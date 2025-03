Fajonova odpira vrata Filipincem, njihov “integrator” dobro povezani Trilar

Piše: Ž.K. (Nova24tv)

Če nezakonite migracije predstavljajo poslovno priložnost za (ne)vladne organizacije, so povsem legalne migracije priložnost za nekdanjega kranjskega župana. Trilar je osebni prijatelj Tanje Fajon in direktor podjetja, ki v Sloveniji “skrbi” za delavce iz Filipinov. Prav te, ki so se zaradi mizerne nastanitve znašli v središču pozornosti dominantnih medijev.

V medijih je odjeknila zgodba o enajstih Filipincih, ki so v Slovenijo prispeli legalno, z delovnim dovoljenjem. Pozornost medijev so pritegnili zaradi slabih življenjski razmer, v katere so bili potisnjeni. Natrpani so v majhne prostore, po stenah se razrašča vlaga, tople vode je za vse premalo. Toplega podnebja vajena enajsterica se pritožuje tudi zaradi mraza. Ogrevajo se le z eno pečjo na drva, električnega radiatorja ne morejo vklopiti, saj takrat “zmanjka” elektrike.

Kot voznike avtobusov jih je zaposlilo podjetje Arriva. Kar pa še ne pomeni, da so brez “posrednika”. Za njihovo nastanitev in integracijo skrbi podjetje Workforce, čigar direktor je Boštjan Trilar, naši bralcem poznan po izjavi še iz časa, ko je bil župan Kranja: “Pijan sem vozil kot Boštjan Trilar, ne kot župan.” Podjetju za storitve plačujejo vsak mesec 200 evrov po osebi.

Tanja Fajon, sprevodkinja filipinskih delavcev

Pri razkritju zgodbe pa so dominantni mediji uspeli izpustiti nekatere ključne podrobnosti. Kot opozarja novinarka Demokracije Vida Kocjan: “Zanimivo. Noben medij družbo Workforce, ki uvaža Filipince, ne poveže z direktorjem Boštjanom Trilarjem, ex županom Kranja, povezanim z Alenko Bratušek in Andrejo Kert (Svoboda).” Trilarja je seveda mogoče povezati tudi s Tanjo Fajon. Kot poroča Tednik, naj bi se Trilar in Fajonova družila tudi zasebno.

Gre za pomembno podrobnost, saj se je ravno Fajonova nedavno mudila na Filipinih, kjer je ugotavljala: “Čeprav sta Slovenija in Filipini geografsko daleč, sta si blizu po številnih pogledih in vrednotah.” Za vrednostnim signaliziranjem (virtue signaling op. a.) pa so seveda hladni poslovnih interesi. Pomanjkanje delovne sile želijo nadomestiti z delavci s Filipinov. “Tuja delovna sila, filipinska, je pri nas zaželena,” je povedala za medije.

Trilarja pa je mogoče povezati tudi z drugimi centri moči na levici. Listi Alenke Bratušek in Boštjana Trilarja sta skupaj nastopili na kranjskih lokalnih volitvah. Kot del liste Alenke Bratušek je bila izvoljena tudi današnja poslanka Svobode Andreja Kert. Svetniško skupino je sicer zaradi nesoglasij zapustila. Nekateri spletni uporabniki so Trilarja povezali tudi z Marto Kos. Evropska komisarka je bila namreč direktorica in solastnica Gustav Käser Training International, kjer je Trilar leta 2011 pridobil licenco voditelja treningov.

Družbo za posredovanje delovne sile ustanavljali kar javni zavodi

Zanimivi so tudi ustanovitelji družbe. Po podatkih, dosegljivih na Erarju, je imelo podjetje večje število ustanoviteljev, ki so vstopali in izstopali iz lastniške strukture. Med njimi najdemo več javnih zavodov, kot so Zavod novomeških študentov za mladino, kulturo, turizem in šport, Zavod Situla, Center mladih, interesne dejavnosti otrok in mladine in Klub goriških študentov.

Danes je stoodstotni lastnik Workforce družba Heads Adriatic, kadrovsko svetovanje. Večinska lastnica Heads Adriatic je madžarska družba Whc international tanácsadó korlátolt felelősségű társaság, manjšinski lastniki pa so še Marko Kolenc, Ambit poslovne storitve in Aleš Sladojević.

Workforce sicer izjemno dobro posluje z državo. Doslej se je iz državnih podjetij na račun podjetja steklo več kot 75 milijonov evrov.

Največ posla so doslej opravili s Pošto Slovenije, SŽ – Vleka in tehnika, med poslovnimi partnerji pa najdemo tudi zdravstvene ustanove.