Državni dolg vrtoglavo narašča, Boštjančiča svarijo pred izgubo zaupanja

Piše: Spletni časopis
“Po projekciji fiskalnega sveta naj bi se primanjkljaj sektorja država povečal na približno –2,5 % BDP do leta 2028, predvsem zaradi rasti tekoče porabe, povezane s spremembo plačnega sistema v javnem sektorju. Uresničitev takšnih gibanj bi pomenila odstopanje od fiskalnega pravila in bi povečala tveganja za vzdržnost javnih financ. Kljub ugodnim pogojem financiranja in zaupanju investitorjev fiskalni svet opozarja, da takšen položaj ni samoumeven. Izkušnje kažejo, da se lahko ob izgubi verodostojnosti fiskalne politike bonitetne ocene in odnos finančnih trgov hitro poslabšajo.”
To je Fiskalni svet zapisal ob oceno proračunskih dokumentov za leti 2026 in 2027. Analiza fiskalnega sveta kaže, da se fiskalna politika oddaljuje od poti srednjeročne konsolidacije, začrtane v Srednjeročnem fiskalno-strukturnem načrtu 2025–2028.
Fiskalni svet poudarja potrebo po:
· uskladitvi proračunske politike z Načrtom,
· omejitvi rasti tekoče porabe,
· učinkoviti in pregledni porabi javnih sredstev,
· postopnem, pravočasnem prilagajanju, ki bo omogočilo stabilnost in ohranilo zaupanje v vzdržnost slovenskih javnih financ.
Kakšni so dosežki in proračunski načrti vlade Roberta Goloba sem v Spletnem časopisu prikazal z grafiko:
Celotno ocena Fiskalnega sveta je takšna: