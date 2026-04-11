Državni organi nadaljujejo z v nebo vpijočo zlorabo proti posameznikom iz Izraela

Piše: A. H. (Nova24TV.si)

V luči afere Black Cube, ki je zaznamovala predvolilni čas tokratnih parlamentarnih volitev, je policija na podlagi ugotovitev Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) uporabila Zakon o tujcih, da bi posameznim Izraelcem onemogočila vstop v našo državo. Nekdanji direktor slovenske kriminalistične policije in odvetnik Dušan Mohorko pa v zvezi s tem odpira bistveno vprašanje glede zlorabe institucij.

Iz Generalne policijske uprave so sporočili, da je policija v zvezi z ugotovitvami, ki jih je Sova posredovala policiji, evidentirala predstavnike zasebnega obveščevalnega podjetja Black Cube v svojem informacijskem sistemu. “S tem bodo policisti ob morebitnem ponovnem vstopu oseb, zajetih v teh ugotovitvah, v Slovenijo ustrezno opozorjeni ter bodo lahko izvedli predpisane ukrepe,” pojasnjujejo, kar pa v praksi pomeni, da jim bo ob želenem vstopu v Slovenijo izrečena prepoved vstopa v državo.

Ukrepanje po bližnjici

“Ko Policija uporabi Zakon o tujcih v primeru “strašnih” sumov kaznivih dejanj po mnenju SOVE – je sedaj dokazljivo potrjena zloraba institucij, kot je SOVA, npr., in verjetno še veliko drugih,” v zvezi s situacijo izpostavlja nekdanji vodja kriminalistov Dušan Mohorko. S svojim komentarjem Mohorko nakazuje, da če so sumi res tako “strašni”, zakaj se torej ne uporabijo orodja kazenskega prava, ampak se raje odloča za ukrepanje po bližnjici, torej po Zakonu o tujcih, kjer ni potrebno dokazovanje na sodišču.

Do nedavnega postopanja policije sicer prihaja potem, ko je Sova konec marca tožilstvo in vodstvo policije obvestila o obstoju suma kaznivih dejanj “glede delovanja paraobveščevalne agencije in njenih stikov s slovenskimi subjekti”. Joško Kadivnik, direktor Sove, je tedaj po navedbah STA navedel, da so “ravnali v skladu z določbo zakona, ki govori o tem, da v kolikor agencija ugotovi utemeljene razloge za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, o tem obvesti generalnega direktorja policije in tožilstvo”.

S strani Sove so bili tuji vplivi na volitve “nesporno potrjeni”, o tem pa so poročali na Svetu za nacionalno varnost (SNAV). Na SNAV je generalni direktor policije Damjan Petrič povedal, da policija “preiskuje sume kaznivih dejanj, med drugim neupravičenega slikovnega in zvočnega snemanja, dajanja podkupnine, zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, izdaje tajnih podatkov in kazniva dejanja zoper čast in dobro ime”.

Dokument Sove vohunsko bajko sesul v prah

Ker Sova s poročilom ni postregla s konkretnimi dokazi o vplivanju izraelskih zasebnih obveščevalcev na slovensko politiko in je nehote priznala, da že vrsto let sistematično spremlja dejavnost stranke SDS, stališče Mohorka v celotni zadevi še toliko bolj buri. Spomnimo. Razkritje dokumenta Sove, na katerem je bazirala predvolilna vohunska bajka, v ničemer ni povezalo stranke SDS s skrivnimi posnetki, ki so se v predvolilnem obdobju znašli v javnosti. Agencija Sova je navedla podrobnosti šestih skrivnih snemanj, na katerih so se znašli posamezniki tranzicijske levice. Niso navedli avtorja snemanja, pač pa zgolj okoliščine snemanj. Podatki oseb, ki so se sestajale in snemale Dominiko Švarc Pipan in druge, so bili anonimizirani.

Tzur Liron, Zorella Dan, Eiland Giora so se po njihovih navedbah večkrat oglasili tudi v Ljubljani, pri čemer razloga za obisk niso navedli. Sova trdi, da gre za uslužbence Black Cuba, a tega niso uspeli dokazati. Marsikdo med njimi namreč kot svetovalec sodeluje s številnimi podjetji. Omenjeni Izraleci so se, glede na dokument Sove, v Sloveniji oglasili: 1. 12. 2025, 10. 12. 2025 – 11. 12. 2025, 22. 12. 2025, 17. 2. 2026 – 18. 2. 2026. Ob tem pa ni zanemarljivo, da datumi prihodov v Ljubljano ne sovpadajo z datumi skrivnih snemanj, njihova prisotnost v Sloveniji pa nakazuje, da so bili tukaj zaradi drugih opravkov, nepovezanih s snemanji, ki so se odvijala v tujini. Edino nedvoumno in dokumentirano dejstvo, ki izhaja iz poročila Sove. V Ljubljano so namreč prileteli z letalom, se prevažali s taksijem in bivali v hotelu, ter vse to plačevali s kreditnimi karticami, kar ni značilno za izkušene obveščevalce.

Dolgoletni prvak SDS Janez Janša je po zaprti seji Sveta za nacionalno varnost (SNAV) konec marca izpostavil prepričanje: “Dobili smo zelo močan dokaz – v slovenske volitve se je vmešavala Sova, se pravi domača obveščevalna služba.” To, kar je bilo predstavljeno, je bilo po njegovih besedah praktično natančno isto, o čemer je govorila Nika Kovač z druščino na novinarski konferenci.” Ko je pozval Sovo, da pokažejo slike, s kom vse se je srečeval, niso pokazali ničesar. Janša je bil kritičen tudi do ravnanja direktorja Sove, ki je vložil naznanilo kaznivega dejanja in ne prave kazenske ovadbe, in dejal, da to delajo zato, “da še naprej mešajo meglo.”