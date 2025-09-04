(VIDEO) Je izbira govornika ob odkritju kipa Franceta Tomšiča res prava? Takole je zapisal Janša …

Piše: Gašper Blažič

Kot smo že poročali, bo jutri v Kamniku otvoritev kipa Franceta Tomšiča, ustanovitelja in prvega predsednika Socialdemokratske zveze Slovenije, predhodnice sedanje SDS. No, bolje rečeno, ene od predhodnic, saj je SDS tudi pravna naslednica nekdanje Slovenske demokratične zveze, ki je nastala malo pred socialdemokrati.

Preseneča pa, da je organizator za osrednjega govornika povabil Bogomirja Kovača, sicer ekonomista, ki je še v osemdesetih predaval marksistično ekonomijo. Leta 1987 je bil tudi član komisije zveznega izvršnega sveta, torej jugoslovanske centralne vlade, ki jo je vodil Titov ljubljenec Branko Mikulić, in sicer za reforme centralno-planskega socialističnega gospodarstva v Jugoslaviji. Kasneje je sodeloval še v zelo podobni komisiji jugoslovanske vlade pod vodstvom Mikulićevega naslednika Anteja Markovića, ki je nato postal stečajni upravitelj SFRJ. Nobena od teh dveh reformnih komisij ni bila uspešna.

Po osamosvojitvi Slovenije ga je LDS postavila za predsednika vladnega ekonomskega sveta, to funkcijo je opravljal vse do leta 1996. Leta 1997 pa je z uradno podporo LDS kandidiral na predsedniških volitvah, vendar samo za okras, saj je bila glavna opcija njegove stranke Milan Kučan. Zmagal je že v prvem krogu. Njegova zadnja politična akcija je bila lanska neuspešna kandidatura na evropskih volitvah in sicer na listi DeSUS in Dobre države.

Kot navaja Wikipedia, je Kovač član Foruma za levico in tudi Liberalne (sedaj Alternativne) akademije, ideološkega podaljška strank tranzicijske levice. Ne glede na to pa se je Kovač pred leti pojavil v Šmarci na simpoziju o Francetu Tomšiču. Očitno kot posledica tega, da je bil v začetku leta 1989 udeležen kot eden od zunanjih razpravljalcev v programski izjavi Socialdemokratske zveze Slovenije, kar sicer navaja Milan Zver v knjigi “20 let pomladi”. V tej skupini intelektualcev so bili poleg nekaterih članov zveze tudi nekateri anarholevičarji, kot denimo Jaša Zlobec, Rastko Močnik in Gregor Tomc. Nihče od teh treh, niti Kovač, se kasneje v vodstvenih organih SDZS niso pojavljali.

S precej kritičnim zapisom pa se je glede tega oglasil Janez Janša. Na x-u je zapisal: “V Kamniku jutri odkrivajo spominsko obeležje Francetu Tomšiču, enemu najpomembnejših očetov slovenske demokratizacije in osamosvojitve. Njegov stavek, da moramo Slovenci postati “gospodar na svoji zemlji in da moramo upravljati tudi z lastno mošnjo in puško”, je naletel na veliko odobravanje naroda in hkrati na grožnje takratnih oblasti in zagovornikov SFRJ. France Tomšič (tudi kot kot častni občan Kamnika) si več kot zasluži občinsko spominsko obeležje, kar je sicer že star predlog občinskega odbora SDS. Negativno pa preseneča slavnostni govornik, naveden na občinskem vabilu. Dr. Bogomir Kovač. V času, ko se je France Tomšič zavzemal za samostojno Slovenijo, je dr. Bogomir Kovač javno podpiral unitarni (Miloševićev) model Jugoslavije. Nastopal je z miloševićevskim stališčem (en človek, en glas – kar bi seveda predstavljalo popolno srbsko prevlado v organih federacije) in bil pri zagovarjanju Jugoslavije celo bolj radikalen od slovenske komunistične partije. Izbira govornika predstavlja žalitev za spomin na klenega Slovenca in demokrata Franceta Tomšiča, prvega predsednika SDZS, ene od predhodnic SDS. Kot da bi na proslavi osamosvojitve nastopil polkovnik Milan Aksentijević. Ker takratna in kasnejša radikalna, ultra levičarska, proti evropska in projugoslovanska stališča dr. Kovača v času interneta niso nobena skrivnost, človek težko verjame, da gre zgolj za naivnost in ne za namerno provokacijo.”

Glede na navedena dejstva lahko rečemo, da se Janša tu ni zmotil. Je bil pa Kovač povabljen k sodelovanju pri zborniku o Francetu Tomšiču že leta 2018, ko je pisal in govoril o brezpotjih slovenske socialdemokracije (glej TUKAJ VIDEO). Očitno ga je k sodelovanju povabilo Društvo Demos na Kamniškem ali pa morda Socialna akademija. Tudi tokrat je med organizatorji Demos na Kamniškem. Zakaj je prišlo do takšne odločitve društva, se bomo seveda pozanimali.