Društvo Demos na Kamniškem pojasnjuje glede dr. Bogomirja Kovača in odkritja kipa Franceta Tomšiča

Piše: Gašper Blažič

Kot smo danes poročali, smo se glede jutrišnje slovesnosti v čast Francetu Tomšiču obrnili tudi na društvo Demos na Kamniškem glede govornika dr. Bogomirja Kovača (glej TUKAJ).

Ob tem tudi popravljamo podatek, kdaj je bil objavljen simpozij o Francetu Tomšiču, saj je bil izveden leta 2016 v okvirju Socialnega tedna.

Takole je na vprašanje avtorja teh vrstic odgovoril častni član društva mag. Igor Podbrežnik:

Spoštovani gospod Blažič

Najprej zapišem odgovor na vaše vprašanje. Prof. dr. Kovač je Kamničan, bil je bil aktiven v kamniški ZSMS, iz katere smo izšli prvi pristopniki v SDZS in v Zelene Kamnika, ki smo ustanovili Demos na Kamniškem. Kovač je leta 1990 nastopil kot kamniški kandidat ZSMS v Zbor Občin, zmagal pa je naš kandidat Zelenih Kamnika Branko Novak. ZSMS in Demos sta bila v Kamniku prepoznana kot alternativi bivšim družbenopolitičnim organizacijam. Naše sodelovanje s Kovačem se je končalo kasneje, ko se je s prihodom Narodnih demokratov v SDSS pomembno spremenil vrednostni okvir stranke. Govorimo o začetku konca socialdemokracije evropskega izvora na Slovenskem, Tomšič pa se je takrat v celoti posvetil ohranjanju neodvisnosti sindikata, ki ga je ustanovil po odhodu z vodstva SDZS (kasneje SDSS).

Toliko o Kovaču in začetkih demokratizacije na Kamniškem. O tem lahko preberete v simpozijskem zborniku France Tomšič in njegov čas, na katerem je nastopil tudi prof. Kovač. Takrat nismo prejeli negativnih odzivov in vprašanj glede njegovega sodelovanja. Ožjemu odboru priprave celotne izvedbe postavitve in otvoritve spomenika se zato ni bilo težko odločiti, kot smo se odločili.

Vprašajva se, zakaj je Slovenija praktično brez pomnikov na ljudi in dogodke iz časa demokratizacije Slovenije. V Kamniku smo uspeli preseči delitve glede Tomšiča, ki je po svojem delovanju in politični misli posegal široko čez ločnice levo-desno. Tomšič je trenutno naš, Kamniški, kar je tudi zasluga Kovača. V Ljubljani se je na Tomšiča pozabilo, kar se je zgodilo še mnogo drugim. Če se spomnim zgolj Hvalice. Največ o Tomšiču preberemo na spletni strani našega društva.

Malo je krajev s Sloveniji, kjer deluje društvo namenjeno ohranjanju vrednot osamosvojitve, ki so po mojem skromne prepričanju temelj naše državnosti. V Kamniku deluje tudi založba, ki je je te dni izdala novo monografijo, posvečeno postavitvi Tomšiča v alejo Kamničanov..

Od vas pričakujem, da boste kamniški dogodek pospremili v duhu hvaležnosti, da nam je vsaj v Kamniku uspelo. Pohvalite nas, saj je v zadnjem času Slovenija polna depresije, luč na drugem koncu tunela pa slabo vidna. Vedno manj nas je, ki še verjamemo v spremembe stanja v družbi. Ne vidimo voditeljev kot je bil Tomšič, ki je razumel zahteve tedanjega časa.

mag. Igor Podbrežnik

častni član Društva Demos na Kamniškem, projektnega tima za postavitev spomenika Francetu Tomšiču