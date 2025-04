Evropska poslanka Romana Tomc: Obisk delegacije politične skupine EPP v Sloveniji je samo začetek!

Piše: C. R.

»Obisk delegacije je prvi izmed korakov za zaščito demokracije, vladavine prava in svobode medijev s Sloveniji. Postopek se bo nadaljeval v Evropskem parlamentu, Evropski komisiji in vseh institucijah, ki budno spremljajo ta razkroj demokracije,« je po koncu enodnevnega obiska misije politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP) v Sloveniji na X poudarila evropska poslanka Romana Tomc (EPP/SDS).

»Poslušali smo različne sogovornike in dobili veliko odgovorov na vprašanja o stanju demokracije, svobode medijev, pritiskih na neodvisne institucije, podrejanju policije, korupciji in delovanju sodne veje oblasti. Na pogovor smo povabili številne sogovornike. Tudi predstavnike koalicije, vključno s predsednico Državnega zbora in ministrom za notranje zadeve. Imeli so možnost, da bi pojasnili svojo plat zgodbe. A njihova odsotnost je povedala več, kot so si želeli. Skrivanje pred odgovornostjo ni naletelo na razumevanje.

Po predstavitvi vseh mnenj je delegacija oblikovala stališče o stanju na področjih, ki so bila predmet misije. Ponekod ni bilo odgovorov, ki bi lahko razumno in argumentirano pojasnili odstopanja od demokratičnih standardov. Tudi izogibanje odgovorom veliko pove in člani delegacije so bili v takih primerih posebej pozorni. Na podlagi slišanega smo dobili precej nazoren vpogled v način delovanja vladajoče koalicije.

Naj izpostavim samo nekaj izmed številnih odprtih vprašanj in dejstev, ki potrjujejo, da so demokracija, vladavina prava in medijska svobode pod Robertom Golobom v Sloveniji v prostem padu.

– Kako je mogoče, da ima Državni zbor 3x več izrednih kot rednih sej?

– Zakaj koalicija ignorira mnenja Državnega sveta?

– Zakaj vlada neposlušne institucije kaznuje z odvzemom sredstev?

– Zakaj Ustavno sodišče po več letih še vedno ni odločalo o zakonu o RTV?

– Kakšen sistem vlada v policiji, če se v njene odločitve in kadrovanje vpleta sam predsednik vlade?

– Kako je lahko predsednik vlade lastnik podjetja, ki posluje s podjetjem v državni lasti in kako je lahko predsednik ustavnega sodišča solastnik pravne pisarne, ki posluje z državo?

– Kaj se dogaja z novo medijsko zakonodajo in kako vlada z novim zakonom vzpostavlja podlago za popoln nadzor nad mediji?

Zahvaljujem se vsem kolegom, ki so se že pred prihodom v Slovenijo intenzivno pripravljali, da bi razumeli zapleteno slovensko politično realnost. Začudenja ni manjkalo, saj številni primeri presegajo meje razumevanja ljudi, ki verjamejo, da se korupcija v politiki kaznuje z odstopom.

