Dva protesta proti ugrabitvi države: ta petek v Celju, nato v sredo v Ljubljani; Rupar poziva, naj na referendumu glasujemo proti

Piše: G. B.

Kot kaže, se obetata vsaj dva protestna shoda v roku enega tedna. Protestniki se bodo zbrali najprej v petek, 18. aprila, ob 14h pred celjskim sodiščem.

Takrat bodo namreč razglasili prvostopenjsko sodbo v zadevi Trenta, kjer so se na zatožni klopi znašli Janez Janša, Branko Kastelic in Klemen Gantar.

Ob 15h pa so protestniki vabljeni na molitev križevega pota v celjsko stolnico sv. Danijela, kar je sicer redna molitvena pobožnost, ki poteka v vseh župnijah na véliki petek vsako leto.

V sredo, 23. aprila, pa bo na ljubljanskem Trgu republike ob 15h protestni shod nezadovoljnih državljank in državljanov, ki ga organizira Glas upokojencev. Vabljeni so pripadniki vseh generacij. Predsednik omenjene organizacije Pavel Rupar napoveduje odziv tako na dogajanje v pravosodju kot tudi glede referenduma.

Predsednik stranke Rupar je v današnji izjavi za medije pred DZ napovedal, da se bo Glas upokojencev podal v kampanjo “širom po Sloveniji”. V prepričevanju volivcev se bodo pridružili pobudnikom referenduma, stranki SDS, in pozivali k zavrnitvi zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti.

Po Ruparjevih besedah se namreč ne strinjajo, da bi dodatke k pokojninam prejemali kulturniki, “ki niti v slovenskem prostoru ne pomenijo praktično ničesar, razen v ožjem krogu tistih, ki bi jim te pokojnine dodelili”.

V stranki so prepričani, da so edini, ki bi si zaslužili izredne pokojnine oziroma dodatke, upokojenci s pokojnino do 500 evrov, matere z več otroki, ki so zaradi skrbi zanje ostajale doma ter “ljudje, ki so vse življenje delali, pa nikakor ne pridejo do pravice, ki bi morala biti dodeljena upokojencem”.

Sami vztrajajo pri poštenih pokojninah za upokojence, je zatrdil predsednik Glasa upokojencev.

Rupar je prepričan, da bo referendum uspel, podobno kot predlagatelji referenduma pa tudi sam meni, da to ne bo zgolj “referendum proti privilegijem”, pač pa referendum proti aktualni vladi pod vodstvom premierja Roberta Goloba.

Ob tem je pozive vladne strani k bojkotu referenduma označil za sramotne. “Demokracija veleva, da je najvišja oblika odločanja referendum, in pozivati ljudi, naj se ga ne udeležijo, pomeni špekulacijo in pomeni pogrom te vlade,” je sklenil.

Referendumsko glasovanje bo 11. maja, referendumsko vprašanje se bo glasilo: “Ali ste za to, da se uveljavi zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki ga je sprejel DZ na seji dne 30. 1. 2025?”

V Glasu ljudstva so sicer v današnji izjavi izrazili tudi nasprotovanje predlagani pokojninski reformi, ki po njihovem mnenju upokojencem prinaša še dodatna bremena. Na to bodo med drugim znova opozorili na protestnem shodu na Trgu republike prihodnji teden, pripravili pa so tudi predlog zakona o popravi krivic upokojencem, ki so se upokojevali med letoma 2012 in 2023, za vložitev katerega bodo zbirali podpise, sta še napovedala Rupar in predsednica sveta stranke Alenka Orel.