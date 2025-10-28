Evropska poslanka Romana Tomc: Oblasti skrbi ljudi niso mar, obnaša se hinavsko

Piše: Romana Tomc

Kdo od vas še misli, da bo Golobova vlada poskrbela za našo varnost???

Preziram hinavščino levih politikov, na čelu s predsednico države, predsednico Državnega zbora in predsednikom vlade, ki so jih te dni, ko se je, kljub številnim opozorilom, na Dolenjskem zgodilo najhujše, polna usta sočutja in kvazi razumevanja. Takrat, ko so imeli možnost, da nekaj naredijo, so gledali stran, zavračali dobre predloge glede reševanja romske problematike in se posmehovali skrbem, ki so jih izražali ljudje na terenu. Ne samo, da niso naredili nič, še več, delali so škodo. Kriminalci so bili zaradi njihovega obnašanja prepričani, da ne bodo kaznovani.

Vse, ki smo opozarjali, da gredo stvari čez vse meje in da ne gre več za vprašanje ali romski otroci hodijo v šolo ali ne, ampak za našo varnost, so proglašali za skrajno desničarske ksenofobe. Med najbolj glasnimi so bile samovšečne in vzvišene poslanke Svobode, male diktatorke, ki so kar tekmovale med seboj v svoji nesramnosti.

Danes, ko je ugasnilo Acovo življenje, jih skrbi in zahtevajo ukrepanje. Ukrepanje koga, vendar? Saj so sami tisti, ki so odgovorni, da so popolnoma zavozili. Za predloge dolenjskih županov so bili gluhi. Prav tako za predloge opozicije. Skrbi ljudi jim niso bile mar. Tisti, ki tam živimo, dobro vemo, kako je, ko ni več varno iti v trgovino, na veselico in na pijačo v mesto. Da ne govorimo o kakšnih večernih sprehodih. O krajah in poškodovanih stvareh pa sploh ne bi…

Zapomnite si, Golobova vlada ne bo poskrbela za vašo varnost. Poskrbeli bodo zase in za svoje, se sem ter tja oglasili na terenu, kjer se bodo hvalili z dosežki, ki jih ni. Brez sramu so rezali trakove za novo sosesko socialnih stanovanj v Podbrezniku za katero je zaslužna Janševa vlada. Obiskali so novomeško bolnico, ki se je utapljala v nalivu. Potem pa z zabavo Pri Dolenjcu zaključili brezvezen obisk, zaradi katerega življenje in varnost ljudi na Dolenjskem ne bo niti malo boljša.