(EKSKLUZIVNO) Protestni shod v Šentjerneju: Napoved zelo povednega intervjuja z županom Jožetom Simončičem

Piše: Vida Kocjan

Ljudska iniciativa Šentjernej za jutri, v torek, 15. julija, pripravlja protestni shod. Ob 19. uri se bo začel pred Kulturnim domom v Šentjerneju. Shod je prijavljen in bo kratek, iz iniciative pa so sporočili, da so priprave na shod na temo neučinkovitega reševanja romske problematike v polnem teku.

Shod bo nepolitičen, vabilu Ljudske iniciative se je odzval tudi župan Jože Simončič. Župan bo zbrane nagovoril za predstavnikom Ljudske iniciative.

Župan Simončič je v intervjuju za Demokracijo, opravljenem prejšnji v četrtek, povedal, da je Šentjernej dinamična in uspešna občina. »Prijatelji smo, delamo, plačujemo davke, tukaj so podjetniki, lastniki tovarn, kmetje. Ampak zdaj je vsem dovolj. Včasih so rekli, pustimo, ne bomo se izpostavljali. Zdaj je drugače. Vsi zahtevajo spremembe in ne bojijo se osebno izpostaviti.«

Poudaril je, da tudi proti Romom nimajo nič. »Delovni Rom, pošten, je zmeraj dobrodošel pri nas, ampak to, kar se dogaja, presega vse meje.«

Povedal je tudi, da politika ne želi slišati, kaj se dogaja v Šentjerneju. »Mi zahtevamo samo mir, plačujemo davke, vlada pa naj vzpostavi normalne razmere. To je njena dolžnost. Če tega ne zna ali noče bo pač to moral storiti nekdo drug,« je dodal.

Povedal je še, da je v začetku junija v kabinet predsednika vlade Roberta Goloba poslal dopis s povabilom, naj pride osebno v Šentjernej, da se bodo zbrali in mu povedali, kako živijo, kje so težave in kaj predlagajo. Na dopis ni bilo odgovora. Sledilo je novo pismo, kot urgenca. Tudi na to ni bilo odgovora. V občini pa ta molk razumejo kot ignoranco. Počutijo se drugorazredne, nihče jih ne sliši. Odziv na to bo jutrišnji protest v organizaciji Ljudske iniciative Šentjernej. »Ne bomo več prosjačili, zdaj zahtevamo. Stvari so šle predaleč,« je zaključil župan Jože Simončič.

V intervjuju, ki bo v celoti objavljen v četrtkovi tiskani številki Demokracije (17. julija 2025), je razkril šokantne podatke, med drugim tudi to, kaj točno se dogaja v ozadju. Dejal je, da Romi niso glavni akterji trenutnega neurejenega in konfliktnega stanja. »Preko Romov in okrog Romov se vrti veliko gotovine, ki nima porekla in nima sledi. Ta gotovina ‘prav gotovo kroži marsikje’. Zato tudi ni volje, da bi problematiko reševali. V vseh sferah našega življenja je namreč mnogo ljudi, ki imajo koristi od teh neurejenih razmer in zato ta sistem živi.« Ponovil je, da prizadevanja, očitki in predlogi niso usmerjeni v Rome, ampak v državo.

Zelo zanimiv in poveden intervju v celoti boste lahko prebrali v prihodnji tiskani Demokraciji.