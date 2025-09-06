Dr. Zvone Čadež, nekdanji direktor URI Soča, v intervjuju za Demokracijo: »Največja ovira je bilo moje članstvo v SDS, saj velja URI Soča za največjo trdnjavo Udbe v slovenskem zdravstvu.«

Piše: Vida Kocjan

Dr. Zvone Čadež je od junija 2021 do aprila 2024 vodil Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča v Ljubljani. Vlada Roberta Goloba ga je nato razrešila izključno iz političnih razlogov. Z dr. Čadežem smo se pogovarjali o tem, kaj je leta 2021 prevzel, o poslovanju inštituta, o razlogih za njegovo razrešitev, delovanju njegovega naslednika, rehabilitaciji t. i. otrok iz Gaze, kaj to pomeni za dostopnost storitev za slovenske paciente, pa tudi o delovanju vlade kot celote.

Spoštovani dr. Čadež. Kakšno je bilo stanje Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta (URI) Soča, ko ste leta 2021 prevzeli vodenje? S kakšnimi izzivi ste se soočili ob prihodu?

Stanje je bilo ob mojem prevzemu 18. junija 2021 kritično. Odnosi med zaposlenimi so bili napeti. Poslovanje inštituta je bilo negativno.

Dotedanji generalni direktor je v poročilu za leto 2020 zapisal:

»URI – Soča sicer še ohranjamo v povprečni poslovni in strokovni kondiciji, vendar pa nam bo neplačilo neizvedenega programa na hospitalnem delu povzročilo resne poslovne težave v letu 2021.«

No, pod mojim vodstvom je URI Soča leta 2021 dosegel najboljši poslovni rezultat v 70-letni zgodovini obstoja. Končali smo ga s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 1,6 milijona evrov.

Kako bi opisali svoje izkušnje kot direktor URI Soča? Katere so bile največje ovire in kateri dosežki so vas najbolj zaznamovali?

Čeprav do tedaj nisem imel izkušenj na vodilnih mestih v zdravstvu, se mi je uspelo dogovoriti za nižjo letno ceno elektrike za URI Soča, kot je to uspelo tedanjemu direktorju Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije Marjanu Pintarju za sveženj vseh bolnišnic v Sloveniji.

Največja ovira je bilo moje članstvo v SDS, saj velja URI Soča za največjo trdnjavo Udbe v slovenskem zdravstvu. Poskusi moje diskreditacije s ciljem, da bi me zamenjali, so se začeli že prvi dan po mojem prihodu. Zdržal sem tri leta. Zelo povedno je dejstvo, da me je Golobova vlada še pustila dokončati 13,5-milijonsko energetsko obnovo objektov URI Soča. Takoj po zaključku pa so mi namesto čestitke, ker je šlo za najuspešnejšo energetsko sanacijo v slovenskem zdravstvu, poslali sklep o začetku razrešitve.

