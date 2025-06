Egipt priprl in deportiral propalestinske aktiviste, med katerimi so tudi evropski levičarji

Piše: A. S.

Egiptovske oblasti so v Kairu pridržale več kot 200 tujih aktivistov, ki so želeli sodelovati v t. i. Globalnem pohodu v Gazo. Namen teh množičnih prihodov v državo, brez ustreznih dovoljenj in koordinacije z egiptovskimi oblastmi, bi lahko ogrozil tako notranjo varnost kot tudi občutljivo geopolitično ravnotežje v regiji. Številni aktivisti so bili priprti ali deportirani nazaj v svoje države v Severno Afriko ali Evropo.

Egiptovske oblasti so pridržale več deset tujih državljanov, ki so brez uradnega dovoljenja skušali vstopiti na območje Sinaja. Aktivisti iz ZDA, Evrope, Severne Afrike in Avstralije so bili nameščeni v hotelih v Kairu in nekaterih drugih mestih, kjer so oblasti izvedle rutinske varnostne preglede in preverjanje dokumentov. Uradni viri so poudarili, da Egipt ne nasprotuje miroljubnim zborovanjem, vendar je za dostop do obmejnega območja potrebno predhodno dovoljenje, saj gre za varnostno izpostavljeno regijo. Prišlo je tudi do nasilja med protestniki in lokalnimi prebivalci.

Kot so sporočili organizatorji pohoda, je bilo med pridržanimi na letališču v Kairu in v hotelih več kot 200 aktivistov iz različnih držav, med drugim iz ZDA, Avstralije, Nizozemske, Francije, Italije in Maroka. Egipt je z ukrepom poslal jasno sporočilo, da njegova ozemeljska suverenost in pravni red ne bosta podvržena nenačrtovanim in politično občutljivim množičnim akcijam tujih državljanov.

Egiptovske oblasti poudarjajo, da morajo biti vsi poskusi organiziranja pohodov ali konvojev v bližino občutljivega obmejnega območja usklajeni z državnim protokolom. V odzivu na izraelske pozive k zaščiti svoje meje so egiptovski predstavniki ponovno poudarili svojo neodvisno in uravnoteženo politiko, ki temelji na stabilnosti in preprečevanju vsakršne eskalacije.

Medtem je konvoj aktivistov z imenom Soumoud prispel v Libijo in načrtuje prečkanje egiptovskega ozemlja. Zaenkrat ostaja nejasno, ali bo Egipt dovolil prehod. Vprašanje dostopa do mejnega prehoda Rafa je zapleteno tudi zaradi trenutne zasedbe območja s strani izraelskih sil.

Čeprav egiptovska vlada javno kritizira omejevanje humanitarne pomoči Gazi in poziva k prekinitvi vojne, so oblasti v zadnjih mesecih uvedle strožje ukrepe proti domačim propalestinskim aktivistom. Po podatkih Egiptovske pobude za osebne pravice (EIPR) je bilo od začetka konflikta oktobra lani aretiranih in obtoženih 186 posameznikov zaradi domnevnega ogrožanja državne varnosti.

Holy shit. Local Egyptians are fighting with the Western far-left Useful idiots (mini-Greta Thunberg) who wanted to “march on Gaza” and “break the siege” The Egyptians built their HUGE wall around Gaza for a reasons pic.twitter.com/j9YuW76saB — Kosher🎗 (@koshercockney) June 13, 2025