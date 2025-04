Finančni minister potrdil: Pokojnine bodo nižje!

Piše: Moja Dolenjska

Dejstvo, da bodo pokojnine po novem nižje, je danes potrdil tudi finančni minister Klemen Boštjančič, član stranke Gibanje Svoboda in podpredsednik vlade.

Uradno sporočilo vlade na omrežju X je naslednje:

Podpredsednik vlade, minister za finance Klemen Boštjančič ob podpisu dogovora o spremembah in dopolnitvah pokojninske in invalidske zakonodaje:

– V Sloveniji smo se soočali z nadpovprečno rastjo stroškov, povezanih s pokojninami.

– Pomembno je, da se ta pritisk zniža, k čemur bodo zagotovo pomembno prispevale spremembe pokojninske zakonodaje, dogovorjene s socialnimi partnerji.

– Stroški, povezani s staranjem prebivalstva, bodo s to reformo naraščali počasneje, kot bi brez teh sprememb.

– Kar bo ključno prispevalo tudi k večji javnofinančni vzdržnosti.”

Z drugimi besedami: Pokojnine bodo nižje. Vse ostalo so besedne akrobacije, kot je na X zapisal tudi eden od poznavalcev slovenske politične stvarnosti.

Vse skupaj je logično. V nasprotnem popravki pokojninske zakonodaje ne bi bili potrebni.

Zakaj bo temu tako?

Glavna razloga: 1) Pokojninska osnova se bo po danes podpisanem dokumentu usklajevala z izplačili plač v obdobju 40 let (z možnostjo izločitvije petih let). Plače v času delovne dobe niso enakomerno porazdeljene, v začetku in na koncu so običajno precej nižje. Zdaj velja osnova plač 24 let, še nedolgo tega je veljalo 18 let.

Nadalje: 2) Pokojnine se bodo manj usklajevale z rastjo plač in bolj z inflacijo. To pomeni, da bodo pokojnine rasle počasneje od plač. Prehodi bodo postopni.

