Evropski voditelji obsodili ruski napad z droni na Poljsko: Popolnoma nesprejemljivo!

Piše: STA, C. R.

Iz Evrope se po nočnem vdoru ruskih dronov v poljski zračni prostor vrstijo obsodbe. V Parizu in Rimu so ga označili za nesprejemljivo dejanje, v Londonu pa za nepremišljeno potezo Rusije. V Berlinu menijo, da je težko verjeti, da je vdoru botrovala napaka. Solidarnost s Poljsko je izrazil tudi madžarski premier Viktor Orban.

“Vdor ruskih dronov v poljski zračni prostor med ruskim napadom na Ukrajino je preprosto nesprejemljiv,” je na omrežju X dejal francoski predsednik Emmanuel Macron. Rusijo je pozval, naj preneha z “nepremišljenim ravnanjem”, poljski vladi in Poljakom pa je izrazil solidarnost.

Da gre za nesprejemljivo dejanje sta v odzivu poudarila tudi italijanska premierka Giorgia Meloni in italijanski zunanji minister Antonio Tajani. “V imenu italijanske vlade izražam polno solidarnost s Poljsko po resni in nesprejemljivi kršitvi poljskega in zračnega prostora Nata s strani Rusije,” je sporočila premierka. Dodala je, da si bo Italija še naprej prizadevala za zagotavljanje varnosti Evrope, začenši z varnostjo Ukrajine, in za pravičen ter trajen mir. Da Italija stoji ob strani partnerjem v EU in Natu je zagotovil tudi Tajani, navaja italijanska tiskovna agencija Ansa.

»Neposredna grožnja varnosti vseh Evropejcev«

Britanski premier Keir Starmer je medtem vdor dronov označil za “izjemno nepremišljeno” potezo Rusije, ki da kaže na to, da ruskega predsednika Vladimirja Putina mir ne zanima. “Iskreno se zahvaljujem silam Nata in Poljske, ki so se hitro odzvale, da bi zaščitile zavezništvo,” je dejal. Dodal je, da se je pogovarjal s poljskim kolegom Donaldom Tuskom in mu izrazil podporo Združenega kraljestva tako Poljski kot Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

“Dogodki pretekle noči so jasen opomin, da je varnost enega varnost vseh,” pa je na omrežju X sporočil predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in Poljski prav tako izrazil solidarnost po “nesprejemljivi kršitvi njenega zračnega prostora”. “Nadaljevanje ruske agresije proti Ukrajini in nepremišljene kršitve zračnega prostora držav članic EU predstavljajo neposredno grožnjo varnosti vseh Evropejcev in kritični infrastrukturi na našem kontinentu,” je še zapisal in poudaril, da ima Poljska pravico sprejeti potrebne ukrepe za zaščito svoje suverenosti.

»Droni so bili jasno usmerjeni«

V Berlinu so medtem podvomili v to, da je bil incident posledica napake, rekoč da so bili droni “jasno usmerjeni”. “Ni absolutno nobenega razloga za domnevo, da je šlo za napako pri popravljanju smeri ali kaj podobnega,” je dejal obrambni minister Boris Pistorius.

Putin grozi vsej Evropi in sistematično preizkuša, kako daleč lahko gre, pa je v odzivu na omrežju X menil češki premier Petr Fiala. “Stojimo ob strani Poljski, ker so Poljaki naši zavezniki na frontni črti,” je zagotovil in vdor opisal kot preizkus obrambnih zmogljivosti Nata. “Težko je verjeti, da je šlo le za naključje,” je pomenljivo dodal, medtem ko je češki zunanji minister Jan Lipavsky pozval h konkretnim posledicam. “Putin se ne bo ustavil, dokler ga ne ustavimo skupaj – z najstrožjimi sankcijami,” je dejal.

Solidarnost s Poljsko je izrazil tudi madžarski premier Victor Orban, eden redkih evropskih voditeljev, ki ohranja stike z Moskvo ter zavrača uvedbo sankcij proti Rusiji in pošiljanje vojaško pomoč Kijevu. “Kršitev ozemeljske celovitosti Poljske je nesprejemljiva,” je zapisal na Facebooku. Rusije ni omenil, je pa izpostavil, da madžarska “politika spodbujanja miru” od začetka vojne v sosednji državi utemeljena in razumna. Po njegovih besedah se vojna mora končati, zato Budimpešta podpira mirovna prizadevanja predsednika ZDA Donalda Trumpa.