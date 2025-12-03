Fajonova se je večkrat srečala z Mogherinijevo na College of Europe, ki je zdaj v središču korupcijske preiskave

Piše: A. H. (Nova24tv)

V zadnjih dveh letih je slovenska ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon dvakrat obiskala prestižni College of Europe v belgijskem Bruggeu – institucijo, ki je trenutno v središču ene največjih korupcijskih preiskav v zgodovini Evropske unije.

Prvič je na tej ugledni podiplomski ustanovi, ki je doslej veljala za “zibelko evropske diplomacije”, predavala marca 2024, tja pa se je znova vrnila februarja letos. Obakrat se je tudi srečala z rektorico Federico Mogherini, s katero si delita tudi politična prepričanja oziroma ideologijo.

Fajonova je ob obisku leta 2024 pohvalila odlične programe šole ter pomen oživljanja “evropskega duha”. Ob tem je napovedala ponovno uvedbo polnih slovenskih štipendij za študij na College of Europe po 11-letnem premoru in pozdravila odprtje novega kampusa v Tirani. Februarja letos se je vrnila in po zapisu na vladni spletni strani znova poudarjala pomen močne in enotne Evrope ter potrebo po odločnem voditeljstvu v negotovih časih.

Le kmalu po tem zadnjem obisku pa je College of Europe postal tarča obsežne preiskave Evropskega javnega tožilstva (EPPO). Belgijska policija je izvedla hišne preiskave na sedežu šole v Bruggeu, v prostorih Evropske službe za zunanje delovanje (EEAS) v Bruslju in v zasebnih domovih osumljencev. Po neuradnih, a vztrajnih informacijah naj bi bila med pridržanimi prav rektorica Federica Mogherini, s katero se je Tanja Fajon še februarja 2025 fotografirala in javno hvalila sodelovanje.

Mogherini, nekdanja italijanska zunanja ministrica in visoka predstavnica EU za zunanje zadeve med letoma 2014 in 2019, je bila pridržana med racijo Evropskega javnega tožilstva na College of Europe v Bruggeu, kjer od leta 2020 opravlja funkcijo rektorice. Preiskava se nanaša na sum goljufije, dogodek pa je v Bruslju in Rimu sprožil pravi politični potres, saj gre za eno najbolj prepoznavnih in najbolje povezanih osebnosti evropske diplomacije, ki je zaslovela predvsem z vodenjem pogajanj o iranskem jedrskem sporazumu JCPOA.

Mogherini, rojena leta 1973 v Rimu, je politično pot začela že kot najstnica v komunistični mladini, po razpadu italijanske komunistične partije pa je prešla k socialnim demokratom in v Demokratski stranki hitro napredovala do poslanke, ministrice in nato najvišje zunanjepolitične funkcije v EU.

Po koncu mandata v Bruslju je prevzela vodenje prestižne evropske visoke šole, ki velja za eno ključnih odskočnih desk za kariero v institucijah EU in kjer letna šolnina znaša 30.000 evrov. Že takratno imenovanje je spremljala polemika zaradi pomanjkanja akademskih referenc in suma navzkrižja interesov, saj institucijo v veliki meri financira prav Evropska komisija, njen nekdanji delodajalec. College of Europe je po raciji sporočil, da bo v celoti sodeloval z oblastmi, podrobnosti obtožb pa za zdaj še niso znane, poroča Euronews.