Evakuacija z britanskimi posredniki in »kraljevske« licenčnine za Türkove Jordance

Piše: Spletni časopis

Po tem, ko je vladi iz Bližnjega vzhoda uspelo prepeljati večino državljanov, ki so želeli nazaj v domovino, dokumenti razkrivajo nenavadne poti denarja.

Plačila ne gredo direktno prevoznikom, denimo podjetju Jordan Aviation, temveč preko britanskih posrednikov.

Iz vlade pa so pojasnili tudi, zakaj so v načrt stroškov za Jordan Aviation vključili »VIP« postavko v višini 70 dolarjev po potniku. To postavko iz vlade zdaj pojasnjujejo kot nujne licenčnine. “Tako so zapisali: dejansko ne gre za VIP dodatke, ampak licenčnine (v angl. prevodu Royalties). ” Vlada Roberta Goloba je za nujne evakuacijske polete iz Bližnjega vzhoda najprej najela jordansko družbo Jordan Aviation, ki ne slovi po najboljših letalih, nekaj časa je imela celo prepoved letov v EU zaradi varnostnih zadržkov. Pozneje pa so bili poleti še z modernejšo floto družbe flydubai, ki tudi sicer leti na letališče Jožeta Pučnika.

Prvi polet: 1880 evrov na potnika in strah pred Jordanijo

Prvo repatriacijsko letalo Jordan Aviation je iz Omana vzletelo v sredo dopoldne, na krovu pa je bilo 125 slovenskih državljanov. Zanimivo je, da bi letalo lahko sprejelo 140 potnikov, a so nekateri vkrcanje zavrnili. Morda je bil razlog, ker so izvedeli za načrtovani postanek v nevarni Jordaniji, kamor so v tistem času tudi leteli izstrelki iz Irana. Glede na nakazilo v višini 235.000 EUR, ki je bilo verjetneje izvedeno za ta polet, znaša strošek na posameznega potnika približno 1880 EUR. Ta znesek je bistveno višji od običajnih komercialnih cen, kar vlada opravičuje s skrajno nujnostjo in vojnimi razmerami. Iz Ljubljane lahko v Dubaj te dni letite za trikrat nižjo ceno. Zakaj iz vlade polete plačujejo preko posrednikov, ni povsem jasno. Razlog pa bi lahko bil, ker Jordanijo najdemo na seznamu držav, pri katerih obstaja visoko ali povečano tveganje pranja denarja in financiranja terorizma.

Povezave iz časa Danila Türka

Izbira podjetja Jordan Aviation, ki ima zastarelo floto in slabe ocene potnikov, ni bila naključna. Glavno vlogo naj bi imela Mojca Seliškar Toš, lani jo je Robert Golob zaposlil kot svetovalko za humanitarno pomoč, je pa tudi nekdanja šefinja kabineta Danila Türka, ki vodi tudi njegov sklad, ki v državo dovaža na zdravljenja Palestince iz Gaze, ki potem pogosto zaprosijo za azil ali zbežijo. Spomnimo, Türk je v času svojega predsednikovanja lastnika Jordan Aviation celo odlikoval za pomoč pri projektih zdravstvene pomoči in rehabilitacije otrok iz Gaze. Danes te stare vezi očitno služijo kot hrbtenica državnih evakuacij. V lanskem letu je Golob Seliškarjevi za svetovanje na njen s.p. nakazal 42.000 evrov.

5241839000 67640656 KABINET PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Splošno področje Storitve Pogodba – Svetovanje pri koordinaciji humanitarnih aktivnosti Republike Slovenije v tujini 42000 SELIŠKAR TOŠ MOJCA S.P.

V Erarju je teh 42.000 evrov, še 21.179 iz akademije znanosti, iz centra Soča pa 5.525 evrov, prikazano tako:

Denar namesto v Jordanijo potuje v West Sussex

Novi podatki iz aplikacije Erar in vladnih objav razkrivajo, da država denarja za polete ne nakazuje neposredno. Uporabili so posrednika.

5. marca 2026 je bilo nakazanih 235.000,00 EUR podjetju Chapman Freeborn Airchartering iz Združenega kraljestva

podjetju iz Združenega kraljestva 6. marca 2026 je bilo nakazanih 245.000,00 EUR podjetju Chapman Freeborn Airchartering iz Združenega kraljestva.

podjetju iz Združenega kraljestva. Gre za britanskega posrednika (brokerja), s katerim je vlada sklenila pogodbo brez razpisa, sklicujoč se na »skrajno nujnost«.

Skrivnostnih 70 evrov: VIP ali Royalties?

V Spletnem časopisu sem opozoril na postavko 70 USD na potnika, ki je bila v prvotni ponudbi, ko je vlada za to dodelila do 1,5 milijona evrov, Jordan Aviation označena kot »VIP«. Na prošnjo, da to pojasnijo, so iz vlade sporočili, da ne gre za luksuz, temveč za licenčnine (angl. Royalties).

V letalskem svetu se ta izraz uporablja za obvezna plačila državi ali nacionalnemu prevozniku za pravico do opravljanja prevozov na določenem območju. Zakaj je bil ta administrativni strošek sprva označen kot VIP storitev, ostaja nepojasnjeno, dejstvo pa je, da ob osnovni ceni 170.000 USD na let končni račun zaradi davkov, zavarovanj in teh licenčnin hitro naraste na četrt milijona evrov.