Dr. Vinko Gorenak: “Promoviranje komunizma je na Češkem kaznivo dejanje”

Piše: dr. Vinko Gorenak

Češka ima na mestu predsednika države Petra Pavla, nekdanjega vojaka in tudi nekdanjega komunista. Toda Češka ni Slovenija in Slovenija očitno ni Češka. Na Češkem so v njihovem parlamentu sprejeli zakon po katerem je poveličevanje komunizma ne le prepovedano, temveč je to tudi kaznivo dejanje za katerega se gre pač v zapor. In prav ta zakon je podpisal njihov predsednik Petr Pavel, nekdanji vojak in nekdanji komunist.

Toda primerjajmo to s stanjem v Sloveniji. Slovenija še ni imela desno politično usmerjenega predsednika, vsi po vrsti so bili z levega političnega pola in vsi po vrsti so na tak ali drugačen način promovirali komunizem in se od njega niso nikoli distancirali.

Ja Češka pač ni Slovenija in Slovenija pač ni Češka. Na Češkem so po spremembi političnega sistema izvedli lustracijo, kar pomeni, da so nekdanjim vodilnim komunistom in pripadnikom politične policije in njihovim ovaduhom z zakonom preprosto prepovedali politično udejstvovanje, točneje zasedbo najpomembnejših položajev v državi. V Sloveniji tega nikoli nismo naredili, zato smo tam kjer smo. V Sloveniji komunizem in njegove zločince tipa Tito, Kardelj, Kidrič in še mnoge druge vsakodnevno poveličujemo. Nenazadnje, vidni predstavniki levih političnih strank v Sloveniji, se vsem tem komunističnim zločincem klanjajo še danes.

Naj bom še bolj konkreten. Politične stranke levega političnega pola od LDS, do SMC, LMŠ, do sedanjega Gibanja Svoboda, dejansko svojo politiko gradijo na poveličevanju komunizma in tako Sloveniji vladajo že 28 od 35 let samostojne Slovenije.

Tudi zato na drugi strani ne moremo mimo dejstva, da smo bili Slovenci pred tremi desetletji, gospodarsko gledano, daleč pred Čehi, Slovaki, Poljaki in še kom, danes pa so nas vsi ti dohiteli ali prehiteli. Si zamislite, da bi tak zakon veljal v Sloveniji? Ja potem Gibanja svoboda, SD in Levice v Državnem zboru sploh ne bi bilo.

Vir: Celjski glasnik