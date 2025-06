Slovenska država stanovanjsko krizo ustvarja, namesto da bi jo reševala

Piše: I.K. / Nova24TV

Slovenska stanovanjska politika je že vrsto let v povsem socialističnih vodah, kjer rešitve iščejo le s pomočjo državnih intervencij – z represijo države in neposrednimi državnimi investicijami. Pri tem se pojavi paradoks, da prav takšni ukrepi povzročajo osnovno težavo stanovanjske politike, to je pomanjkanje stanovanj. Na eni strani država duši razgiban trg najemništva, hkrati pa bi rada sama – kot najbolj iracionalen akter – sodelovala na trgu. To seveda povzroča anomalije, ki se kažejo kot simptomi trenutnih držav. Niko Gamulin je na družbenem omrežju X v kratki analizi izpostavil, da je država v resnici osnovna težava, ki jo sicer rešuje ministrstvo, pristojno za solidarno prihodnost, pod vodstvom Simona Maljevca.

“V javnosti krožijo ideje, da stanovanjsko krizo rešimo z več regulacije. Resnica je brutalna – krize ni ustvaril trg. Ustvarila jo je država. To ni mnenje, to so podatki,” je zapisal Gamulin. Pri tem je predstavil vrsto podatkov, ki so podkrepili njegovo tezo.

Najprej je izpostavil laž, da gre pri višanju cen stanovanj in najemnin za globalni problem. Morda res, a slovenski problem je veliko hujši kot svetovni. Medtem ko so se cene nepremičnin v EU (2015–2023) zvišale za 48 odstotkov, so cene nepremičnin v Sloveniji (2015–2023) zrasle za kar 86,22 odstotka.

Pri tem je kot glavni vzrok navedel umetno pomanjkanje. Država ne spodbuja ponudbe novih stanovanj, ampak jo aktivno duši. Kako? Z dvema glavnima mehanizmoma – s paralizirajočo birokracijo in kaznovalnimi davki. Pridobitev gradbenega dovoljenje je v Sloveniji nočna mora, saj postopek traja mnogo let, posledično se je prodaja zemljišč za gradnjo od leta 2021 zmanjšala za 45 odstotkov, cene zemljišč pa so se zvišale za 17 odstotkov.

Država kot zaslužkar