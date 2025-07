Evroposlanec Zver: Politična pristranskost in selektivna cenzura organizacij, ki naj bi preverjale spletna dejstva

Evropski poslanec dr. Milan Zver je na današnji seji Odbora za evropski ščit za demokracijo sodeloval v razpravi s predstavniki mreže EFCSN (European Fact-Checking Standards Network). V razpravi se je pokazal različen pogled na t.im. fact-checkerje predvsem z vidika smiselnosti njihove vloge in, ali lahko le-ti dejstva predstavijo brez ideološko obarvanega konteksta in cenzure, še posebej v občutljivih in kompleksnih političnih razpravah.

Poslanca je zanimalo, kakšno je mnenje predstavnikov mreže EFSCN o rubriki »community notes«, ki se uporabljajo v storitvi X (prej Twitter). Poslanec je bil namreč mnenja, da ta rubrika predstavlja učinkovit način za zagotavljanje konteksta potencialno zavajajočih ali nejasnih objav, ne da bi bili pri tem odvisni od tradicionalnih preverjevalcev dejstev, katerih nevtralnost in natančnost sta včasih vprašljivi. »Ali menite, da je to obetaven model za izboljšanje spletnega diskurza?« je vprašal poslanec.

Dr. Zver je v nadaljevanju opozoril, da se je sedanji model preverjanja dejstev v okviru EFCSN v nekaterih državah izkazal za neučinkovitega. »V Sloveniji ima na primer organizacija Oštro, ki je del mreže EFCSN, jasen predznak levičarskega novinarskega aktivizma. Analize kažejo, da je približno 90 % njihovega tako imenovanega preverjanja dejstev usmerjeno v desne politike, kar vzbuja resne pomisleke o politični pristranskosti in selektivni cenzuri,« je poudaril poslanec, pri čemer ga je zanimalo, kako organizacija EFCSN določa, katere nacionalne organizacije so upravičene do članstva v EFCSN, in kako se odzivajo na kritike, da nekatere članice, kot je Oštro, niso politično nevtralne in s svojimi ideološko usmerjenimi stališči spodkopavajo zaupanje javnosti? Poslanec je tudi izpostavil, da je v posameznih državah, članicah EFCSN, več organizacij, ki preverjajo dejstva, v Sloveniji pa je le ena – Oštro, in še ta ni politično nevtralna.

Poslanec je v razpravi izrazil tudi prepričanje, da nobena institucija ne bi smela imeti izključne pravice, da odloča o tem, kaj je resnično in kaj ni, zlasti v zapletenih in politično občutljivih okoliščinah. »Kako poskrbite, da bo vaša mreža vključevala različna stališča? Ali spremljate delo svojih članov? Ali ste v zvezi z njimi prejeli kakšno pritožbo? Če da – kako ste se odzvali?« je želel vedeti poslanec. Prav tako pa je poslanca zanimalo, če je organizacija že razmišljala o bolj pluralnem modelu preverjanja dejstev. Predlog poslanca je bil, da bi vsaka država imela dva ali več partnerjev za preverjanje dejstev, z različnimi ideološkimi ozadji. Predstavnik EFCSN ni odgovoril na vprašanje o pluralnem modelu preverjanja dejstev, v odgovoru glede “community notes” pa je dejal, da gre za drugačen, ameriški model preverjanja objav, ki temelji na participaciji uporabnikov in splošnega konzenza glede resničnosti dejstev, in da je to po njegovem mnenju zelo počasen in neučinkovit model preverjanja dejstev. Poudaril je, da morajo vse članice EFCSN, torej tudi Oštro, delovati nepristransko in neodvisno ter pri preverjanju dejstev ravnati skladno s Kodeksom standardov. Povedal je tudi, da imajo predviden postopek za obravnavo pritožb in da so pripravljeni raziskati vsako pritožbo, ki jo prejmejo.

Ozadje:

Evropska mreža za standarde preverjanja dejstev (EFCSN) je združenje organizacij za preverjanje dejstev, ki se zavezujejo k spoštovanju standardov neodvisnosti, preglednosti in novinarske kakovosti, kot so opredeljeni v Evropskem kodeksu standardov za neodvisne organizacije za preverjanje dejstev. Ta kodeks je leta 2022 pripravilo 45 organizacij za preverjanje dejstev iz več kot 30 evropskih držav.

Na spletni strani se EFCSN označuje kot reprezentativen glas neodvisnih preverjevalcev dejstev v Evropi, ki si prizadeva za skupno uporabo moči, da bi pozvali vlade, internetna podjetja in druge k odgovornosti ter zagotovili večjo preglednost, sorazmernost in učinkovitost njihovih ukrepov proti dezinformacijam.

Vzpostavitev mreže EFCSN je financirala Evropska komisija v okviru projekta. Po zaključku projekta decembra 2023 je EFCNS financirana iz članarin in zunanjih donacij. Posamezni projekti imajo lahko tudi dodatne financerje. Članica EFCSN je od leta 2023 tudi portal Oštro.