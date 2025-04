(EKSKLUZIVNO – ZADEVA TRENTA) Anonimka iz celjskega sodišča: Janša bo obsojen na dve leti in dva meseca zapora, sodba je že zdavnaj napisana (+DOKUMENTI)

“Dolga leta sem službovala na Prešernovi v Celju. Na sodišču. Poznam vse ljudi tam, od vratarjev do predsednika Višjega sodišča. Sodišče je hkrati veliko in majhno. Veliko po številu zaposlenih in obravnavanih zadevah, majhno po rečeh, ki ostanejo skrite. Zaposleni na celjskih sodiščih smo nekoč vedeli vse, kar se je tam dogajalo. Kdo bo obsojen in kdo bo oproščen, kdo je posredoval za koga in kdo je nedotakljiv, pa naj stane kar hoče. Zadnja referentka je vedela, kdo je s kom, kdo se ločuje, katera se dol daje za napredovanje ali kar tako, v kateri pisarni, v katerem vikendu in kdaj. Vsak je povedal komu, se tako ali drugače pohvalil ali zatožil in na koncu smo vedeli vsi. Vsi o vseh vse, zato se ni pogosto dogajalo, da bi se posteljne afere pojavile v rumenem žurnalizmu.

Šele ko sem odšla od tam, mi je postopoma na polno kapnilo, kako gnezdo je to. Pravna država? Sojenje po zakonu in pravu? Dajte no. Prispodoba sodome in gomore. Pa dahavskih procesov. Vse v enem. En tak tipičen klasični primer je sojenje TEŠ6. Že v fazi preiskave je prišlo navodilo, koga od vpletenih se ne sme preganjati niti pod razno. Ne jih omenjati ali vabiti na sodišče, celo kot priče ne. In da se ne mudi. Tako so izven pregona ostali najbolj pomembni akterji iz Velenjskega klana vsemogočnih. Ob kopici obremenilnih javno objavljenih dejstev in vodotesnih dokazov. Tukaj se je prvič pojavila roka nekdanje in sedanje ministrice za pravosodje Andreje Katič. Vsi na sodišču so vedeli, zakaj je prvič postala ministrica za pravosodje. Verjetno je TEŠ6 še vedno najmočnejši motiv, da je ministrica postala tudi drugič. O (farsičnem) sojenju v postopku TEŠ6 vem veliko podrobnosti, ampak o tem kdaj drugič.

Ta pogled od znotraj vam pošiljam zaradi nečesa, kar je celjsko Okrožno sodišče skupaj z višjim sodiščem v Celju spremenilo v najpomembnejše sodno instanco v državi. Začelo se je pred desetletjem, ko so formalno zaradi krajevne pristojnosti, dejansko pa ne samo zaradi tega, na tem sodišču začeli soditi politiku Janši. Če se prav spominjam, najmanj 20 ali več primerov na različni stopnjah v 10 letih, od bolj odmevnih prostitutk in primerov povezanih s KPK do zadev, ki niso toliko odmevale v javnosti. Janša je bil na obeh stopnjah celjskih sodišč vedno spoznan za krivega in obsojen, je pa kasneje Vrhovno sodišče nekatere od teh sodb razveljavilo ali pa so zastarale, nisem pa vsega natančneje spremljala. Tega je bilo toliko, da se vsega ne spominjam, so pa nekateri sodelavci celjskemu sodišču začeli govoriti janševo sodišče. Politična opredelitev velike večine zaposlenih na vseh sodiščih v Celju je izrazito leva, še posebej med sodnicami. Sodnikov je tam le peščica. Tudi vsi levi. Nobena med sodnicami te opredeljenosti tudi ne skriva. Na kavicah in po pisarnah se odkrito pogovarjajo o tem, koga je treba zjebat. Podobno je med ostalim uslužbenstvom, saj so večinoma sorodstveno ali kako drugače povezani. Nikogar ni tam ali pa so precej redki taki, ki jim službe ni kdo preskrbel. Posebej uživajo, ko se je treba zaradi, kot pravijo izdaje, maščevati komu od svojih. Sojenje nekdanjemu kolegu Radonjiću v lisicah je zadnji tak javno očiten primer.

Tik pred zadnjimi volitvami, nekje v začetku leta 2022, se je začelo po pisarnah govoriti, da je treba na vsak način obsoditi Janšo. In so na vrat na nos razpisali vrsto obravnav zaradi zasebnih tožb dveh novinark, čeprav ni šlo za kako urgentno zadevo oziroma so na sojenje že dolgo čakale bistveno bolj težke zadeve. Takrat nisem bila več zaposlena na sodišču, so mi pa bivše kolegice z velikim žarom pripovedovale o podrobnostih s sojenja in se veselo hihitale ob napovedih, koliko bo Janša dobil. Da bo obsojen je bilo jasno tisti trenutek, ko so spis dodelili sodnici Jazbinškovi. Nekoč sva se precej družili in najmanj desetkrat je tudi v večjih družbah razlagala, kako ga ne prenese.

Podobno se je zgodilo pred lanskimi evropskimi volitvami, ko je bilo tik pred njimi najavljeno sojenje Janši v primeru Trenta. Spet je postal najbolj zanimiva tema med sodnicami. Za eksekucijo je bila tokrat izbrana nekdanja policistka Cvetka Posilovič. Zanjo je na sodišču veljalo, da ni najbolj bistra, je pa zanesljiva in dosledno izvaja naročeno, hkrati pa si upa izrekati tudi najvišje možne kazni celo v trivialnih zadevah. Poleg tega so vsi vedeli, da jo držijo vsaj pri dveh zadevah. V disciplinskem postopku zoper svojega moža ga je zastopala, kar kot sodnica ne bi smela, vendar so ji to spregledali. Hujši primer je korupcija pri nakupu kmetijskega zemljišča prve kategorije za smešno ceno, za katerega je potem mož, referent na občini Zreče, dosegel spremembo namembnosti v stavbno zemljišče in na katerega sta potem postavila precej razkošno hišo s sončno elektrarno. Hkrati sta ob plači policistke in kasneje sodnice ter plači občinskega referenta kupila še (najmanj) dve stanovanji v Ljubljani. Po zemljiški knjigi sem začela brskati potem, ko sem v medijih prebrala, zakaj pravzaprav Posilovičeva sodi Janši. Nepremičnino v Trenti naj bi namreč po 15 letih prodal dražje, kot jo je kupil. Hm. Za koliko je zrasla cena kmetijskega zemljišča, kjer stoji njena hiša po spremembi namembnosti? Na katero zagotovo ni čakala 15 let. V zagovor nekaterih svojih bivših kolegic iz sodišča naj dodam, da so nekatere pripominjale, da Cvetka zaradi te svoje znane pozicije ni najbolj primerna za to sojenje in da bo njena protislovna pozicija slej ko prej prišla na plan. Me pa zelo čudi, ali pa tudi ne, da slovenski mediji teh podatkov o njej niso nikjer objavili, čeprav so javno dostopni v zemljiški knjigi. Mogoče pa tudi so in tega nisem opazila.

V povezavi izbora Cvetke Posilovič za sodnico, ki bo obsodila Janšo je najbrž odveč dodati, da za to sojenje ni bila na vrsti, vendar se je sodnica, ki je na vrsti bila, sama izločila z absurdnim izgovorom, češ da je bil njen mož pred 30 leti sošolec Janševe žene. Temu so se vsi smejali. Prav tako je najbrž odveč dodati, da tudi oba sodnika porotnika nista bila na vrsti. Moškega ne poznam, za porotnico Suzano Žinić pa vsi na sodišču vedo, da je bestička od ministrice Andreje Katič in da je dodeljena izključno v senate, kjer gre za višji interes. Je tudi ena redkih na seznamu sodnikov porotnikov, ki ni upokojenka, ampak opravlja odgovorno funkcijo vodje pravne službe mestne občine Velenje, kamor jo je seveda postavila ministrica Katičeva, ko je bila tam direktorica. Od kod Suzani Žinić čas, da dneve in dneve sedi na sodišču, njeno odgovorno delo na mestni občini pa čaka? Javnosti najbrž tudi ni znano, da so finančne nagrade sodnikov porotnikov v primerjavi z danes razkošnimi plačami sodnic minorne in da so zato na seznamih večinoma upokojenci. Od kod torej motiv delodajalca Žinićeve, da ji dovoli stalno odsotnost z dela in kaj je njen motiv, da je na seznamu porotnic? Vprašaj na koncu je odveč, saj ni sodnice na celjskih sodiščih, ki ne bi vedela za navezo Katič – Žinić. Mimogrede, ker se na sodišču že razpravlja o vrednosti hiš, parcel, stanovanj in nepremičnin na splošno ter premoženju politikov. Zakaj se nikoli ne preverja, kako so do nepremičnin prišle tiste sodnice in tožilke, ki napredujejo preko normalnih procedur? Ali kako je do razkošnih nepremičnin prišla ministrica Katičeva, njeno sorodstvo ter ostali iz Velenjskega klana, ki se jim kljub obstoječim dokazom ne sodi zaradi korupcije pri izgradnji TEŠ6?

Ker sem bila dalj časa bolniško odsotna, sojenja Janši v lanskem letu nisem sproti spremljala, dokler mi ni neka nekdanja kolegica ob bežnem srečanju vsa vzhičena rekla, da bodo pred novim letom končno obsodili Janšo. Poklicala sem edino osebo na sodišču, za katero vem, da ne diha levo, čeprav to spretno skriva in ta mi je novico potrdila. Da je sodba praktično v zaključni fazi in da ima Cvetka usb ključek, na katerem so ji tisti zgoraj napisali vodotesno obrazložitev obsodb, ki bo prestala tako višje kot vrhovno sodišče. In da je vse B.P. in usklajeno do konca. Nekje v istem času so bili nato pred sodiščem protesti. Za številne zaposlene je bil to velik šok, kajti česa takega v Celju še ni bilo. Pričakovali so kakih 50 zanemarjenih janševih ovac, kot so se nekatere norčevale, češ da bo to repriza tistih stalnih protestov pred ljubljanskim sodiščem, ko so Janšo zaprli zaradi Patrije. Nato pa je bila ulica pred sodiščem polna in zelo glasna. Precejšen šok za nekatere. Nekaj dni po protestu sem srečala eno od starejših kolegic, ki mi je rekla, da je šla sedaj prvič brat obtožnico zoper Janšo in da se ne more načuditi, kako votla da je in kaj da si misli tožilstvo, če pričakuje, da se lahko nekoga zaradi tega obsodi. Da razume višji interes, ampak da bi pa lahko kaj bolj resnega vkup spravili.

Še nekaj dni kasneje mi je moja zaupnica s sodišča povedala, da je padla odločitev, da bodo napovedan datum obsodbe izpred novoletnih prestavili na čas pred prvomajskimi prazniki. Da so razmišljali tudi o varianti, da se obtožene sedaj oprosti, vendar nato Višje sodišče po pritožbi tožilstva oprostilno sodbo razveljavi ter spremeni v obsodilno ali pa glede na situacijo vrne zadevo v ponovno sojenje, ki se nato lahko spet z vsem medijskim pompom začne dva meseca pred naslednjimi volitvami. Pa je prišlo navodilo od zgoraj, da mora biti sodba že na prvi stopnji obsodilna. Vendar šele pred prvomajskimi prazniki.

Da se stvar malo razvleče in protesti razvodenijo. Kdo pa da bo vsak teden hodil protestirat v Celje. Da se sodbe izrečejo tik pred prazniki, ko so ljudje z eno nogo že na dopustih in potovanjih, je v odmevnih primerih na slovenskih sodiščih sicer že običajna praksa, na katero javnost ni tako pozorna. V daljšem pogovoru mi je natrosila vrsto podrobnosti procesa Trenta. Strnjeno, na podlagi informacij iz druge, vendar dobro obveščene roke ter logičnega sklepanja:

a. Sodni proces Trenta je od prve poteze naprej popolnoma načrtovan in nadzorovan

b. Usmerja ga sam vrh državnega sodstva in tožilstva

c. Vsem neposrednim akterjem, tožilcem in sodnicam je obljubljena popolna zaščita, nagrada in napredovanje. Pripravljenost na izpolnjevanje navodil od zgoraj je na sodišču tudi sicer močno naraslo ob zadnjem krepkem povišanju sodniških plač.

d. Usklajevanje s politiko in obveščanje poteka pri sodstvu preko ministrce Katičeve, pri tožilstvu pa preko naveze Boštjan Valenčič – Darja Šlibar – Nika Podakar – Robert Golob

e. Sodnica Posilovič, tožilec Valenčič in verjetno nato tudi vodja SDT Šlibar in ministrica Katičeva so sproti obveščeni o vseh načrtovanih potezah obrambe obtoženih. Zagovornik prvo obtoženega Branka Kastelica odvetnik Gorazd Fišer je nekdanji tožilec. Zelo lev. Je v rednih stikih s tožilcem Valenčičem in občasno tudi z njegovo nadrejeno. Pa s kolegi iz celjskega tožilstva in in iz generalnega. Tudi obtoženi Klemen Gantar ima zagovornico iz odvetniške pisarne Kozinc, kjer tradicionalno sodelujejo z levo oblastjo.

f. V pisarnah in na kofetkanju sodnic je veliko norčevanja iz genialnega izbora zagovornikov oziroma neverjetne naivnosti obeh prvo obtoženih pri izbiri zagovornikov. Vsi namreč vemo, kdo je Gorazd Fišer. Edina ovira jim je Janšev zagovornik Matoz, ki pa ni pomemben in nikakor niti tehnično ne more preprečiti obsodbe, saj je Janša zvito obtožen pomoči pri oškodovanju, ki naj bi ga povzročil Kastelic. Ergo, če se obsodi Kastelica, Janša avtomatsko pade zraven.

Po novem letu mi je zaupnica informacije dopolnjevala, veliko sem jih dobila tudi ob slučajnih srečanjih z bivšimi kolegicami iz levega pola, ki brez zadržkov razlagajo vse, kar se sodnice pogovarjajo med seboj. Najnovejše informacije, vključno z današnjimi, so naslednje:

g. Janšo ter ostala dva bodo na prvi stopnji zagotovo obsodili, višje sodišče v Celju pa bo kazen potrdilo.

h. Najnovejši osnutek obsodbe se že mesec dni usklajuje s sodnicami in sodniki iz Višjega sodišča, ki so predvideni za pritožbeni senat, ki ga bo vodil ali predsednik sodišča Branko Aubreht ali višja sodnica Barbara Žumer Kunc. Oba sta velikokrat v različnih družbah izjavljala, da »Janšo ne preneseta«. Aubreht sicer z bolj izbranim besednjakom (del besedila je umekanjen, ker je osebne narave, opomba novinarja) pa je svojo averzijo, včasih nenavadno sovražnost do politika, ki mu je že nekajkrat sodila, javno razglašala tudi po celjskih lokalih, za kar obstaja veliko prič. Ni ravno izbirala besed, njena govorica je zaradi vulgarnosti mnogim ostala v spominu.

i. Prejšnji teden se je po okrožnem govorilo, da naj bi čas obsodbe, ki je bil predviden za 17. ali 18. april, prestavili na 24. ali 25. april, torej na čas med velikonočnimi in prvomajskimi prazniki, ko bodo ljudje z mislimi pri bolj prijetnih rečeh kot je obsodba nekega politika. Nato pa je iz neznanega razloga obveljal kot bolj ustrezen prvotni datum.

j. Temu pritrjuje tudi zadnji osnutek sodbe, ki ga prilagam v obliki in količini, kot sem ga dobila. Nosi namreč datum 15. april, ko je na sodišču zadnji narok z zaključnimi besedami tožilstva in obrambe. Možno je, da nameravajo sodbo izreči že isti dan, čeprav se običajno za izrek sodbe določi eden od naslednjih treh dni po zaključnih besedah.

k. Kot vidite iz osnutka sodbe, Cvetka Posilovič ostaja zvesta svojemu slovesu po doslednem upoštevanju navodil od zgoraj in izreku drastičnih kazni. Kastelicu 3 leta in pol, Gantarju in Janši pa 2 leti in 2 meseca. V zadevi, ki je trivialna, tudi če bi bile obtožbe resnične. Na tem istem sodišču se namreč za desetkrat ali 50x večje vsote izrekajo nižje ali celo pogojne kazni. Pomembne osebnosti tako ali tako oprostijo, tistih najpomembnejših pa v procesu TEŠ6 nismo smeli vabiti niti kot priče.

Svojega imena in priimka spodaj ne bom napisala, čeprav vem, da me bodo hitro odkrili. Naj se vsaj malo namučijo. Končno mi je vseeno. Janše nikoli v življenju nisem volila. Prvič pa sem njegovo stranko volila lansko leto na evropskih volitvah. Mlado Zalo Tomašič. Prej sem volila Kučana, nato Drnovška, Pahorja in Cerarja. Jankoviča ne. Odkar nisem več na sodišču, do lani nisem hodila na volitve. Čeprav mi je danes žal. Da sem bila predolgo slepa. In da sem molčala. Da ne bom več sem sklenila, ko sem začela spremljati, kaj počnejo mojemu nekdanjemu kolegu Zvezdanu Radonjiću. Ki je bil tako kot jaz lev. Celo bolj lev, odkrit zagovornik socializma. Pa mu ni nič pomagalo, ko je enkrat sodil po vesti in ne po navodilu. Od zgoraj. Nadrejeni na sodišču nikoli ne rečejo, kdo je dal navodilo. Prišlo je od zgoraj, pravijo. Včasih niti to ne. S prstom pokažejo nekam navzgor, proti stropu. In vsi razumejo. Vsi smo razumeli, kaj to pomeni. Tudi to, kdo je tisti ali tista zgoraj. O tem potem ob kofetkanju. In nihče se ne upre. Do danes. Nadaljevanje sledi. Bolezen napreduje in nimam ničesar več za izgubiti.”