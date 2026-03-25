DVK trmoglavi: na volitvah ni bilo nepravilnosti!

Piše: C. R.

Na Državni volilni komisiji (DVK) zavračajo navedbe o številnih nepravilnostih, ki jih je včeraj izrekel predsednik SDS Janez Janša. O morebitnih ugovorih se bodo podrobneje opredelili, ko bodo vloženi, so napovedali. Zagotavljajo pa, da skrinjic z glasovnicami niso odnašali z volišč, informacijski sistem DVK pa je ves čas delovali normalno.

Ob očitkih glede predčasnega glasovanja, ki je za SDS sporno tudi zaradi oblikovanja skupnih volišč za več volilnih okrajev, na DVK odgovarjajo, da tako redna volišča kot volišča za predčasno glasovanje določajo okrajne volilne komisije (OVK), ki so sestavljene politično pluralno iz članov koalicijskih in opozicijskih strank. Te pa so DVK sporočile, “da so člani posameznih volilnih komisij soglasno sprejeli določitev volišča za predčasno glasovanje, kar pomeni, da tej odločitvi ni nihče nasprotoval”.

“Glede določitve predčasnih volišč so odločale tudi volilne komisije volilnih enot na ugovor stranke SDS, do tega vprašanja se je tudi že opredelila DVK in svojega stališča ne spreminja,” so še pojasnili.

Informacija, da so s posameznih volišč odnašali skrinjice, je po navedbah DVK popolnoma neresnična. Kot so zapisali, volišča prejmejo volilne skrinjice glede na število volivcev. Skrinjice pred začetkom glasovanja zapečatijo z nalepkami in jih ne odpirajo do začetka ugotavljanja izida glasovanja.

“Z OVK smo prejeli informacijo, da so nekateri volilni odbori ocenili, da bo volilna udeležba višja od pričakovane, zato so jim člani OVK dostavili dodatne prazne skrinjice. Te so za uporabo pripravili člani volilnega odbora neposredno na volišču. Nikakor pa se skrinjice, ki so že vsebovale glasovnice, niso odnašale z volišč – ta informacija je popolnoma neresnična,” so poudarili v sporočilu za javnost.

Pritrjujejo, da spletna stran v določenem trenutku ni delovala, po preliminarnih ugotovitvah ministrstva za digitalno preobrazbo, ki skrbi za državne strežnike, je do neodzivnosti strežniške infrastrukture, na kateri poteka objava rezultatov volitev, nekaj po 21.30 prišlo zaradi velikega števila poizvedb. Zadevo so v nekaj minutah sanirali, natančen razlog za neodzivnost strežniške infrastrukture pa še ugotavljajo. Poudarjajo pa, da sta spletna stran www.dvk-rs.si in informacijski sistem isDVK ves čas delovala normalno in brez izpadov.

DVK pojasnjuje tudi, da niso prejeli nobene pritožbe volivcev z rednih volišč, da bi glasovnic zmanjkalo. Po informacijah OVK, ki pokriva volišče v Vodicah, so člani volilnega odbora opozorili, da bi se lahko zgodilo, da glasovnic zmanjka, zato jim je okrajna volilna komisija pravočasno dostavila dodatne glasovnice.

Kar zadeva očitke o nepravilnostih pri pošiljanju glasovnic v tujino pa na DVK odgovarjajo, da je bilo vse gradivo izseljencem odposlano do 18. februarja, kar zagotavlja dovolj časa, da volivci v tujini gradivo prejmejo in tudi pravočasno vrnejo. V Argentino je bilo na primer zadnje volilno gradivo dostavljeno 26. februarja. “DVK seveda nima vpliva na čase dostave tujih pošt, znotraj njihovih držav,” so zapisali.

Glede morebitne neažurnosti volilnih imenikov, zaradi česar naj bi pozive na volitve v nekaterih primerih dobili tudi pokojni, na DVK navajajo, da je skladno z zakonom o evidenci volilne pravice za volilne imenike pristojno ministrstvo za notranje zadeve.

Sicer pa na DVK še pojasnjujejo, da ima vsaka kandidatna lista pravico imenovati zaupnika pri delu volilne komisije volilne enote, pri OVK in pri volilnem odboru. Član OVK ali zaupnik liste kandidatov lahko po vnosu izidov glasovanja pridobi izpis izidov glasovanja po voliščih na območju volilnega okraja ter skupni izid glasovanja v okraju. Prav tako lahko fotografira izide iz vseh zapisnikov o delu volilnih odborov na tem območju. Član OVK ali zaupnik kandidatne liste lahko zahteva tudi vpogled v vsak posamezen zapisnik o delu volilnega odbora, so še navedli.

V analizo delovanja spletne strani ob volitvah je vključen tudi Urad vlade za informacijsko varnost. Kot so navedli za STA, preiskava še poteka, z ugotovitvami pa bodo javnost seznanili, ko bodo znane.