomo z motorji in ne s kolesi.

župan občine Straža: Krade se podnevi, vsem pred očmi. Občutek varnosti izginja. Policisti delo opravijo, sodnega epiloga ni. To je težava. Od države pričakujemo hitro ukrepanje. Dolgove je treba poravnati, tako kot večinsko ostali državljani. Zakon mora veljati za vse enako. Upamo, da bo predsednik vlade z ekipo predstavil ustrezne ukrepe. Vsi državljani si zaslužimo enak občutek varnosti, ne glede na to, v kateri regiji živimo. Če drugače ne bo šlo, bomo naredili Inštitut 9. marec. Pripeljali se bomo z motorji in ne s kolesi. Franci Vovk , župan občine Dolenjske Toplice: Spoštujemo drugačno kulturo, hkrati zahtevamo, da oni upoštevajo našo. Na Glavnem trgu verjetno ni predstavnikov romske skupnosti, vedo, da smo tukaj in se vozijo okoli naših domov ter opazujejo naše premoženje. Kritičen do nevladnih organizacij. Od vlade zahteva, da nas zaščiti pred nevarnosti, s katerimi smo soočeni pri sobivanju. Ne samo danes, tudi jutri in v prihodnosti. R. Golobu: Današnje srečanje je šele začetek.

, župan občine Dolenjske Toplice: Spoštujemo drugačno kulturo, hkrati zahtevamo, da oni upoštevajo našo. Na Glavnem trgu verjetno ni predstavnikov romske skupnosti, vedo, da smo tukaj in se vozijo okoli naših domov ter opazujejo naše premoženje. Kritičen do nevladnih organizacij. Od vlade zahteva, da nas zaščiti pred nevarnosti, s katerimi smo soočeni pri sobivanju. Ne samo danes, tudi jutri in v prihodnosti. R. Golobu: Današnje srečanje je šele začetek. Ob 18.03 uri: Macedoni se zahvali županom.

Marko Lotrič , predsednik Državnega sveta RS: Opozori na nasilje, zastraševanje otrok, ljudje si ne upajo iz domov, pravna država ne deluje več. To je alarm.

, predsednik Državnega sveta RS: Opozori na nasilje, zastraševanje otrok, ljudje si ne upajo iz domov, pravna država ne deluje več. To je alarm. Razprava predstavnikov list v občinskem svetu: Jasna Kos , Lista Gregorja Macedonija – vlada je odpovedala. To ni več sprejemljivo. Policija je brez pomoči. Povprečna slovenska družina z dvema zaposlenima dobi povprečno 1.000 evrov socialne pomoči letno, romska družina z dvema nezaposlenima staršema pa 30.000 evrov. Koalicija je 4-krat zavrnila predloge 11 županov. Vladi: Lahko vas je sram. Hitro lahko pripravite zakon za varnost ljudi. Ljudje zahtevajo enako obravnavo vseh državljanov. Ljudje ne želijo privilegijev, želijo varnost, pravičnost in življenja brez strahu. Našteje zahteve, naslovljene na vlado. Rok, do katerega mora vlada sprejeti zakone: 30. november 2025. Dovolj je.

, Lista Gregorja Macedonija – vlada je odpovedala. To ni več sprejemljivo. Policija je brez pomoči. Povprečna slovenska družina z dvema zaposlenima dobi povprečno 1.000 evrov socialne pomoči letno, romska družina z dvema nezaposlenima staršema pa 30.000 evrov. Koalicija je 4-krat zavrnila predloge 11 županov. Vladi: Lahko vas je sram. Hitro lahko pripravite zakon za varnost ljudi. Ljudje zahtevajo enako obravnavo vseh državljanov. Ljudje ne želijo privilegijev, želijo varnost, pravičnost in življenja brez strahu. Našteje zahteve, naslovljene na vlado. Rok, do katerega mora vlada sprejeti zakone: 30. november 2025. Dovolj je. Sporočilo: Novo mesto je združeno. Dovolj je! Ne želimo živeti v strahu!

Nadaljujejo predstavniki ostalih svetniških skupin v novomeškem mestnem svetu.

Bojan Kekec , državni svetnik in vodja svetniške skupine SDS: Opozori na pripravljene in vložene zakone, ki jih je ta koalicija zavrnila. Obljubila je, da bo v letu dni pripravila nove zakone, tega ni. Stanje se je drastično poslabšalo. Imamo dovolj pretepanja, nasilja nad našimi otroci. Niso vsi Romi enaki, nekatere zaposlujemo in ti, ki delajo, morajo zbrati veliko poguma. Vrh ledene gore so problematični Romi. Droge, prostitucija. Od vlade zahtevamo, da v najkrajšem času sprejme in uveljavi potrebne zakone, zagotovi varnost ljudi in premoženja. Opozori na socialno politiko. Presenečen, da minister Luka Mesec ni ponudil odstopa. Gre za povsem zgrešeno socialno politiko. Romi, ki delajo, dobijo manj kot če bi ležali doma in nič ne delali. Spoštovanje ministrici Andreji Katič, ki je edina ponudila odstop. Pobuda policiji: Ustavite postopke zoper policiste, ki jih kaznujete zaradi njihovega dela z Romi.

, državni svetnik in vodja svetniške skupine SDS: Opozori na pripravljene in vložene zakone, ki jih je ta koalicija zavrnila. Obljubila je, da bo v letu dni pripravila nove zakone, tega ni. Stanje se je drastično poslabšalo. Imamo dovolj pretepanja, nasilja nad našimi otroci. Niso vsi Romi enaki, nekatere zaposlujemo in ti, ki delajo, morajo zbrati veliko poguma. Vrh ledene gore so problematični Romi. Droge, prostitucija. Od vlade zahtevamo, da v najkrajšem času sprejme in uveljavi potrebne zakone, zagotovi varnost ljudi in premoženja. Opozori na socialno politiko. Presenečen, da minister Luka Mesec ni ponudil odstopa. Gre za povsem zgrešeno socialno politiko. Romi, ki delajo, dobijo manj kot če bi ležali doma in nič ne delali. Spoštovanje ministrici Andreji Katič, ki je edina ponudila odstop. Pobuda policiji: Ustavite postopke zoper policiste, ki jih kaznujete zaradi njihovega dela z Romi. Slavko Matko: Romi se ne bojijo. Strinjamo se z vsemi zahtevami mojih predhodnikov. Začnimo ukrepati.

Romi se ne bojijo. Strinjamo se z vsemi zahtevami mojih predhodnikov. Začnimo ukrepati. Srečko Vovko, vodja svetniške skupine SD: Pričakujemo jasne ukrepe, da se država ne bo izognila odgovornosti. Varnost je pravica. Pričakujem, da bo skupnost danes pokazala odločnost. To tako ne bo šlo več naprej.

vodja svetniške skupine SD: Pričakujemo jasne ukrepe, da se država ne bo izognila odgovornosti. Varnost je pravica. Pričakujem, da bo skupnost danes pokazala odločnost. To tako ne bo šlo več naprej. Uroš Lubej, Solidarnost: O nasilju. Zahtevamo pravno državo, enakost pred zakonom. Stopiti moramo skupaj.

Solidarnost: O nasilju. Zahtevamo pravno državo, enakost pred zakonom. Stopiti moramo skupaj. Marko Dvornik , NSi: Vladajoči so 4x zavrnili predloge zakonov županov in opozicije. Zakaj? Golobu: Državni aparat vam ne deluje. Zbrali smo več kot 30 tisoč podpisov. Ljubljana nas ne bo preglasila.

, NSi: Vladajoči so 4x zavrnili predloge zakonov županov in opozicije. Zakaj? Golobu: Državni aparat vam ne deluje. Zbrali smo več kot 30 tisoč podpisov. Ljubljana nas ne bo preglasila. Jiri Volt, SLS: Stanje je danes še slabše kot je bil. Dovolj je nasilja, dovolj je nespoštovanja zakonov.

SLS: Stanje je danes še slabše kot je bil. Dovolj je nasilja, dovolj je nespoštovanja zakonov. Adolf Zupan, Stranka generacij: Ljudi je strah. Delati je treba hitro. Ljudi moramo slišati. Opozori na socialne pravice in socialne prejemke. Absolutno je treba romsko populacijo kaznovat.

Stranka generacij: Ljudi je strah. Delati je treba hitro. Ljudi moramo slišati. Opozori na socialne pravice in socialne prejemke. Absolutno je treba romsko populacijo kaznovat. Silvo Mesojedec: Tukaj nisem zaradi enega incidenta. Tukaj sem zaradi nasilja. Stanje je nevzdržno. Opozori na kriminal. Od vlade pričakujejo, da bodo sprejeli prave in hitro ukrepe. Sicer bodo prevzeli odgovornost. Za Acotovo smrt so že odgovorni. Zelo hitro govori in našteva, kaj vse je treba urediti, nato pa tudi predloge za rešitev.

Zbrani na shodu izjave in pobude vsakega od županov spremljajo z glasnim ploskanjem in tudi z žvižganjem. Ljudje si dajejo. Žvižgajo, na trgu se nič ne sliši.

Objavljamo video posnetek mladih: Novo mesto, protest

Robert Golob sedi ob Gregorju Macedoniju, videti je kot prvošolček.

Novomeškim študentom za zdravstvene vede se želi preprečiti prihod na protest, so sporočili.

Množica izžvižgala mestnega svetnika Svobode, Tomaža Levičarja: Posnetek

Ob 19.15: Govor Roberta Goloba: Pred stavbo glasno nasprotovanje, žvižgi. Neverjetno! “Ja vsak od nas je lahko Aco. Ker se to lahko vsakomur zgodi. Da je žrtev naključnega objestnega nasilja.” Romov ni niti omenil. Množica je v zraku. Golob dokazuje, da ne živi v realnosti.

Dr. Golob, naredite to, kar je edino dostojno. Odstopite. pic.twitter.com/yrDzDTVxVs — brutusReloaded (@brutus91101394) October 28, 2025

Njegovo razpravo in razpravo ostalih bomo predstavili posebej.

Roberta Goloba spremljajo minister za notranje zadeve v odstopu Boštjan Poklukar ter generalni direktor policije Damjan Petrič, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, ministrica za pravosodje v odstopu Andreja Katič, minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj, generalna sekretarka vlade Barbara Kolenko Helbl in v. d. direktorice Urada za narodnosti Danica Polak Gruden. Udeležbo na seji so potrdili tudi predstavniki vrhovnega sodišča in vrhovnega državnega tožilstva.

Prenos izredne seje občinskega sveta z začetkom ob 17. uri lahko spremljate na povezavi: Izredna seja

Dnevni red: Varnostna problematika v JV Sloveniji.

Po nekaterih podatkih se je na trgu zbralo okoli 10 tisoč ljudi, trg je pokal po šivih, ljudje so prihajali iz vseh koncev jugovzhodne Slovenije in Posavja, parkirišča daleč stran so bila polna. V vsakem avtomobilu ali kombiju pa je bilo po več ljudi. Na trgu so plapolale slovenske zastave, večjih izpadov ni bilo, policija je svoje delo opravila zelo dobro.

Ob 17. uri se je začela izredna seja novomeškega občinskega sveta, sklicali so jo po sobotnem umoru Novomeščana Aleša Šutarja, očeta, ki je v noči iz sobote na nedeljo pred novomeški, med mladimi priljubljeni LokalPatriot na Rozmanovi cesti, prišel iskat sina. Ta ga je poklical, ker mu je grozila skupina Romov, očeta so nato tako potolkli, da je že čez nekaj ur umrl v novomeški bolnišnici. Med Dolenjci pa je zavrelo.

Golob priznal, da v vladi niso kos situaciji

Včerajšnje seje so se udeležili župani in županje več občin iz JV Slovenije in Posavja, na seji so nato nekateri tudi predstavili problematiko, vsak na svojem področju, ob kateri se ježi koža. Kritični so bili do vladajoče koalicije (Svoboda, SD in Levica), predsednik vlade Robert Golob pa je nato priznal, da v vladi “niso kos situaciji”, a odstopiti ne namerava.

Pobegnil s seje in rotovža

Na sejo je prišel skrivoma, tako je tudi odšel. Sejo je zapustil predčasno, in sicer tako, da je o odhodu zgolj obvestil novomeškega župana Gregorja Macedonija, se dvignil, vzel torbo, ob izhodu pa je za ramo prijel še Luko Mesca, ministra za delo, koordinatorja vlade za romsko problematiko, tudi podpredsednika vlade. Mesec se je dvignil. Odšla sta 20 minut pred koncem, ponovno prek stranskih vrat. Ob 20.30 je bila napovedana skupna izjava za novinarje, Golob se je tudi tega izognil. Tako kot se je ustrašil množice na trgu, se je ustrašil tudi novinarjev. Je pa pred njih stopil Mesec in na novinarsko vprašanje, ali je slišal množico pred rotovžem, ki mu je vzklikala Odstop! Odstop! vehementno zatrdil, da odstopiti ne namerava, ker da ni bil on tisti, ki ni nič naredil, čeprav je glavni koordinator reševanja romskih vprašanj med ministrstvi.

Na seji je sicer napovedal več vladnih ukrepov za zagotovitev varnosti na območju jugovzhodne Slovenije. Interventni zakoni naj bi bili sprejeti že novembra, kar pričakujejo tudi župani.

Golob napovedal drastične spremembe, večina skeptična do obljub

Župani so bili izredno kritični do tega, da so pred natanko tremi leti (oktobra 2022) v državni zbor vložili predloge sprememb štirih zakonov, vladajoča koalicija na čelu z Golobom pa jih je kar 4-krat zavrnila.

Golob je včeraj napovedal sprejetje posebnega zakona, imenovanega po umrlem Alešu Šutarju, ki bo med drugim prinesel dodatna pooblastila za ukrepanje policije na varnostno tveganih območjih. Napovedal je še zaostritev kaznovalne politike za povratnike, omogočanje izvršb na socialne pomoči in lažji zaseg premoženja neznanega izvora.

Po seji so župani to pozdravili, ocenjujejo, da gredo v pravo smer. Hkrati pa ostajajo v dvomih in upajo, da bo vlada držala besedo ter da ukrepi ne bodo ostali mrtva črka na papirju, kar se je zgodilo še vsakič do zdaj.

Novomeški župan Macedoni je ocenil, da je Golob po njegovem mnenju napovedal zelo odločne ukrepe, ki so bili doslej nepredstavljivi. Ob tem je izrazil obžalovanje, da ti prihajajo po napadu, ki je terjal smrtno žrtev. Napovedal je, da bodo župani vztrajali, da je to šele začetek in se ne bodo zadovoljili zgolj z besedami.

Ribniški župan Samo Pogorelc je po seji izrazil pričakovanje, da so ukrepi koalicijsko usklajeni. “To je sicer njihov izziv, vendar če bo temu tako, potem verjamem, da se bodo lahko nekatere stvari na terenu spremenile,” je ocenil.

Šentjernejski župan Jože Simončič pa je dodal, da ga slišano ne navdaja z optimizmom. “Veliko besed, veliko obljub, upam, da bo tudi kaj realizacije. Ker če je ne bo, potem smo v zelo velikih težavah,” je opozoril.

Županja Metlike Martina Legan Janžekovič pa je dejala, da jih predstavljeni predlogi “na nek način nas puščajo v dvomih. Glede na to, da župani JV Slovenije že več kot tri leta opozarjamo, se nam skoraj ne zdi možno, da bi v roku 14 dni tako pomemben paket ukrepov sprejeli v korist vseh naših prebivalcev,” je dejala.

Množica izžvižgala Goloba in tudi občinskega svetnika Gibanja Svobode

Izredno sejo je na trgu prek zaslona spremljala množica, shod je povečini potekal mirno, je pa nekaj po 20. uri prišlo do manjšega incidenta, ko je eden od udeležencev skušal prižgati baklo. Posredoval je policist, prišlo je do nekaj prerivanja in zmerjanja, a so stopnjevanje napetosti preprečili sodelavci Aleša Šutarja, ki so stopili vmes.

Zbrani so pred tem na shodu z zelo glasnimi žvižgi pospremili govor Roberta Goloba. Tega na trgu praktično ni bilo slišati, saj je množica neprekinjeno žvižgala in Golobu sporočala, da je čas za odhod. Ob tem so na državni STA zanimivo zapisali gladko laž, da je množica na koncu s ploskanjem pozdravila Golobovo napoved o sprejetju posebnega Šutarjevega zakona. Tega namreč na trgu zaradi nenehnega žvižganja ni slišal nihče, kaj šele, da bi kdo na trgu ploskal.

Še pred tem je množica izžvižgali predstavnika občinskega sveta iz vrst Gibanja Svoboda. Veliko kritike je bilo na Luko Mesca, katerega govor je množica prav tako pospremila z zahtevami Odstop! Odstop! Župani so poudarjali, da je dovolj, podobne vzklike je bilo slišati tudi iz množice na trgu. Ti so dodali še “Odhod”.

Na shodu je sicer zagorelo tudi nekaj bakel, občasno je bilo slišati glasno trobljenje navijaških trobent. Romov na shodu ni bilo opaziti v večjih skupinah, čeprav je Nika Kovač iz Inštituta 8. marec to napovedovala na družbenih omrežjih. Bilo pa je veliko mladih.

Izredno sejo in dogajanje na Glavnem trgu sta javno prenašala le občina (prek Youtube kanala), neposredni prenos je bil tudi na televiziji Nova24TV. Ostale televizijske oz. medijske hiše tega niso storile, pri tem je veliko kritike predvsem na nacionalno televizijo, TV Slovenija, kjer je plačevanje prispevka obvezno.

Romi Goloba iz mesta pospremili s streljanjem in rafali

Romi so bili očitno zelo zadovoljni s slišanim, predsednik vlade besede Rom ali romska problematika ni izrekel. Očitno pa tudi oni ne verjamejo, da se bodo stvari za njih premaknile na slabše. Svoje veselje so v novomeški romskih naseljih že kmalu po 20. uri izražali z rafalskim streljanjem, ki se je slišalo daleč naokoli. Klicali so policijo, se snemali, to objavljali na družbenih omrežjih ter se norčevali iz policistov. Tako so Roberta Goloba, ki se boji tako lastnega naroda kot novinarjev, če niso ti skrbno izbrani po njegovi volji, pospremili iz Novega mesta.

Dodajmo, da je bil Golob že na seji obveščen o streljanju, o tem je govoril svetnik Silvo Mesojedec, Golob pa je nato – pobegnil.