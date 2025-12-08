DVK pričakovano zavrnila ugovor Srebrne niti

Piše: Spletni časopis

Državna volilna komisija je zavrgla ugovor Srebrne niti, ki je zahtevala ponovitev referenduma o državni pomoči pri samomorih, ker ni pristojna za presojo pravilnosti volilni kampanj.

Mnenja med člani komisije so bila zaradi nejasnega in nekoliko zmedenega zakona različna, odločilna je bila ocena predsednika vrhovnega sodnika Petra Goloba, da DVK ni pristojna in da bi se pobudniki lahko tudi mimo DVK neposredno pritožili na sodišče.

Glasovanje se je končalo s štirimi glasovi za in dvema proti.

Marjan Jarkovič, v DVK zastopa Svobodo, je ocenil obratno kot Golob, da bi morali odločiti o razveljaviti referenduma, ker bi se naj lagalo v kampanjah in ker bi naj v njej sodelovali tudi akterji, ki niso prijavili kampanje in da pristojnost po zakonu ni sporna. Drago Zadergal, ki predstavlja SDS, pa je opozoril da je DVK, pa tudi vse podobne komisije na Zahodu, pristojna presojati le volilna opravila in ne more presojati kampanj, dodatna težava je, da tisti, ki jih Srebrna nit obtožuje, tudi niso imeli možnosti odgovoriti na obtožbe.

Kot sem poročal mi državna volina komisija ugovora Srebrne niti ni bila pripravljena posredovati in dokument torej javno ni bil dostopen, da bi nanj lahko kdorkoli odgovarjal.

Predstavnik Srebrne niti Bogdan Biščak je napovedal sodni spor, da bi dosegli razvelajvitev referenduma in tudi ocenil, da je DVK pristojna za presojo nepravilnosti v kampanji in bi morala odločati.